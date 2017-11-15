Akşam Postası / 15 Kasım 2017

1- Yine değişti: Öğrenci dokuz okuldan beşini tercih edecek, son karar bakanlığın

Liseye geçişte TEOG’un yerine getirilen yeni sistem daha yürürlüğe konmadan değişti: Öğrenciye dokuz okul seçeneği sunulacak, öğrenci bunlardan beşini seçecek, öğrencinin bu beş okuldan hangisine gideceğini ise Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecek.

2- Kılıçdaroğlu’ndan ‘siyasi çözüm’ isteyen Erdoğan’a: Esad için çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye için siyasi çözüm mesajı veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi: “Esad için çalışıyor. Esad’ın arzularını, bütün taleplerini üç aşağı beş yukarı yerine getiriyor.”

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3- CHP, ailesi ‘off shore’ şirket sahibi başbakan hakkında gensoru hazırlığında

CHP, ‘Paradise Papers’ belgelerinde ailesinin Malta’da şirketleri olduğu ortaya çıkan Başbakan Binali Yıldırım hakkında gensoru önergesi vereceğini bildirdi.

4- Konya belediyesi montaj demişti: Rakka’daki kamyonun videosu yayınlandı

IŞİD’den kurtarılan Suriye’nin Rakka kentinde, üzerinde AKP’li Konya büyükşehir belediyesin logosunun bulunduğu iş makinesinin görüntülendiği bir video yayınladı.

5- Gülmen’in durumunu paylaşan sağlık bakanı: Şuuru kapanırsa müdahale ederiz

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, açlık grevindeki eğitimci Nuriye Gülmen’in şuurunun kapanması halinde müdahale edeceklerini söyledi.

6- Başsavcıdan ‘Sempati FETÖ üyeliğine yeterli kanıt olmaz’ diyen Yargıtay’a eleştiri

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Yargıtay’ın ‘sempati duymanın’ tek başına ‘FETÖ üyeliği’ne yeterli kanıt olamayacağı yönündeki kararını eleştirdi.

7- 37 yıllık Zimbabve diktatörü Mugabe’ye kendi partisi ‘darbe’ yaptı

Zimbabve ordusu bu sabah kışlalardan tanklarla çıktı ve yönetime el koydu. Ülkeyi 37 yıldır demir yumrukla yöneten Robert Mugabe ev hapsine alındı. Mugabe’nin eşi Grace Mugabe Namibya’ya kaçtı.

8- Atatürk için ölüm fetvası veren Mustafa Sabri’nin ‘yaşatıldığı’ okulun adı değişti

Atatürk için ölüm fetvasını kaleme alan son şeyhülislam Mustafa Sabri’nin Tokat’ta adının verildiği imam hatip lisesinin adı, ‘Şehit Yakup Akdağ’ olarak değişti.

9- HDP’li vekil Yıldırım tahliye edildi ancak cezaevinden çıkamayacak

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım tutuklu yargılandığı bir davada tahliye edildi ancak başka bir dosyadan tutuklu olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmedi.

10- Atatürk Havalimanı saldırısı davasında altı sanığa tahliye kararı

Atatürk Havalimanı’nda 46 kişinin can verdiği IŞİD saldırısı sonrası açılan davada altı sanığın tahliyesine karar verildi.

11- Tam gaz: Yıldırım ailesinden ‘Paradise Papers’ı yayınlayan Oda TV’ye dava

Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun ‘off shore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan ‘Paradise Papers’ belgelerini haberleştiren Oda TV’ye 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

12- ABD ile takışan DSG sözcüsü Silo, Cerablus’ta ÖSO’ya teslim oldu

YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) eski sözcüsü Talal Silo Özgür Suriye Ordusu’na teslim oldu. Silo en son ABD’yi üstü kapalı eleştirmesiyle gündeme gelmişti.

13- ‘Magazin davası’nda AYM’den emsal karar: Balkon, teras özel hayata girmez

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), sinema oyuncuları Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar’ın terasta öpüşürken görüntülenmesinin ‘özel hayat ihlali’ olmadığı yönündeki kararı emsal niteliğinde.

14- Cumhuriyet döneminin ilk kilise inşaatı için Papa’dan onay çıktı

İstanbul büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde bulunan Yeşilköy’deki eski Latin Katolik Mezarlığı’na yapılacak Süryani Kilisesi için Papa’dan onay çıktı. Cumhuriyet döneminde ilk kez bir kilise sıfırdan inşa edilecek.

15- AİHM, zafer işaretine hapis cezası veren Türkiye’yi tazminata mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir cenaze ve eylemde ‘zafer işareti yapmakla’ suçlanıp dört yıl sekiz ay hapiste kalan Murat Işıkırık’ı haklı buldu. Mahkeme, Türkiye’yi tazminata mahkum etti.

16- Çalışma bakanı, AKP dönemindeki SGK açığını da Kılıçdaroğlu’na ihale etti

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) 21 milyar liralık açığın sorumlusunun SGK’nın eski genel müdürü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

17- Soylu duyurdu: Köy korucuları subay olabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köy korucularına subay olma yolunu açacaklarını söyledi.

18- Akkuyu takvimi: ‘Beton dökme’ ve temel atma 2018’de, ‘ateşleme’ 2023’te

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ‘beton dökme’ töreni için bir organizasyon şirketiyle görüşmelere başlandığı bildirildi. Şirket, bu yıl tamamlanmadan törenin yapılmasını hedefliyor.

19- Gazeteci ve akademisyenlere ‘yaşam hakkı’ vermeyen AKP’li vekil: Çarpıtıldı

HDP’nin raporunda görüş bildiren akademisyen ve gazeteciler için, “Bu gazetecilere, akademisyenlere yaşam hakkı vermezler” diyen AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, sözlerinin ‘çarpıtıldığını’ savundu.

20- Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adama ikinci kez indirimsiz müebbet

Kayseri’de eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan erkek, ikinci yargılamada da indirimsiz aynı cezayı aldı.

21- Dönüş sesleri: ‘Sessizliğe gömülen’ MHP’li Vural, Erdoğan’ın uçağında yer aldı

MHP’deki grup başkan vekilliğinden istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, resmi temaslar için Rusya ve Kuveyt’in ardından Katar’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağında yer aldı.

22- Şimşek ‘çok rahat’: Sıkıntılı dönemin sonundayız, ekonomi güçlenecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin hızla normalleştiğini savunarak “Biz sıkıntılı dönemin sonundayız, başında değiliz. Türkiye hızla normalleşiyor, ekonomisi güçlenecek” dedi.

23- 25 Aralık’ta: ‘İsyan eden’ restoranlar, yemek kartlarını boykota hazırlanıyor

Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon çalışanın kullandığı yemek kartlarının yüksek komisyon ücretleri ve uzun ödeme sürelerinden yakınan restoran sahipleri, 25 Aralık tarihinde bir günlük ‘boykot’ kararı aldı.

24- Bakan duyurdu: Cam filmiyle ilgili iki seçenek üzerinde çalışıyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi yasağının kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalıştıklarını söyledi.

25- Kamu çalışanlarına yurt dışına çıkışta ‘belge zorunluluğu’ kalktı

Kamu görevlileri için yurt dışına çıkarken çalıştıkları kurumdan belge alma şartı bugün itibariyle kaldırıldı.

26- Halk yüzde 61’le destek verdi: Avustralya eşcinsel evliliği yasallaştırma yolunda

Avustralya’da yapılan resmi olmayan bir oylamada, yüzde 61.6 ile seçmenin çoğunluğunun eşcinsel evliliğine onay vermesi, bu yılın sonuna kadar ilgili yasanın parlamentoda kabul edilmesinin yolunu açtı.