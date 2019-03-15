Akşam Postası / 15 Mart 2019

1. Yeni Zelanda’da iki camide katliam: Cuma namazında saldırdılar

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında giren kişilerin ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi öldü, 11’i ağır 39 kişi yaralandı.

2. ‘Şantaj’ tartışması: Özhaseki canlı yayında Yavaş’ın SMS’lerini okudu

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, yaptığı basın açıklamasında rakibi CHP’li Mansur Yavaş’a ait SMS’leri okuyarak Yavaş’ı ‘şantaj yapmakla‘ suçladı.

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3. Seçim öncesi kesenin ağzı açıldı: Bütçe bir ayda 17 milyar lira açık verdi

Bütçe şubat ayında 16.8 milyar lira açık verdi ve aynı ayda faiz dışı açık 2.1 milyar lira oldu.

4. ‘FETÖ’nün ‘kopya’ soruşturmasında sadece AKP’li Çelik’in akrabaları açığa alınmadı

Komiserliğe geçiş sınavında kopya çekildiğine iddialarına ilişkin soruşturmada 130’u aktif görevde olup gözaltına alınan şüphelilerden sadece AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik’in dayısının oğlu Ömer Öztopal ve aynı meslekten eşi Gülden Öztopal açığa alınmadı.

5. S&P tünelin sonunda ışık görmedi: Daralma ne zaman biter belli değil

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’de resesyonun (ekonomide daralma) ne zaman sona ereceğini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

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6. İşsizlik yüzde 13.5’le son 10 yılın zirvesinde: Her dört gençten biri işsiz

İşsizlik oranı kasım-aralık-ocak aylarını kapsayan aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla Şubat 2010’dan bu yana en yüksek olan yüzde 13.5’e çıktı.

7. ABD’li yetkililere göre S-400 NATO sorunu: Patriot teklifi halen masada

ABD’li üst düzey yetkililer Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunması sistemini satın alma planlarının NATO için bir ulusal güvenlik sorunu teşkil ettiğini belirtti.

8. Salda Gölü özel çevre koruma bölgesi ilan edildi

Burdur’daki Salda Gölü, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

9. Dünya çocuklarından iklim değişikliği için okul grevi

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce öğrenci iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla sınıflarını terk ederek ‘grev‘ yaptı. Türkiye’de de İstanbul, Ayvalık, Muğla ve İzmir’in aralarında olduğu merkezlerde öğrenciler sokaktaydı.

