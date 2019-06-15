Akşam Postası / 15 Haziran 2019

1- Moody’s not düşürdü: Kurumlara güven azalıyor, hükümet önlem almıyor

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu Ba3’ten B1’e düşürdü. Kurum ekonominin görünümünü negatif olarak sınıflandırdı.

2- Not düşüren Moody’s bakanlığın hedefinde: Kuruluşun nesnelliği soru işareti

Türkiye’nin kredi notunu düşüren Moody’s Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılandı.

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3- AB’nin Akdenizli üye zirvesinden Türkiye’ye sert mesajlar

Fotoğraf: Reuters

Akdeniz’deki Malta adasında bir araya gelen Avrupa Birliği’nin (AB) Akdenizli üyeleri, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs açıklarında yürütttüğü doğalgaz arama çalışmalarına karşı Kıbrıs Cumhuriyeti’ne (Güney Kıbrıs) destek verirken, Türkiye’den de bölgedeki ‘yasadışı faaliyetlerine son vermesini’ istedi.

4- Beştepe VW’nin yeni fabrikasını istiyor: Alman gazete FAZ’a avantajları anlattılar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) verdiği söyleşide Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmesinin avantajlarını anlattı.

5- Pentagon’un Ankara aşkı daim: Moskova çatlak yaratmak istiyor, izin vermeyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Eric Pahon, Rusya’nın S-400 satışı ile Türkiye-ABD ilişkilerini çatlatmaya çalıştığını öne sürerek “Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

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6- Bahçeli’den S-400 çıkışı: Türkiye NATO üyeliğini sorgulamalı

AKP’nin ‘cumhur ittifakı’ ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’ye S-400 krizindeki tavrı nedeniyle tepki gösterirken, Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulaması gerektiğini dile getirdi.

7- Suriyeli tarikat, müritleri de alıp Türkiye’ye taşınmış: Dev cami ve külliye inşaatı

Suriye’de kurulu Haznevi tarikatının bütün müritleriyle Türkiye’ye göçüp yerleştiği ve Gaziantep’te dev bir külliye içinde cami inşaatına başladığı öne sürüldü.

8- İzol aşiretinde iç çatışma: 6 ölü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada dört kişi öldü, bazı kişiler yaralandı.

9- Hong Kong’da yönetim protestolar sonrası geri adım attı: ‘İade’ yasası ertelendi

Hong Kong Özerk Yönetimi günlerdir süren gösterilerin ardından suçluların Çin’e iadesinin önünü açan yasa değişikliğini erteleme kararı aldı.

10- Kaftancıoğlu fotomontajla başörtü takılmasına yanıt verdi: Yakışmış 🙂

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada kendisinin fotoğrafını fotomontajla başörtülü hale getiren kişilere ‘başörtülü kadınları aşağıladıkları’ gerekçesiyle tepki gösterdi ve ‘Yakışmış’ dedi.

11- Kartonpiyer ustası sanat tarihi okudu: Mesleğinde yeni ufuklara açılmak için

Antalya’da dekorasyon ve kartonpiyer ustası Musa Hitay, mesleğinde yeni ufuklara açılmak için okuduğu Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.