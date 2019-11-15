Akşam Postası / 15 Kasım 2019

1- Bakırköy’de biri çocuk üç kişinin cansız bedeni bulundu, siyanür şüphesi var

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde biri çocuk üç kişinin cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin dairede yaptığı incilemede gözlenen kokunun siyanür kaynaklı olduğu tespit edildi.

2- İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon arttı; genç işsizliği rekor seviyeye geldi

İşsizlik oranı ağustos döneminde yüzde 14.0 olarak açıklandı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 13.9, Ağustos 2018’deyse yüzde 11.1’di.

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3- Feyzioğlu’ndan 12 baroya: Seçim imkansız, idari yargıya başvurun

12 baronun ‘Avukatlık Kanunu’na dayanarak olağanüstü genel kurul çağrısı yaptığı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Başkanlar dört yıl için seçilir. Bu şartlarda seçim imkansız” dedi.

4- Yargıtay ‘FETÖ’den mahkumiyet kararını bozdu: Üyelik ile sempati iyi ayırt edilmeli

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Isparta’da ‘örgüte müzahir derneğe üye olan, sosyal medya hesaplarında takip ve beğenilerde bulunan ve protesto eylemlerine katılan’ sanık hakkında yerel mahkeme tarafından ‘örgüt üyeliği’nden verilen mahkumiyet kararını bozdu.

5- Gaziantep’teki cami inşaatında çökme: Mühendis enkaz altında kaldı

Gaziantep’te yapılan Türkiye’nin ikinci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip yaklaşık 19 saattir Küçükcan’a ulaşmak için çalışıyor.

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6- Mardin ve Urfa’da toplam dört HDP’li ilçe belediye başkanı gözaltında

Mardin’in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP’li belediye başkanları, Şanlıurfa’da da Suruç belediye başkanı haklarındaki ‘terör soruşturmaları’ kapsamında gözaltına alındı.

7- ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı yaptırım tekliflerini ertelemek istiyor

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Partili başkanı Senatör Jim Risch Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili görüşmelerin olduğu bu dönemde gerilimi azaltmak adına yaptırımları düzenleyecek yasanın şimdilik milletvekillerince kabul edilmemesini istiyor.

8- İngiltere, Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD şüphelisini tutukladı

Türkiye’nin IŞİD şüphesiyle sınır dışı ettiği 26 yaşındaki kişi İngiliz polisi tarafından Britanya’nın başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda tutuklandı.

9- İstanbul barajlarında doluluk yüzde 38.79: Balıkların yüzdüğü yerde keçiler otluyor

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 38.79’a düştü. Doluluk oranında yüzde 32.55’e gerilediği Alibeyköy barajında ise daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda şimdi keçiler otluyor.

10- İmamoğlu’ndan yatırımcılara: İstanbul verdiğinizin karşılığını alacağınız bir kent

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Britanya’nın başkenti Londra’da yatırımcılara seslendi: “İstanbul, yatırım yapmaya, fırsatları besleyen, potansiyeli yüksek ve hem ekonomik olarak verdiğinizin karşılığını alacağınız hem de dünya ölçeğinde değişimin başlayacağı en öncü kentlerden bir tanesidir.”

11- Esad: Kürtler ‘Orduya katılın’ teklifimizi reddetti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, YPG’yi Suriye ordusuna kabul etmeye hazır olduklarını, ancak ret cevabı aldıklarını söyledi.

12- Beş ayda 42 bin 888 sığınmacı İstanbul’dan diğer illere gönderilmiş

İstanbul valiliği, Temmuz ile Kasım 2019 arasında 42 bin 888 sığınmacının diğer illere gönderildiğini duyurdu.

13- Zihinsel engelli öğrencinin darp edilmesiyle ilgili altı kişi açığa alındı

Kayseri’de, 75’inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde eğitim gören zihinsel engelli bir öğrenciye yönelik muamelenin sosyal medyada yayılan görüntüsünün ardından biri öğretmen altı kişi açığa alındı.

14- Litvanya, Norveç ve Rusya üçgeninde casus takası: Beş kişi serbest

Litvanya’da, casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklu olan iki Rus affedilerek serbest bırakıldı. Rusya da bu iki vatandaşına karşılık casus oldukları gerekçesiyle elinde tuttuğu bir Norveçli, iki Litvanyalı’yı serbest bıraktı. Böylece beş kişiyi içeren bir casus takası yapılmış oldu.

15- Kıbrıs Cumhuriyeti: Türkiye sondajla uluslararası hukuku ihlal ediyor

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, Türkiye’yi Kıbrıs adasında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüterek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

16- ‘Kar yılı değil, ar yılı’ denmişti: Halkbank’ın ticari zararı sekiz kattan fazla arttı

Halkbank’ın üçüncü çeyrek net karı, net gelir kalemlerindeki güçlü büyümelere karşılık ticari zarardaki artışın etkisiyle geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 308.3 milyon liraya çıktı.

17- Kuzey Kore, ABD’nin görüşme teklifini reddetti

Kuzey Kore, ABD’nin görüşme teklifini ‘oyalamaya yönelik’ olduğu gerekçesiyle reddetti.