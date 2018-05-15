Akşam Postası / 15 Mayıs 2018

1- KONDA genel müdürü Ağırdır: Erdoğan seçilse bile AKP kaybedebilir

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, şahsi oyu partisinden fazla olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçilse dahi AKP’nin Meclis’teki çoğunluğu yitirebileceğini söyledi.

2- Bakanlığa çağrılan İsrail büyükelçisine: Ülkene dön

ABD’nin İsrail büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilerden 61’inin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail’in Ankara büyükelçisinden ‘bir süreliğine ülkesine dönmesi’ istendi.

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3- AKP ‘Meclis çoğunluğu’nu kaybederse Erdoğan’ın A, B, C planları hazırmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’daki seçimlerde, AKP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetme olasılığına karşı, “A, B, C planlarımız var. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz” dedi.

4- Karamollaoğlu ekonomiye baktı: Yolsuzluk ve israf, hükümet için kimlik haline geldi

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ‘ekonomik kriz’i değerlendirdi: “Yolsuzluk ve israf, hükümet için adeta kimlik haline geldi. Bunların önlenmesi halinde ekonomi için ortaya ciddi bir kaynak çıkacak.”

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5- Akşener: Demirtaş’la eşit koşullarda yarışmalıyız, anadile saygı duyulmalı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi ve ekledi: “Anadil insanlar için çok önemli. Buna saygı duyulmalı.”

6- CHP ‘casus yazılım’ vakasının araştırılmasını istedi: Ahlaksızlık

CHP geçen yaz gerçekleştirilen ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında casus yazılımla pek çok Twitter kullanıcısının dinlendiği ya da akıllı telefonları aracılığıyla takip edildiği haberi üzerine araştırma istedi.

7- Almanya’nın milli futbolcusu Emre Can, Erdoğan’ın Londra davetini reddetmiş

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da oynayan Türk asıllı Almanya vatandaşı Emre Can’ın, Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetini reddettiği bildirildi.

8- İnce tribünlere seslendi: Seçilirsem Passolig’i kaldıracağım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde e-bilet sistemi Passolig’i kaldıracağını ifade etti.

9- ‘Yazlık saray uğruna doğa katliamı’ haberi ‘Erdoğan’a hakaret’ten engellenmiş

Muğla’daki Okluk Koyu’nda inşa edilen 300 kişilik devlet konukevi için 40 bine yakın sığla ve çam ağacının kesildiğini anlatan haber, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret içerikli’ olduğu gerekçesiyle erişime engellenmiş.

10- Erdoğan: Hakan Atilla’yı suçlu ilan etmek Türkiye’yi suçlu ilan etmektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan ve karar duruşması yarın görülecek eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için, “Kesinlikle suçsuzdur. Eğer suçlu olarak ilan edilecek olursa bu bir defa Türkiye Cumhuriyeti devletini adeta suçlu olarak ilan etmek anlamına gelir” dedi.

11- İki gazetecinin Afrin söyleşileri suç sayıldı: 10 yıla kadar hapis istemi

Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş ve Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Hayri Demir’in Afrin harekatına ilişkin sosyal medya paylaşımları ve yayınları nedeniyle 10 yıl altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

12- Demirtaş’ın tahliyesi için başvuru: Bu kara lekenin silinmesi için fırsat veriyoruz

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulunuldu.

13- Vali açıkladı: Kayseri’de 279 Suriyeli oy kullanacak

Kayseri’de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen 279 Suriyeli’nin 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacağı açıklandı.

14- Seçim konuşmasına verilen ceza onandı: Türkücü Pınar Aydınlar tutuklandı

Türkücü Pınar Aydınlar, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklandı.

15- Yerkel’in tekmelediği madenci: Özrü kabul etmiyorum, hiçbir telefona çıkmadı

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in tekmelediği madenci Erdal Kocabıyık, ‘Yerkel’in özrü’nü kabul etmediğini belirterek, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. Kaç kere yardım için telefon ettim, hiçbirine çıkmadı” dedi.