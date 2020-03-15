Akşam Postası / 15 Mart 2020

1- Umreden dönen 10 bin 300 kişiye Ankara ve Konya’da karantina

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan’dan dönen 10 bin 330 kişinin Ankara ve Konya’da 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

2- Diyanet: 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’a gidenlerin dönüşleri öne çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı corona virüsünün yayılmasına engel olmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.

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3- Hastane dışı karantina uygulaması: ‘Evde kalma şartıyla taburcu edildim’

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde Aralık 2019’da bir canlı hayvan pazarından çıktığı düşünülen corona virüsü, küresel sağlık krizine dönüşmüş durumda. Dünya genelinde 5 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsüne karşı Türkiye’de de bir dizi tedbirler alınıyor.

4- Dokuz Avrupa ülkesine konan uçuş yasağı erkene çekildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferler için 17 Mart’a kadar verilen uçuş iznini bugüne çekti.

5- Düzce’de ‘corona’ gözetimine alınacak kızını hastaneden kaçırdı

Düzce’de beş yaşındaki kızının ‘corona’ şüphesiyle gözetim altına alınacağını öğrenen baba, kızını hastaneden kaçırdı.

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6- Enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesör uyardı: Havanın ısınmasına güvenmeyin

ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olan enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz uyardı: “Havanın ısınmasına güvenmeyelim, ne olacağını kimse tam bilmiyor.”

7- Türkiye’deki ‘corona’ virüsü vakası altı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönene bir kişide corona virüsüne rastlandığını açıkladı.

8- KKTC’de ‘corona’ vakası altıya, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 26’ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınından etkilenen kişi sayısı altıya yükselirken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ise bu sayı 26 oldu.

9- Trump’ın ‘corona’ testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru, başkanın ‘corona’ testi sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

10- Güney Kore’de virüs kilise ayinlerinden yayıldı

Güney Kore’de corona virüsü vakaları bir anda tırmandı. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) yetkililerince yapılan çalışmalarda virüsün kilise ayinlerinden yayıldığı tespit edildi. Uzmanlar corona virüsüne karşı ‘sosyal uzaklaşmanın’ önemli olduğunu belirtiyor.