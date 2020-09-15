Akşam Postası / 15 Eylül 2020

1- Son 24 saat: 1742 yeni vaka, 67 can kaybı; 1202 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1742 corona virüsü tanısı kondu; 67 kişi hayatını kaybetti, 1202 kişi iyileşti.

2- Çapa dekanı: Salgın İstanbul için yeniden başladı; ağırlıklı gençler

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa’daki ‘corona’ testlerinin yüzde 15’inin pozitif çıktığını belirterek, “Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz” dedi.

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3- Vergi gelirleri artınca bütçe ağustosta 28.2 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemine ilişkin verilere göre bütçe ağustosta 28.22 milyar lira fazla verdi.

4- Miçotakis: Provokasyonları sona erdirmesi halinde Ankara ile görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki gerilimin değerlendirileceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, Türkiye’nin ‘bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde’ Atina’nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

5- Duygu Delen’in ölümü: Adli tıp raporunun sonuçları ortaya çıktı

Gaziantep’te bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davada şüpheli Mehmet Kaplan’ın kanında esrar tespit edildi, 257 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

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6- Covid-19 nedeniyle 47 ülkede en az 366 gazeteci hayatını kaybetti

İsviçre’nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından beri 47 ülkede en az 366 gazetecinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

7- Bergamo’da ‘iyileşen’ hastalar yeniden kontrol ediliyor: Yarısı iyileşmemiş

Corona virüsünün İtalya’ya girişinden altı ay sonra ambulans sirenlerinin durmadığı, cenazeler için tabutların yetişmediği Bergamo bölgesinde hastaneler ‘iyileşen’ Covid-19 hastalarını geri çağırıyor. Sonuç: Yarısı tam iyileşmemiş durumda.

8- Metro İstanbul’dan bisiklet düzenlemesi: Son vagonlar ücretsiz kullanılabilecek

İstanbul’da, metrolda bisikletle seyahat etmek isteyenler, belirlenen saatlerde araçların son vagonlarını kullanabilecek.