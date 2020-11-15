Akşam Postası / 15 Kasım 2020

1.BioNTech’in CEO’su Şahin: Aşının dağıtımına yıl sonunda başlayabiliriz

Fotoğraf: Tİmes

Eşi Özlem Türeci’yle birlikte corona virüsüne karşı aşı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, her şey yolunda giderse aşının dağıtımının yıl sonunda ve gelecek yıl başlarında başlayabileceğini söyledi.

2.Türkiye, ‘acı reçete’ye borçlu yakalandı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘acı da olsa doğru reçeteleri uygulayacaklarını’ vurgulayarak duyurduğu ekonomide reform sürecine borçlu yakalandı.

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3.Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini Hamilton kazandı: Yedinci şampiyonluğu elde etti

Fotoğraf: Reuters

Dokuz yıl aradan sonra koşulan Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini, Mercedes takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

4.Erdoğan: Kıbrıs’ta, iki devletli çözüm müzakere edilmeli

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve devlet var. Egemen eşitlik iki devletli çözüm müzakere edilmeli” dedi.

5.‘Corona’ denetimi: 107 işyeri faaliyetten men edildi, 4 bin 922 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, 6-13 Kasım tarihlerinde yapılan ‘corona’ denetimlerinde 4 bin 922 kişiye ceza kesildi; 107 işyeri faaliyetten men edildi.

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6.Belgrad Ormanı piknik alanlarında 22, orman derinliklerinde 9 ton çöp toplandı

Fotoğraf: DHA

İstanbulluların özellikle hafta sonu geldiği Belgrad Ormanı’nda geçen hafta, piknik yapılan alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde ise 8-9 ton çöp toplandı.

7.Vaniköy Camisi’nde yangın

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı’nı süsleyen tarihi yapılardan Vaniköy Camisi’nde yangın çıktı. İstanbul Valiliği, yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

8.Saldırıya karşı barikat kuran sağlıkçılar yaralıyı ölümden döndürdü: Bir tutuklama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde, hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık personelinin yaralıyı ölümden döndürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklandı.

9.Ermenistan istihbaratı: Paşinyan’a suikast girişimi engellendi

Ermenistan istihbaratı, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik hazırlanan suikast girişimini engellediğini açıkladı.