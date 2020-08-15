Akşam Postası / 15 Ağustos 2020

1- Türk doktorlar ünlü dergide yazdı: Bakanlık ‘corona’ araştırmalarını engelliyor

Türk Toraks Derneği’nin yöneticileri, İngilizce yayın yapan saygın tıp dergisi Lancet’a yazarak, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’deki ‘corona’ çalışmalarını engellediğini belirtti.

2- Yüz yüze eğitime geçiş planı belli oldu

Fotoğraf: AA

Okullarda yüz yüze eğitime ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar başlayacak.

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3- İnce: Bahçeli’nin hakkımdaki yorumları hükümsüzdür

CHP’li Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi hakkındaki yorumlarının ‘hükümsüz’ olduğunu söyledi.

4- Vakıflar’dan hilti açıklaması: Galata’da tarihi yapıya müdahale yok

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi’nde restorasyon sırasında yapılan işlemin yanlış olmadığını ancak hilti kullanılması nedeniyle yüklenici firmanın uyarıldığını duyurdu.

5- Dışişleri’nden AB’ye Doğu Akdeniz çıkışı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’nin (AB) çağrısının ‘Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara’ yönelik olması gerektiğini bildirdi.

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6- ‘Al-sat’çılara önlem: Yılda ‘yetkisiz’ üçten fazla ikinci el araç satışı yapılamayacak

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmayanların yılda üçten fazla ikinci el araç satışı yapmasını yasakladı.

7- 70 bin tarihi eserin bulunduğu operasyon sonrası dört tutuklama

İzmir ve Manisa’da eş zamanlı olarak yapılan, yaklaşık 70 bin tarihi eserin bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlardan dördü tutuklandı.