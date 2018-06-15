Akşam Postası / 15 Haziran 2018

1. Erdoğan namaz çıkışı ‘Suruç’ için konuştu: Çözüm sürecindeki oyunları hala yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suruç’taki silahlı kavga için, “Çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala yapmaya devam ediyorlar” dedi.
TTB: Suruç’ta çatışma sonrası hastanede saldırılar devam etti, güvenlik açığı var
Şanlıurfa başsavcısı: Suruç’taki olayın tüm ayrıntıları belli değil, üç kişi aranıyor
Demirtaş’tan Suruç çağrısı: Provokasyona gelmeyin, seçime kan bulaşmasını istiyorlar
Akşener’in Suruç çağrısı: Herkes sakin olsun, seçime daha fazla kan düşmesin
Suruç’ta öldürülen kardeşlerin kuzeni: 25 yıllık esnafı, PKK’lı göstermeye çalışıyorlar
HDP liderinden Suruç çağrısı: İktidar çıkar peşinde, deliller karartılmasın
Şanlıurfa valiliğinden İYİ Parti’li Çıray’a: PKK-AKP çatışması değil
Suruç’taki silahlı kavgada ölen Şenyaşar kardeşlerin cenazesinde 10 gözaltı
2. İnce’den köyünde bayram mesajı: Türkiye bunaldı, her yerde değişim rüzgarı esiyor
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayramın ilk günü memleketi Yalova’nın Elmalık köyündeydi. Namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin mezarını ziyaret etti.
Muharrem İnce: Sosyal yardımları artıracağız
Erdoğan ‘kapalı’ konuşması sorulan İnce: Ali Cengiz oyunları bu sefer sökmeyecek
3. Bahçeli, HDP’yi suçlu çıkardı: Demirtaş’tan başka aday yok muydu?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle çıkan polemikte HDP’yi suçladı.
4. Demirtaş’tan bayram mesajı ve yeni fotoğraf
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, hapisten bayram mesajı gönderdi.
HDP lideri Temelli’den son rakamlar: Oyumuz yüzde 10,2-10,6 bandında
5. Acemoğlu ekonomi için karamsar: Mucize çıkış yok, şirketler batacak, işsizlik artacak
Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisi için “Mucize şekilde bir çıkış mümkün değil” dedi.
The Economist: Erdoğan, zayıflattığı TL’yi vatanseverlerin kurtarmasını istiyor
Dolar bayram seyran dinlemedi: Yeniden 4.75
6. İran’ın tavrı: Türkiye’nin Kandil operasyonunu desteklemeyiz
İran, hükümetin son günlerde sıkça andığı Kandil’deki PKK hedeflerine yönelik harekatı desteklemediğini açıkladı.
7. CHP’li Yarkadaş: Doğan, Demirören’in 890 milyon dolarlık çekini tahsil edemiyor
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kısa bir süre önce medya grubunu Demirören Grubu’na satışan Aydın Doğan’ın kendisine verilen 890 milyon dolarlık çeki tahsil edemediğini öne sürdü.
8. HSK başkan vekili: 12 Eylül’de bile direnen hakimler vardı, bugün bu durumda değiliz
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, “12 Eylül’de bile generallere direnen, tavrını koyan ve adalet dağıtan yargımız vardı. Bugün ne yazık ki bu durumda değiliz” dedi.
9. ABD, Dara’ya niyetlenen Esad’ı uyardı: Askeri eyleme karşı önlem alırız
ABD, Suriye ordusunu ülkenin güneybatısındaki Dara vilayetinde muhalif milislerin elinde tuttuğu bölgelere operasyon düzenlememesi konusunda uyardı.
10. TV yorumcusu ‘diplomasız’ beyin cerrahı ‘dolandırıcılık’tan tutuklandı
Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu beyin, sinir ve omurilik cerrahi profesörü olarak tanıtan Cüneyt Turan’ın lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Sahte doktor gözaltına alındı.
11. Büyükada’ya at götüren faytoncular hayvanseverlere saldırdı, gözaltı yok
İstanbul’da adalara götürülen atları görüntülemek isteyen hayvan hakkı savunucuları saldırıya uğradı.
12. Bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamadı.