Akşam Postası / 15 Mart 2017

1- Çavuşoğlu ‘lale üslubu’nu anlattı: Daha fazlasına terbiyemiz müsaade etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile zirve yapan gerginlikte, diplomasi dilinden uzaklaşan üslubunu, “Yani içimden daha fazla şey söylemek geliyor da terbiyemiz müsaade etmiyor” diye savundu.

2- Hollanda dışişleri bakanı: Türkiye neden yaptırım tehdidinde bulundu, anlamadım

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Türkiye’nin neden yaptırım kararı aldığını anlamadığını söyledi.

3- ‘Reis’ istedi, İBB yaptı: Rotterdam’la ‘kardeş şehir’ protokolü iptal

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimat vermesinden saatler sonra İstanbul büyükşehir belediyesi, Rotterdam belediyesiyle kardeş şehir protokolünü iptal etti.

4- Üst düzey AB diplomatı: Erdoğan sinirli çünkü referandumu kaybedebilir

Üst düzey bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ruh halini ‘analiz etti’: “Sinirli çünkü referandumu kaybedebilir.”

5- AB bakanının OHAL savunması: Demokrasi ve hukuku korumak için

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının demokrasi ve hukuku savunmasız bırakacağını öne sürdü.

6- AB Konseyi başkanı: Rotterdam’da faşizm görenler gerçeklikten kopmuştur

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizde ‘faşizm’ sözcüğünü sıklıkla kullanan hükümet yetkililerini ‘gerçeklikten kopuk’ olmakla itham etti.

7- Almanya sinyali verdi: Türklerin seçim kampanyalarının yasaklanması mümkün

Almanya, Türk siyasetçilerin Almanya’da referandum kampanyası yapmasını yasaklamanın mümkün olduğunu açıkladı.

8- İşsizlik yedi yılın zirvesinde

2016’nın aralık ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puan artarak yüzde 12.7’ye yükseldi. Böylece işsizlik son yedi yılın en yüksek seviyesine çıkarken, işsiz sayısı 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin oldu.

9- Arınç’tan ‘Gezi’den sonra başbakan olacaktı’ diyen Gökçek’e: Sıkıntısı var, gülüp geçin

Eski AKP milletvekili Bülent Arınç, “Gezi’den sonra Arınç başbakan olacaktı” iddiasını dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yanıt verdi: “Belli ki bir sıkıntısı var ve hedef şaşırtmak istiyor.”

10- Türkiye, sahaya Suriyeli Arap aşiretleri sürüyor: PYD’ye karşı yeni ordu kuruluyor

Yakında başlaması beklenen Rakka operasyonunda Suriyeli Kürt güçlerin yer alacağı netleşirken, Türkiye de sahadaki ‘mücadele’ye Arap aşiretleri sürmeye hazırlanıyor.

11- Milli Kültür Şurası kararları: ‘Yerli ve milli’ye teşvik, devlet tiyatrolarına özelleştirme

28 yıl sonra üçüncüsü düzenlenen Milli Kültür Şurası’nda ‘yerli ve milli’ kültür sanat eserlerinin teşvik edilmesi ve devlet tiyatrolarının özelleştirilmesi için adım atılması kararlaştırıldı.

12- Avrupa’yla ‘referandum krizi’ hack furyasına dönüştü: ‘Size ufak bir Osmanlı tokadı’

Aralarında BBC Kuzey Amerika, UNICEF ve Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu en az 25 Twitter hesabı Türkiyeli hackerler tarafından hacklendi.

13- Mardin’de mayın kontrolü sırasında PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti

Mardin-Diyarbakır karayolunda mayın kontrolü sırasında meydana gelen patlamada iki asker hayatını kaybetti.

14- Giresun’da ‘Hayır’ çalışması yürüten CHP’li vekile ıstakalı saldırı

Giresun’da referandum çalışması yürüten CHP’li vekil Bülent Bektaşoğlu kahvehanede saldırıya uğradı.

15- BBP liderinden ‘Hayır’cı üyelerine ihraç tehdidi: Sınır aşılırsa tüzük işler

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceklerini açıklayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin ‘Hayır’cılarını ihraçla tehdit etti: “Sınır aşıldıktan sonra tüzük ve hukuk işler.”

16- Osmanlı Ocakları’ndan ‘üst düzey’ istifa: Para götürmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocakları Derneği İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Furkan Gök, derneğin ‘para götürmeye çalıştığını’ belirterek istifa etti.

17- Bahçelievler’de bir kadını vurarak öldüren uyuşturucu satıcısı Adana’da yakalandı

Bahçelievler’de uyuşturucu satıcılarının kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açması sonucu hayatını kaybeden kadını öldürmekle suçlanan kişi yakalandı.

18- Avrupa’yla ‘referandum krizi’nin etkisi: Alman sanatçı Türkiye’ye gelmekten vazgeçti

Hollanda ve Almanya’yla referandum krizi sanatı da vurdu. Alman sanatçı Ulay, Pera Müzesi’nde devam eden ‘Balkanlardan Genel Soğuk Hava’ sergisi kapsamında 17 Mart’ta gerçekleştireceği konuşmayı iptal etti.

19- CHP’nin referandum şarkısı: Düşmez şaşmaz bir Allah, ‘Hayır’ olur inşallah

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan CHP, kampanyasında kullanacağı şarkıyı tanıttı.

20- ‘Kurt Kapanı’: İstanbul’un giriş çıkışları tutuldu, 1000 polisle şüpheli araçlar aranıyor

İstanbul’da 1000 polisle operasyon başlatıldı.

21- Kampanyaya Emine Erdoğan da katıldı: ‘Ak Saray’da ‘önde gelen kadınlar’a ‘Evet’ propagandası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’nin önde gelen iş kadınları, kadın sanatçı ve sporcularını ‘Ak Saray’da konuk ederek anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ çağrısı yaptı.

22- Krizin kurbanı 40 civarında Hollanda ineğine ‘sınırdışı’: Almazlarsa keser dağıtırız

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği üyeleri, krize ‘tepki’ için ‘Holstein’ cinsi 40 civarında ineği Hollanda’ya gönderdi.

23- İstanbul’da polise iki kere saldıran DHKP-C’li Turunç’a ağırlaştırılmış müebbet ve 149 yıl hapis istemi

İstanbul emniyet müdürlüğü ve Esenyurt’ta bir polis aracına saldırı düzenlediği tespit edilen DHKP-C’li Şerif Turunç için ağırlaştırılmış müebbet ve 149 yıla kadar hapis talep edildi.

24- Hollanda sandığa gitti: Başbakanın partisi birinci sırada, Wilders sürpriz yapabilir

Türkiye’ye gerginliğin yanısıra göç ve milliyetçiliğin siyasi gündemi işgal ettiği Hollanda’da bugün genel seçime gidiliyor.

25- Şam’da çifte intihar saldırısı: En az 25 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin başkenti Şam’da bir adliye sarayı ve bir restorana gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

26- Teksas’ta kürtaj yasasına karşı hamle: Mastürbasyon yapan erkeklere her sefer için 100 dolar ceza

ABD’nin kürtajı engellemek için katı önlemler alındığı Teksas eyaletinde, Demokrat Partili kadın bir siyasetçi, erkeklerin mastürbasyon yaptıkları her sefer için 100 dolar ceza ödemesini öngören bir yasa tasarısı hazırladı.