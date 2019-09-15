Akşam Postası / 15 Eylül 2019

1- S-400’de ikinci sevkiyat tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya’dan alınan S-400 hava ve füze savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na intikalinin bugün tamamlandığını açıkladı.

2 – Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır’a giden Soylu’ya: Bakansın, görevin sorunu çözmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan annelere desteğe giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirdi.

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3 – Peş peşe deprem meydana gelen Çankırı’da halk sokakta geceledi

Çankırı’da halk, aynı gün içinde meydana gelen üç depremin ardından geceyi sokakta geçirdi.

4 – Düzenleme: Faizsiz bankacılıkta uyuşmazlıkları ilahiyatçılar çözecek

Faizsiz bankacılıkta kurulacak danışma komitelerinde ilahiyatçılar da görev alacak.

5 – Eşini dövüp parmağını kıran erkeğe sekiz yıl hapis

İzmir’de eşini kemer ve oklavayla dövüp parmağını kıran 36 yaşındaki Uğur C.’ye sekiz yıl dört ay 15 gün hapis cezası verildi.

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6 – ‘Serpme kahvaltı’da yılda 100 milyar liralık israf

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), ‘serpme kahvaltı’ nedeniyle yılda 100 milyar liralık gıdanın israf edildiğini açıkladı.

7 – İBB şehir hatları yarın kış tarifesine geçiyor: Adalara 24 saat kesintisiz sefer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre 16 Eylül Pazartesi günü şehir hatları kış tarifesi kapsamında Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

8- ‘Rusya’nın Botero’su’ Tsereteli, Contemporary İstanbul’da

Contemporary İstanbul bu yılki edisyonunda birçok değişikliği ve yeniliği beraberinde getirdi. Delfina Foundation önderliğinde yapılan panel, teras katında yer alan heykel sergisi ve tabii ki birçok yabancı galeri. İstanbul Bienali’nin ve Arter’in açılış haftasına denk gelmesinden ötürü olacak ki biraz sakindi, bilet fiyatları artırılmış ama işlerin kalitesi de paralelinde geçen senelere göre çok daha iyiydi.