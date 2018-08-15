Akşam Postası / 15 Ağustos 2018

1. Misilleme: Otomobilinden sigarasına Amerikan ürününe ek gümrük vergisi

Türkiye, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergilerini yüzde 140’a varan oranlarda artırdı.

2. BDDK’dan TL’ye ‘swap’ desteği: Dolar 6, avro 7 liranın altını gördü

Son dönemde yabancı para birimleri karşısında ciddi düşüş kaydeden Türk Lirası, dün girdiği yükseliş trendini bu sabah Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun aldığı ‘swap’ indirme kararı ile birlikte sürdürdü.

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3. İkinci kez: Brunson’ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı itirazına ret

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson’un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi.

4. Yeni düzenleme: Öğretmen adaylarının da KPSS sonuçları iki yıl boyunca geçerli

Öğretmen adaylarının KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları iki sene geçerli olacak.

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5. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Hollanda’da ‘Nazi benzetmesi’ yapan adama soruşturma

Hollanda’nın Lahey savcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Nazi lideri Adolf Hitler’e benzeten bir kişi hakkında ‘hakaret’ soruşturması başlattı.

6. Darbe girişimini MİT’e ihbar eden binbaşı O.K. hakkında takipsizlik kararı

Darbe girişimini Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) giderek haber veren binbaşı O.K. hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

7. Serbes’in davasının gerekçeli kararı: Alkollü ve hızlıydı, bilinçli taksir düzeyinde sorumlu

Trafik kazasında aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’i 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptıran mahkeme gerekçeli kararında sanığın alkollü olduğunu ve aracın ‘yüksek hızla’ gittiğini kaydetti.

8. ‘Büyükada davası’nda tutuklu kalmadı: Af Örgütü yöneticisi Kılıç’a tahliye

‘Büyükada davası’nın tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliye edildi.

9. HDP, Demirtaş’ın eleştirisine gelemedi: Yöntem yanlış, özeleştiri düşünmüyoruz

Cezaevinden yolladığı makalesinde “HDP tatil havasından çıkıp sahaya inmeli” diyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a şimdiki eş genel başkan Sezai Temelli’den eleştiri geldi. Özeleştiri vermeyi düşünmediklerini söyleyen Temelli, “Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa kıymetlidir ama yöntem yanlış” dedi.

10. Sıra Validebağ Korusu’na geldi: ‘Millet bahçesi’ planlanıyor, top kurulda

1’inci derece doğal SİT koruması altında olan Üsküdar’daki Validebağ Korusu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘peyzaj projesi’ yapmak için Koruma Kurulu’na başvurdu. Korunun 35 dönümünü kapsayacak olan ve içinde fitness alanları ile yürüyüş parkurlarının bulunduğu ‘millet bahçesi’ projesi için kuruldan çıkacak karar bekleniyor.