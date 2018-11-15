Akşam Postası / 15 Kasım 2018

1- Milyoner sayısında Türkiye çakıldı: Toplam servet kaybı 190 milyar dolar
İsviçre merkezli Credit Suisse bankası tarafından yayınlanan rapora göre küresel servet son bir yılda 14 trilyon dolar artarak 317 trilyon dolara ulaştı. Dolar krizi nedeniyle milyoner sayısının en fazla azaldığı ülkelerden biri Türkiye.
Yerli sermaye kaçıyor: Dokuz ayda 20 milyar dolar
İşsizlik yüzde 11,1; işsiz sayısı 3,6 milyon
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi: Yüzde 1.9’luk küçülme
2- ‘Cepten sağlık harcaması’ yüzde 22.7 arttı
Hanehalklarının tedavi, ilaç dahil sağlık harcaması, 2017 yılında yüzde 22,7 artarak 24 milyar liraya, kişi başı sağlık harcaması ise yüzde 15.9 artarak 1511 liradan 1751 liraya yükseldi.
3- 2008’in vergi rekortmenlerinden Emay İnşaat konkordato ilan etti
Brandium Ataşehir, KentPlus Ataşehir, KentPlus Kadıköy gibi inşaat projelerine imza atan Emay İnşaat konkordato talep etti.
Sıra dokumaya geldi: Angora Halı da konkordato ilan etti
4- Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu 10 bine dayandı
Türkiye’den Almanya’ya yönelik iltica başvuruları geçen yıla göre artış göstererek bu yılın ilk 10 ayında 2 bin 138’e yükseldi.
5- AB liderleri olağanüstü toplanıyor: Brexit imzaya kaldı
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Britanya’nın birlikten ayrılması anlamına gelen ‘Brexit’ sözleşmesini imza altına almak için 25 Kasım’da olağanüstü toplantı kararı aldı.
Britanya’da Brexit bakanı istifa etti
Brexit’ten Türklerin payına düşen: Ankara Anlaşması geçersiz, vize konusu belirsiz
6- Riyad: Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası boyuta taşınmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan beş şüpheli için idam istedi
Çavuşoğlu’na göre Kaşıkçı’da uluslararası soruşturma şart: Kapatmak olmaz
ABD’den 17 Suudi yetkiliye Kaşıkçı yaptırımı
7- AB mahkemesi: PKK haksız yere terör listesinde kaldı
Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, PKK’nın ‘terör örgütü listesi’nde kalmasına hükmetti.
8- YPG bölgesinde ABD’ye karşı protesto yürüyüşü
ABD’nin PKK’nın üç yöneticisinin yakalanması için ödül koyması, Suriye’de ABD desteğindeki YPG’nin kontrolünde bulunan Resulayn kentinde bir gösteriyle protesto edildi.
9- ABD’nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey: IŞİD’e karşı savaş birkaç ayda bitebilir
ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, IŞİD’e karşı sürdürülen savaşın birkaç içinde sona erebileceğini söyledi.
10- Özdağ, İYİ Parti’de konuşulanı aktardı: CHP’yle ittifak yapılmayacak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Mart 2019 seçimi için CHP’yle ittifak yapılmasını istemediğini, genel merkezde de böyle bir şey duymadığını söyledi.
CHP-İYİ Parti uzlaşmaya doğru: İttifak düşünülen 14 il
11- MHP beş büyükşehirde adayını belirledi
MHP, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde bazı il ve ilçelerde adaylarını belirledi.
12- Tren kazasında oğlunu kaybeden anne: İnsan yerine konmak istiyorum
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren faciasında dokuz yaşındaki oğlunu kaybeden ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve dönemin Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan tarafından Twitter’da engellenen anne Mısra Öz, insan yerine konmak istediğini söyledi.
13- Uysal, İstanbul trafiğine çözümü buldu: Şehir içi tünellerden ücret alınacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da halen kullanılan ya da yapılması düşünülen karayolu tünellerinin ücretli hale getirilmesini gündeme getirdi.
14- Çevreciler uyardı: Mersin’de yapılacak balık çiftlikleri denizi öldürür
Mersin Çevre Dostları Derneği, Mersin’e kurulması planlanan balık çiftlikleriin ekolojik dengeyi bozacağı uyarısında bulundu.
15- Yavuz Selim Camii’nin elektriği ‘fatura ödenmediği’ için kesildi
İstanbul’un en büyük camilerinden Fatih’teki Yavuz Selim Camii’nin ödenmeyen faturaları nedeniyle elektriği kesildi ve elektrik sayacı söküldü.
16- Komşu güneş sistemi’nde yeni gezegen keşfedildi: Su ve gaz var ama yaşam yok
Güneş Sistemi’ne en yakın yıldızlardan birisinin yörüngesinde yeni bir gezegen keşfedildi.