Akşam Postası / 15 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1592 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 947 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1592 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 947 kişi iyileşti.
2- HDP’li Sancar: Anayasal haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari’den başlayacak ‘demokrasi yürüyüşü’nün engellenmesine ilişkin açıklamasında, “Anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz“ dedi.
CHP’li Özel’den HDP’nin engellenmesine tepki: Polis devleti algısı güçleniyor
Başak Demirtaş’a tehdit paylaşımında bir kişi daha gözaltında
3- Bütçe beş ayda 90 milyar lira açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi gelirleri mayıs ayında 68.1 milyar lira, giderleri 85.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Konut satışları mayısta geçen yıla göre yüzde 44 düştü
ASO başkanı: Verimsiz işletmelerin piyasadan çekilmesine fırsat verilmiyor
Dolar/TL, küresel piyasalarda ikinci dalga endişesiyle baskı altında
4- ‘Corona’ nedeniyle durdurulan yargıda süreler ve duruşmalar başlıyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını açıkladı.
İETT gece seferleri ‘normalleşme’yle yeniden başlıyor
‘Corona’ önlemleri | Vakalar arttığı Cizre’de esnaf, işyerlerini 10 gün kapatacak
Ceyhan: Favipiravir en çok ümit bağlanan ilaç; yerli sentezinin üretilmesi önemli
5- Reuters: Libya’daki iki üssün kontrolü için müzakere yürütülüyor
Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile bir hava ve bir deniz üssünün kullanımı için müzakere yürüttüğü bildirildi.
Reuters: Libya’daki Sirte planı nedeniyle Lavrov İstanbul ziyaretini erteledi
6- MSB: Irak’ın kuzeyinde hava harekatı başlatıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde bulunan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’ta hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.
7- ‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 8 milyonu aştı
Vaka sayısı 8 milyon 50 bin 373 olurken, 436 bin 710 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 4 milyon 155 bin 506.