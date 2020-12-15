Akşam Postası / 15 Aralık 2020

1. Bilim Kurulu üyesi: Günde 1.5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 aşısı Türkiye’ye geldiğinde günde 1.5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

2. AYM, önceki başvurusu reddedilen Kavala’nın dosyasını Genel Kurul’a sevk etti

Fotoğraf: Arşiv

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti. Kavala’nın önceki başvurusu reddedilmişti. İkinci başvurunun iç tüzükteki ‘çelişki ya da nitelik’ maddesine atıfla sevk edilmesi dikkat çekti.

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3. CHP’den S-400 çıkışı: Yaptırımları kabul etmiyoruz; sistem aktifleştirilmeli

CHP’li Ünal Çeviköz, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, “S-400’lerin alımı, Türkiye’nin egemen kararıdır. O nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz” ifadelerini kullandı.

4. HDP’den ATV hakkında suç duyurusu: Yayıncılık adı altında nefret suçu işlendi

HDP, partiyi ve seçmenlerini hedef gösterdiği gerekçesiyle iktidara yakın ATV kanalını RTÜK’e şikayet edip kanal hakkında suç duyurusunda bulundu.

5. Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı: TİSK ‘salgın koşulu’ vurgusu yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) asgari ücretin, salgın koşulları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği vurgulanan açıklama geldi.

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6. ‘Corona’ destekleri bütçeye yansımadı, açık yine de yüzde 42 arttı

Türkiye’nin bütçe açığı yılın ilk 11 ayında yüzde 42 artışla 132 milyar lira oldu.

7. ‘Hidrolojik kuraklık yaşanıyor’ diyen profesörden bahar yağışı uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği’nden Prof. Dr. Levent Şaylan, ülke genelinde yağışların büyük bölümünün düştüğü aralık-şubat dönemi öncesindeki iki ayda meteorolojik ve hidrolojik kuraklık yaşandığını, ancak tarımsal üretime etki açısından ilkbahar yağışlarının izlenmesi gerektiğini ifade etti.

8. Dink davası: Dört yıllık davada sanıklara ve Dink ailesine savunma için iki gün süre

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili polisler ve jandarmaların yargılandığı davanın 112. duruşması bugün yapıldı.

9. Dokuz ilde ‘Adnan Oktar’ operasyonu

İstanbul merkezli dokuz ilde Adnan Oktar’ın lideri olduğu belirtilen organize suç örgütüyle bağlantıları tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

10. Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu: Çin aşı onay sürecinde şeffaf değil

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), Çin’in sağlık otoritelerinin Covid-19 aşısına onay verme sürecinde şeffaf olmadığını belirtti.

11. Joe Biden’ın ABD başkanlığı resmi olarak onaylandı

ABD’de 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden’ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onayladı.

12. Sevgilisini görmek için jet skiyle İskoçya’dan Man Adası’na giden adama ‘corona’ cezası

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

İskoç bir adam sevgilisini görmek için jet skiyle İrlanda Denizi’ni aşarak Man Adası’nda gitti. ‘Azimli aşık’ Covid-19 tedbirlerini ihlalden dört hafta hapis cezası aldı.

13. Kıyıya vuran mücevherler yoksul balıkçı köyünün halkını sevindirdi

Fotoğraf: New York Times

Venezuela’da, pandeminin de etkisiyle büyüyen ekonomik krizle boğuşan yoksul bir balıkçı köyünün sahiline vuran altın ve gümüş mücevherler halka umut oldu.