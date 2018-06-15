Akşam Postası / 15 Haziran 2018

1. Erdoğan namaz çıkışı ‘Suruç’ için konuştu: Çözüm sürecindeki oyunları hala yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suruç’taki silahlı kavga için, “Çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala yapmaya devam ediyorlar” dedi.

2. İnce’den köyünde bayram mesajı: Türkiye bunaldı, her yerde değişim rüzgarı esiyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayramın ilk günü memleketi Yalova’nın Elmalık köyündeydi. Namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin mezarını ziyaret etti.

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3. Bahçeli, HDP’yi suçlu çıkardı: Demirtaş’tan başka aday yok muydu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle çıkan polemikte HDP’yi suçladı.

4. Demirtaş’tan bayram mesajı ve yeni fotoğraf

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, hapisten bayram mesajı gönderdi.

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5. Acemoğlu ekonomi için karamsar: Mucize çıkış yok, şirketler batacak, işsizlik artacak

Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisi için “Mucize şekilde bir çıkış mümkün değil” dedi.

The Economist: Erdoğan, zayıflattığı TL’yi vatanseverlerin kurtarmasını istiyor

6. İran’ın tavrı: Türkiye’nin Kandil operasyonunu desteklemeyiz

İran, hükümetin son günlerde sıkça andığı Kandil’deki PKK hedeflerine yönelik harekatı desteklemediğini açıkladı.

7. CHP’li Yarkadaş: Doğan, Demirören’in 890 milyon dolarlık çekini tahsil edemiyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kısa bir süre önce medya grubunu Demirören Grubu’na satışan Aydın Doğan’ın kendisine verilen 890 milyon dolarlık çeki tahsil edemediğini öne sürdü.

8. HSK başkan vekili: 12 Eylül’de bile direnen hakimler vardı, bugün bu durumda değiliz

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, “12 Eylül’de bile generallere direnen, tavrını koyan ve adalet dağıtan yargımız vardı. Bugün ne yazık ki bu durumda değiliz” dedi.

9. ABD, Dara’ya niyetlenen Esad’ı uyardı: Askeri eyleme karşı önlem alırız

ABD, Suriye ordusunu ülkenin güneybatısındaki Dara vilayetinde muhalif milislerin elinde tuttuğu bölgelere operasyon düzenlememesi konusunda uyardı.

10. TV yorumcusu ‘diplomasız’ beyin cerrahı ‘dolandırıcılık’tan tutuklandı

Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu beyin, sinir ve omurilik cerrahi profesörü olarak tanıtan Cüneyt Turan’ın lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Sahte doktor gözaltına alındı.

11. Büyükada’ya at götüren faytoncular hayvanseverlere saldırdı, gözaltı yok

İstanbul’da adalara götürülen atları görüntülemek isteyen hayvan hakkı savunucuları saldırıya uğradı.

12. Bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamadı.