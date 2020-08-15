Akşam Postası / 15 Ağustos 2020

1- Türk doktorlar ünlü dergide yazdı: Bakanlık ‘corona’ araştırmalarını engelliyor
Türk Toraks Derneği’nin yöneticileri, İngilizce yayın yapan saygın tıp dergisi Lancet’a yazarak, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’deki ‘corona’ çalışmalarını engellediğini belirtti.
Akciğerdeki ‘corona’ tahribatı tomografi görüntülerinde
Karantinada olması gerekirken yolcu otobüsünde yakalandı
Profesör Ceyhan: Sonbaharda evden çalışmanın artırılması lazım
2- Yüz yüze eğitime geçiş planı belli oldu
Okullarda yüz yüze eğitime ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar başlayacak.
3- İnce: Bahçeli’nin hakkımdaki yorumları hükümsüzdür
CHP’li Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi hakkındaki yorumlarının ‘hükümsüz’ olduğunu söyledi.
4- Vakıflar’dan hilti açıklaması: Galata’da tarihi yapıya müdahale yok
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi’nde restorasyon sırasında yapılan işlemin yanlış olmadığını ancak hilti kullanılması nedeniyle yüklenici firmanın uyarıldığını duyurdu.
5- Dışişleri’nden AB’ye Doğu Akdeniz çıkışı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’nin (AB) çağrısının ‘Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara’ yönelik olması gerektiğini bildirdi.
6- ‘Al-sat’çılara önlem: Yılda ‘yetkisiz’ üçten fazla ikinci el araç satışı yapılamayacak
Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmayanların yılda üçten fazla ikinci el araç satışı yapmasını yasakladı.
7- 70 bin tarihi eserin bulunduğu operasyon sonrası dört tutuklama
İzmir ve Manisa’da eş zamanlı olarak yapılan, yaklaşık 70 bin tarihi eserin bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlardan dördü tutuklandı.