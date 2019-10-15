Akşam Postası / 15 Ekim 2019

1- Kızıltepe’ye havan ve roket: İki sivil hayatını kaybetti, 12 yaralı var

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine havan ve roket atıldı. Valilik 12 sivil yaralandığını, iki sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

2- NYT: ABD İncirlik’teki nükleer silahları tahliye etmeyi değerlendiriyor

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’nın uzun süredir İncirlik Üssü’nde bulunan yaklaşık 50 stratejik nükleer silahı ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle geri çekmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

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3- Kılıçdaroğlu: İşte bu parti devletidir, insan utanır biraz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Barış Pınarı Harekatı’ koordinasyon toplantısına AKP sözcüsü ve grup başkan vekillerinin katılmasını eleştirerek, “İşte bu parti devletidir. Tabii yaptığı işin yanlış olduğunu onlar da biliyor. Cumhurbaşkanlığı sitesine koyuyorlar ama bazı isimleri yazmıyorlar. İnsan utanır biraz” dedi.

4- Akşener: Türkiye, Suriye’yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ya (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’la temasa geçip Suriye’yi normalleştireceğiz, ya da Suriye’nin parçalanmasına seyirci kalacağız” dedi.

5- ‘İşgalin lokumu olmaz’ diyen Boğaziçili öğrencilere beraat çıkmadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği ‘Zeytin Dalı’ harekatının tamamlanmasının ardından stand açarak lokum dağıtanlara karşı ‘İşgalin lokumu olmaz’ yazılı pankart açıp slogan atan 30 öğrenciye beraat çıkmadı.

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6- ABD yaptırımlarının korkulduğu kadar ağır olmayacağı algısıyla dolar/TL geriledi

Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlayan harekatın ardından ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağını açıkladığı ekonomik yaptırımların içeriğinin piyasa tarafından korkulduğu kadar ağır bulunmamasının ardından dolar/TL bu sabah yönünü aşağı çevirdi.

7- Volkswagen Türkiye’de fabrika kurmak için nihai kararını erteledi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Türkiye’ye kurmayı planladığı fabrika hakkındaki nihai kararını erteledi.

8- ‘Asker selamı’ nedeniyle Fransa, UEFA’dan Türkiye’ye ceza vermesini istedi

A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından futbolcuların maç bitiminde ‘asker selamı’ vermesi üstüne Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA’dan Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep etti.

9- Hakkari dahil birçok HDP’li belediyede gözaltı operasyonları

Van, Hakkari ve Mardin’de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda HDP’li belediye başkanı ve meclis üyesi gözaltına alındı.

10- İzmir’de kadın cinayeti: Eski sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

İzmir’in Konak ilçesinde İ.Ç., güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal’i pompalı tüfekle öldürüp kardeşi Songül Bilal’i de yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

11- Tunceli Munzur Vadisi’ndeki HES projesine iptal

Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapımı planlanan Kaletepe Hidroelektrik Santrali (HES) projesi iptal edildi.

12- CHP’den Tarım Bakanlığı’na: Mevzuata aykırı üretim için neler yapılıyor?

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, yasal mevzuata aykırı üretim yapan firmalar hakkında ‘ifşa etmek dışında’ ne gibi işlemler yapıldığını sordu.

13- Karadeniz’de ormanların tahrip edilmesi daha fazla yağış sel ve heyelana sebep oluyor

Karadeniz Bölgesi’nde orman alanlarının tahrip edilmesi sel ve heyelanları artırıyor. Dolayısıyla hem yaşamsal hem de ekonomik zorlukların önü açılıyor.

14- Arkeolojk kazılara ayrılan ödenek azaldı, bölümler kapanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arkeolojik kazılara ayırdığı ödenek 2013’te 43 milyon TL’yken 2018’de 30 milyon 5 milyon TL’ye düştü.

15- 10 ayda 336 bin 707 göçmen yakalandı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ‘düzensiz göçle mücadele’ kapsamında bu yılın ocak ayından bugüne kadar toplam 336 bin 707 göçmenin yakalandığını açıkladı.

16- Bütçe açığını ‘ihtiyat akçesi’ de kapatamadı: Dokuz ayda 86 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ocak-eylül döneminde merkezi bütçe 85.8 milyar lira açık verdi. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 56.7 milyar liraydı.

17- Man Booker Ödülü bu yıl iki yazara verildi

Bu senenin Man Booker Ödülü’nü ‘The Testaments’la Kanadalı yazar Margaret Atwood ve ‘Girl, Woman, Other’ kitabıyla Britanyalı yazar Bernardine Evaristo kazandı.