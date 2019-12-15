Akşam Postası / 15 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldiği açıklandı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşirken, Haniyye’nin, Hamas’ın 32’inci kuruluş yıldönümünde Erdoğan ile bir araya geldiği belirtiliyor. Öte yandan Hamas’ın ‘amansız’ rakiplerinden Muhammed Dahlan, Türkiye’nin ‘kırmızı liste’ ile en çok aranan terörist listesine eklenerek, 10 milyon lira ödülle arananlar arasına girdi.