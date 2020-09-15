Akşam Postası / 15 Eylül 2020

1- Son 24 saat: 1742 yeni vaka, 67 can kaybı; 1202 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1742 corona virüsü tanısı kondu; 67 kişi hayatını kaybetti, 1202 kişi iyileşti.
2- Çapa dekanı: Salgın İstanbul için yeniden başladı; ağırlıklı gençler
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa’daki ‘corona’ testlerinin yüzde 15’inin pozitif çıktığını belirterek, “Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz” dedi.
‘Yasağı delmek’ için ruhsat değiştiren disko, gazino ve barlar kapatılacak
Profesör: Bizim şartlarımızı görseler sokakta astronot gibi gezerlerdi
İlk e-duruşma yapıldı: Taraf avukatı video konferansla bürosundan bağlandı
Konya’da ‘açık sınıf’ uygulaması: 259 okulda hayata geçirilecek
Baba-kız hastaneden kaçtı; polis yakalayıp yurda yerleştirdi
Pegasus’un yolcu sayısı yüzde 45 düştü
Maden ocağında çalışan iki kişide ‘corona’ çıktı: 40 kişi karantinada, üretime ara verildi
Kocaeli’de, karantinayı ihlal edip yurda yerleştirilen günlük 80 lira ödeyecek
3- Vergi gelirleri artınca bütçe ağustosta 28.2 milyar lira fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemine ilişkin verilere göre bütçe ağustosta 28.22 milyar lira fazla verdi.
4- Miçotakis: Provokasyonları sona erdirmesi halinde Ankara ile görüşmeye hazırız
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki gerilimin değerlendirileceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, Türkiye’nin ‘bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde’ Atina’nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.
Türkiye ve Yunanistan’dan 350 kadın barış çağrısı yaptı
5- Duygu Delen’in ölümü: Adli tıp raporunun sonuçları ortaya çıktı
Gaziantep’te bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davada şüpheli Mehmet Kaplan’ın kanında esrar tespit edildi, 257 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
‘Barışmak için’ yolunu kesti, ‘kabul etmedi’ diye dört kez bıçakladı
6- Covid-19 nedeniyle 47 ülkede en az 366 gazeteci hayatını kaybetti
İsviçre’nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından beri 47 ülkede en az 366 gazetecinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
7- Bergamo’da ‘iyileşen’ hastalar yeniden kontrol ediliyor: Yarısı iyileşmemiş
Corona virüsünün İtalya’ya girişinden altı ay sonra ambulans sirenlerinin durmadığı, cenazeler için tabutların yetişmediği Bergamo bölgesinde hastaneler ‘iyileşen’ Covid-19 hastalarını geri çağırıyor. Sonuç: Yarısı tam iyileşmemiş durumda.
Çin’in ‘corona’ aşısı kasımda hazır olabilir
8- Metro İstanbul’dan bisiklet düzenlemesi: Son vagonlar ücretsiz kullanılabilecek
İstanbul’da, metrolda bisikletle seyahat etmek isteyenler, belirlenen saatlerde araçların son vagonlarını kullanabilecek.