Akşam Postası / 15 Ekim 2020

1. Artan vergilerle fazla veren bütçe, eylülde yine eksiye geçti; yıllık açık hedefi dokuz ayda ‘tutturuldu’

Bütçe gelirleri eylülde 78.9 milyar lira, giderleri 108.6 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe eylülde 29.7 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 140.6 milyar lira açık verdi.

2. Kurumlar vergisine indirim geliyor

Ekonomi yönetimi, yıl sonunda iki puan indirimle yüzde 20’ye gerileyecek kurumlar vergisinde daha fazla indirim için çalışma yapıyor.

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3. Bakan, sosyal medya şirketlerine çıkıştı: Neden bu kadar ısrar ediyorlar anlamıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya yasasından sonra getirilen Türkiye’de temsilci bulundurma kuralını uygulamayan Twitter, Facebook gibi şirketler için gerekli adımların atılacağını söyledi.

4. HDP’li vekil, ‘İhmal var’ demişti: Cezaevindeki ölüme bakanlık soruşturması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere iki bakanlık müfettişi görevlendirdi.

5. Baraj gölünde Gülistan Doku’yu arama çalışmaları yeniden başladı

Fotoğraf: AA

Tunceli’de yılbaşından beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için su altı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

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6. Kadir Şeker ‘Yine olsa yine yardım ederdim’ demiş

Konya’da sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu adamı engellerken öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası verilen 20 yaşındaki Kadir Şeker, “Yine olsa yine yardım ederdim” demiş.

7. Fransa ve Almanya’dan Türkiye’ye bir hafta süre: Tahriklerini durdur

Fransa ve Almanya Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki eylemleriyle Avrupa Birliği’ni (AB) tahrik etmeyi sürdürmekle suçladı ve tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi.

8. İstanbul’da ekmeğe zam

İstanbul’da yarından itibaren geçerli zamlarla birlikte 200 gr. ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1.5 liraya yükseldi.

9. Erdoğan: Üniversitelerde en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uzaktan eğitimin örgün öğretimin yerini tutmayacağını belirterek, “En kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

10. Spotify’dan RTÜK’e lisans başvurusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify’ın yasal sürede müracaatını yaptığını belirterek, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkların başladığını duyurdu.

11. Oxfordlu araştırmacılar beş dakikada sonuç veren ‘corona’ testi geliştirdi

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları beş dakikada sonuç veren corona virüsü testi geliştirdi.

12. Siyasi ceza davalarına bakan mahkemenin üyesi AKP’li belediyeden

CHP’li Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasıyla tekrar gündeme gelen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üye hakimi Şenol Kartal, 2016’da AKP’li Başakşehir belediyesinde hukuk işleri müdürü olarak görev yapıyordu.

13. Shakespeare’in Birinci Folyo’suna rekor fiyat: 10 milyon dolara satıldı

Britanyalı şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in Birinci Folyo’su (First Folio), açık artırmada rekor fiyata, 9.98 milyon dolara (79.29 milyon lira) satıldı. Açık artırmada, en yüksek fiyata satılan edebiyat eseri oldu.

14. Berberoğlu’ndan ‘Yeniden yargılamaya gerek yok’ kararına itiraz

Eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu, 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ‘Yeniden yargılamaya gerek yok’ kararına itiraz için 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

15. İstanbul Bilişim mahkeme kararıyla iflas etti

İstanbul Bilişim’in (Retro Bilişim) konkordato talebi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.