Akşam Postası / 15 Ağustos 2018

1. Misilleme: Otomobilinden sigarasına Amerikan ürününe ek gümrük vergisi
Türkiye, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergilerini yüzde 140’a varan oranlarda artırdı.
ABD’li üst düzey yetkili: ‘Brunson yaptırımları’ THY’yi de kapsayabilir
Pentagon teyit etti: Türkiye ile askeri faaliyetler siyasi krizden etkilenmedi
Beştepe, ABD’ye vergiyi AKP’nin sloganıyla açıkladı: Durmak yok yola devam
2. BDDK’dan TL’ye ‘swap’ desteği: Dolar 6, avro 7 liranın altını gördü
Son dönemde yabancı para birimleri karşısında ciddi düşüş kaydeden Türk Lirası, dün girdiği yükseliş trendini bu sabah Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun aldığı ‘swap’ indirme kararı ile birlikte sürdürdü.
Bayram tatili için önlem alan SPK’dan yatırımcılara: İhtiyatlı ve basiretli davranın
Alman gazetesi: ‘Samsung’ sözü saflık, döviz bozma çağrısı çaresizlik
ABD’ye göre ekonomik krizin pastörle ilgisi yok: Sorunlar yaptırım öncesi başlamıştı
TÜİK’in hesabı: İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.7’ye geriledi
Bu da BBP liderinin önerisi: Kur artışına sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın
Albayrak’ın telekonferansı: Bin yatırımcı bekleniyordu, kayıtlar 3 bini aştı
Uzun görüşmenin ardından: Katar, Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım yapacak
3. İkinci kez: Brunson’ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı itirazına ret
ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson’un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi.
Bahçeli ‘başkan gibi’: Gülen iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelecektir
4. Yeni düzenleme: Öğretmen adaylarının da KPSS sonuçları iki yıl boyunca geçerli
Öğretmen adaylarının KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları iki sene geçerli olacak.
5. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Hollanda’da ‘Nazi benzetmesi’ yapan adama soruşturma
Hollanda’nın Lahey savcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Nazi lideri Adolf Hitler’e benzeten bir kişi hakkında ‘hakaret’ soruşturması başlattı.
6. Darbe girişimini MİT’e ihbar eden binbaşı O.K. hakkında takipsizlik kararı
Darbe girişimini Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) giderek haber veren binbaşı O.K. hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
7. Serbes’in davasının gerekçeli kararı: Alkollü ve hızlıydı, bilinçli taksir düzeyinde sorumlu
Trafik kazasında aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’i 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptıran mahkeme gerekçeli kararında sanığın alkollü olduğunu ve aracın ‘yüksek hızla’ gittiğini kaydetti.
8. ‘Büyükada davası’nda tutuklu kalmadı: Af Örgütü yöneticisi Kılıç’a tahliye
‘Büyükada davası’nın tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliye edildi.
9. HDP, Demirtaş’ın eleştirisine gelemedi: Yöntem yanlış, özeleştiri düşünmüyoruz
Cezaevinden yolladığı makalesinde “HDP tatil havasından çıkıp sahaya inmeli” diyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a şimdiki eş genel başkan Sezai Temelli’den eleştiri geldi. Özeleştiri vermeyi düşünmediklerini söyleyen Temelli, “Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa kıymetlidir ama yöntem yanlış” dedi.
10. Sıra Validebağ Korusu’na geldi: ‘Millet bahçesi’ planlanıyor, top kurulda
1’inci derece doğal SİT koruması altında olan Üsküdar’daki Validebağ Korusu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘peyzaj projesi’ yapmak için Koruma Kurulu’na başvurdu. Korunun 35 dönümünü kapsayacak olan ve içinde fitness alanları ile yürüyüş parkurlarının bulunduğu ‘millet bahçesi’ projesi için kuruldan çıkacak karar bekleniyor.