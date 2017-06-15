Akşam Postası / 15 Haziran 2017

1- CHP ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı
CHP, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Ankara Güvenpark’dan Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’ne ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı.
Reuters objektifinden ‘Adalet Yürüyüşü’
İlahiyatçı Eliaçık: İstanbul’a değil, Edirne’ye Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün
TÜSİAD ses verdi: Geriye gidiş var, adalete güven zedelendi
CHP İstanbul’a yürürken: Düzce’de bir AKP’li silahla ‘Reis, emrin yeter’ dedi
Düzce’de silahla ‘Reis, emrin yeter’ diyen AKP üyesi gözaltına alındı
Saadet, Berberoğlu kararına tepkili: Ülkenin geleceğine dair haklı endişeler arttı
AKP ‘Adalet Yürüyüşü’ne baktı, ‘akıl tutulması’ gördü
Bahçeli ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP’ye çattı: Önyargıyla kıyameti kopardılar
‘Adalet Yürüyüşü’yle eşzamanlı: Maçka Parkı’nda ‘Adalet Nöbeti’ başlatıldı
HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız
2- Berberoğlu’nun avukatından tutuklamaya itiraz
MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatı kararlara itiraz etti.
3- 99 gündür açlık grevindeki Gülmen 46 kiloya düşmüş: Nabzı düzensiz
İhraç edildikleri işlerine dönmek için akademisyen Nuriye Gülmen’le başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan öğretmen Semih Özakça’nın eşi, Gülmen’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
BM, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler için Ankara’dan yanıt istedi
4- Batılı akademisyenlerden Türkiye’yi boykot çağrısı: Suça ortak olmayın
ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki akademisyenler, “Türkiye üniversitelerindeki suçlara ortak olmayın” diyerek Türkiye yükseköğretim sistemine karşı akademik boykot çağrısında bulundu.
5- Gülen’e yakınlığıyla bilinen işadamı Akın İpek’e 77 yıl hapis cezası istendi
Gülen Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Koza-İpek Holding’e ilişkin soruşturmada Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl hapis istendi.
6- Utandıran rapor: UNICEF’e göre Türkiye ‘eğitim kalitesi’nde sonuncu
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) çocukların refah koşullarına yönelik hazırladığı raporda, Türkiye, ‘eğitim kalitesi’ kategorisinde sonuncu sırada yer aldı.
7- ‘Yıkım projesi’: Akkuyu nükleer santraline 49 yıl süreli üretim lisansı verildi
Uzmanların ‘yıkım projesi’ olarak nitelediği Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu nükleer santraline 49 yıl süreli üretim lisansı verildi.
8- ‘FETÖ’den tutuklu Doğan yöneticisi Barbaros Muratoğlu tahliye edildi
‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘örgüte yardım etmek’ suçlamasıyla yedi aydır tutuklu bulunan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu tahliye edildi.
9- Suriye’de hayatını kaybeden ‘kırmızı fularlı kız’ Kobani’de toprağa verildi
Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil toprağa verildi.
10- Krizin karı: ABD Katar’a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satacak
Katar, ABD’den 36 adet F-15 savuş uçağı alacak. Siparişin tutarı 12 milyar dolar (yaklaşık 42 milyar TL).