Akşam Postası / 15 Ağustos 2017

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

1- Eren Bülbül’ün mahalle muhtarı: Komutan iki kişi istedi, kimse kabul etmedi

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün yaşadığı Köprüyanı Mahallesi’nin muhtarı Nurettin Reis, rütbeli bir komutanının kendisinden bölgeyi iyi bilen iki kişi istediğini aktardı.

2- Almanya: Erdoğan’ın vatandaşlarımızı tutuklatmasına müsamaha edemeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, son olarak Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in tutuklanmasının ardından Türkiye’ye uygulanan ‘ekonomik baskı’nın sonuç vermeye başladığını söyledi.

Reklam

3- OECD verileri: Türkiye ‘hükümete güven’ listesinde yedinci sırada

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre Türkiye, hükümete en çok güvenen ülkeler sıralamasında yedinci.

4- Gülmen ve Özakça’ya refakatçi izni çıktı

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya hastanede refakat edilmesine onay çıktı.

5- Eski TÜBİTAK’çılara ‘ByLock’ operasyonu: 33 kişi hakkında gözaltı kararı var

Ankara başsavcılığı Ankara merkezli altı ilde, tamamı ihraç edilen ‘ByLock’ kullanıcısı TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

6- CHP’li vekil Akaydın’a ‘FETÖ’ soruşturması

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında ‘FETÖ’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

7- Erdoğan’ın eski başyaveri Yazıcı: TSK’da bana ‘AK Parti personeli’ diye bakılıyordu

Muğla’da görülen ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başyveri kurmay albay Ali Yazıcı savunma yaptı.

8- Şortlu kadına saldırı davasında ‘tanıdık’ savunma: Tahrik etti, oruçluydum

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’ın ‘şort giydiği’ gerekçesiyle minibüste saldırıya uğramasıyla ilgili davada savunma yapan tutuklu sanık Ercan Kızılateş, ‘tahrik edildiğini’ öne sürdü.

9- ODTÜ Gökçek’in ‘aç-kapa’ yoluna direniyor: 24 hektar orman yok olur

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversiteden geçmesi planlanan Malazgirt ve Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun ‘aç kapa’ yöntemiyle yapılmamasında ısrarlı olduklarını söyledi.

10- HDP’nin nöbeti İzmir’de: ‘İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir’

HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti‘, son durağı olan İzmir’de yürüyüşle başlarken, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir. İzmir hiçbir zaman genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarını tutuklayan bir politikaya destek vermedi; kimseye belli bir yaşam tarzı dayatmadı” dedi.

11- Fransa ‘endişeli’: Türkiye’de tutuklanan gazeteci Bureau ülkesine dönmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şırnak’ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun kısa süre içinde ülkesini dönmesi yönündeki ‘temenni’sini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.

12- Bir yılda 330 bin işsiz daha

İşsizlik geçen yılın mayıs dönemine göre 0,8 puan artışla yüzde 10,2 seviyesine ulaştı.

13- Başbakan, tweetleri ‘kuş dili’ne benzetti: Bu çürümeye ‘Dur’ demeli

Başbakan Binali Yıldırım, dilin bozulmaya uğramasından dert yandı: “Türkçe’den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık ‘Dur’ deme zamanı gelmiştir.”

14- ‘Adalet Kurultayı’na hükümetten dört günlük izin çıktı

CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’na dört günlük izin çıktı.

15- Sierra Leone’de heyelan faciası: Toprak altından 270 ceset çıkarıldı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de dün meydana gelen heyelan sonucunda toprak altından şu ana kadar 270 ceset çıkarıldığını açıklandı.

16- Meteoroloji uyardı: Geceyarısından sonra sağanak başlayacak

Meteoroloji, yarın saat 03:00 itibariyle sağanak beklendiğini duyurdu.

17- 17 Eylül’e kadar: Kadıköy-Eminönü seferleri 01.00’e kadar uzatıldı

Şehir Hatları, 21.00’de biten Eminönü-Kadıköy seferlerinin 01.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.

18- Aracıyla köpeği ezen sürücünün ehliyetine el konuldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde 17 Temmuz günü aracıyla bir köpeği öldürüp kaçan Erhan Kozan’ın ehliyetine el konuldu.

19- Bu kez Kamil Koç: ‘Havalandırma var’ denerek bagaja konan köpek öldü

Kamil Koç firmasının 13 Ağustos tarihli Erdek-İstanbul seferinde “Havalandırma var” denerek otobüsün bagajına konan ‘Badem’ adlı köpek öldü.

20- Yoğun talep üzerine’ymiş: Sakarya Üniversitesi girişine 2.7 milyon liralık kapı

Sakarya Üniversitesi kampüs girişindeki 18 yıllık kapının yerine 2 milyon 710 bin lira maliyetle yeni kapı inşasına başlandı.

21- Kışanak ve Tuncel’in mahkemesi 15 Eylül’e ertelendi

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın tutuklu olarak yargılandığı dava 15 Eylül’e ertelendi.

22- ‘İndirim’ istendi: Oyuncu Yöntem’in Bambi’den kazandığı tazminat Yargıtay’a takıldı

Oyuncu Selçuk Yöntem’in İstanbul’un meşhur büfelerinden Bambi’den tost yerken çekilmiş fotoğrafını izinsiz olarak kullamasına karşılık kazandığı 423 bin lira tazminat Yargıtay’a takıldı.

23- Mağazadan başörtüsü çalarken yakalanan atanamayan öğretmen gözaltına alındı

Samsun’da bir mağazadan 595 lira tutarında beş başörtüsü çalarken suçustü yakalanan atanamayan öğretmen 34 yaşındaki Hatice E.R., gözaltına alındı.