Akşam Postası / 15 Kasım 2018

1- Milyoner sayısında Türkiye çakıldı: Toplam servet kaybı 190 milyar dolar

İsviçre merkezli Credit Suisse bankası tarafından yayınlanan rapora göre küresel servet son bir yılda 14 trilyon dolar artarak 317 trilyon dolara ulaştı. Dolar krizi nedeniyle milyoner sayısının en fazla azaldığı ülkelerden biri Türkiye.

2- ‘Cepten sağlık harcaması’ yüzde 22.7 arttı

Hanehalklarının tedavi, ilaç dahil sağlık harcaması, 2017 yılında yüzde 22,7 artarak 24 milyar liraya, kişi başı sağlık harcaması ise yüzde 15.9 artarak 1511 liradan 1751 liraya yükseldi.

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3- 2008’in vergi rekortmenlerinden Emay İnşaat konkordato ilan etti

Brandium Ataşehir, KentPlus Ataşehir, KentPlus Kadıköy gibi inşaat projelerine imza atan Emay İnşaat konkordato talep etti.

4- Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu 10 bine dayandı

Türkiye’den Almanya’ya yönelik iltica başvuruları geçen yıla göre artış göstererek bu yılın ilk 10 ayında 2 bin 138’e yükseldi.

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5- AB liderleri olağanüstü toplanıyor: Brexit imzaya kaldı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Britanya’nın birlikten ayrılması anlamına gelen ‘Brexit’ sözleşmesini imza altına almak için 25 Kasım’da olağanüstü toplantı kararı aldı.

6- Riyad: Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası boyuta taşınmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.