Akşam Postası / 15 Mart 2021

1. 350 bin ağaç kesilmişti: Kaz Dağları’nda altın arayan şirketin izni iptal edilmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Kaz Dağları’ndaki çevre katliamıyla gündeme gelen Kanadalı Alamos Gold firmasının, bölgede altın çıkarma ruhsatının uzatılmaması gerekçesiyle iznini iptal ettiği bildirildi.

2. Önce nisan sonra sonbahar denmişti: Yerli aşı yıl sonuna kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak” dedi.

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3. Erdoğan, ABD’li ajansa Suriye’yi yazdı: Batı’nın önünde üç seçenek bulunuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye krizinin 10. yılı dolayısıyla ABD’li Bloomberg ajansı için makale yazdı.

4. Bahçeli’den ‘Andımız’ çıkışı: Danıştay’ın kararı pimi çekilmiş bir bomba

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay’ın öğrenci andının okullarda yeniden okutulmasının önünü kapayan kararını ‘pimi çekilmiş bomba’ya benzetti: “Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.”

5. Belediye Enver Aysever’e ödenecek miktarı açıkladı; Soyer ihale iptali için talimat verdi

Fotoğraf: izmir.bel.tr

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği bir atölye için gazeteci-yazar Enver Aysever’e 238 bin 500 lira ödediği iddialarına yanıt geldi. Söz konusu etkinliğin bedelinin aslında 90 bin olduğu belirtilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ihaleyi iptal etme talimatı verdiğini duyurdu.

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6. Mısır’dan ‘normalleşme’ açıklaması: Ankara hedeflerimizle uyumlu olmalı

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Ankara’nın adımlarının Mısır’ın prensip ve hedefleri ile uyumlu olması gerektiğini söyledi.

7. Profesör uyardı: Covid sonrası diyabet, çölyak, tiroid gibi hastalıklar artabilir

Covid-19 sonrası süreçte ortaya çıkabilecek hastalıklara işaret eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Tip 1 diyabet, çölyak hastalığı, tiroid, otoimmün karaciğer hastalıkları gibi otoimmün hastalıklarda artış yaşanabilir” dedi.

8. Türkiye’den İsrail, Yunanistan ve AB’ye ‘Doğu Akdeniz’ notası

Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli ‘EuroAsia Enterkonnektör’ projesinin ‘güzergahı nedeniyle’ İsrail ve Yunanistan’ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıkları’na nota verdi.

9. Vergi gelirleri yüzde 37 artınca bütçe şubatta fazla verdi

Vergi gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 37.2 arttığı şubat ayında bütçe 23.17 milyar lira fazla verdi.

10. İstanbul’da birçok yere girişte HES kodu kontrolü başladı

İstanbul’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok yere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu uygulamaya kondu.

11. Almanya, Endonezya ve Hollanda da, AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

Almanya, Endonezya ve Hollanda’da da, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımı geçici olarak durduruldu.

12. Retina taramasıyla çocuklarda otizmi erken tespit edebilen yöntem geliştirildi

Hong Kong’da bir bilim insanı, makine öğrenmesi ve yapay zeka kullanımıyla altı yaşa kadar çocuklara retina taraması yaparak erken otizm ya da otizm riskini belirleyen bir yöntem geliştirdi.

13. Oscar adayları belli oldu

Fotoğraf: Reuters

Amerikan sinemasının en prestijli ödülü sayılan Oscar ödüllerinin 93’üncüsü 25 Nisan’da sahiplerini bulacak. Ödül törenine bir ay kala adaylar da açıklandı.

14. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Fotoğraf: Reuters

Bu yıl 63’üncüsü düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy’de, ABD’li rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Megan Thee Stallion ‘En iyi yeni sanatçı’ ödülünü alırken, aynı zamanda ‘En iyi Rap şarkısı’ ödülünü kazanan ilk kadın sanatçı da oldu.