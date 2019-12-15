Akşam Postası / 15 Aralık 2019

1. KKTC’deki havaalanına SİHA ve İHA gönderildi
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Geçitkale Havaalanı’na İHA ve SİHA gönderdi.
2. Prof. Dr. Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa etti
Nobel 2015 Kimya Ödülü’nü alan Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul Şehir Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa etti.
3. Resmi veri: 3.5 milyon kişi elektrik, 710 bin kişi de doğalgaz borcunu ödeyemiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyemeyen abone sayısını açıkladı.
4. İddia: Google, Türkiye’de Android telefonlardaki lisansını iptal etti
ABD merkezli arama motoru Google’ın, Türkiye’de kullanılan Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda, kendisine ait uygulamaların lisansını durdurduğu bildirildi.
5. İBB sözcüsü: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kredi sorununu çözdüklerini açıklayarak “Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek” dedi.
6. Libya’ya vize muafiyeti
Libya’nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.
7. Hamile eşini öldüren adama ‘tahrik indirimi’ istemi: Aldatıldığını düşünmüş!
Kars’ta bir mahkeme başkanı, iki çocukları bulunan sekiz aylık hamile eşini bıçaklayarak öldüren adama ‘tahrik indirimi’ uygulanmasını gerektiğini bildirdi. Hakim, cinayetin ‘sinkaflı sözlerin tesiriyle’ işlendiğini öne sürdü.
8. Muğla belediye başkanı: Şehrin dörtte birine maden ruhsatı verilmiş
Muğla belediyesinin düzenlediği ‘Madenciliği Konuşuyoruz’ konulu çalıştayda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla’nın yüz ölçümü 13 bin 338 kilometre metrekare, 3 bin 523 kilometre kare ruhsatı olan alan var” dedi.