Akşam Postası / 15 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1592 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 947 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1592 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 947 kişi iyileşti.

2- HDP’li Sancar: Anayasal haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari’den başlayacak ‘demokrasi yürüyüşü’nün engellenmesine ilişkin açıklamasında, “Anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz“ dedi.

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3- Bütçe beş ayda 90 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri mayıs ayında 68.1 milyar lira, giderleri 85.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

4- ‘Corona’ nedeniyle durdurulan yargıda süreler ve duruşmalar başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını açıkladı.

5- Reuters: Libya’daki iki üssün kontrolü için müzakere yürütülüyor

Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile bir hava ve bir deniz üssünün kullanımı için müzakere yürüttüğü bildirildi.

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6- MSB: Irak’ın kuzeyinde hava harekatı başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde bulunan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’ta hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

7- ‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 8 milyonu aştı

Vaka sayısı 8 milyon 50 bin 373 olurken, 436 bin 710 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 4 milyon 155 bin 506.