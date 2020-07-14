Akşam Postası / 14 Temmuz 2020

1- Kılıçdaroğlu: Erdoğan darbeyi biliyordu Marmaris’e, ‘Ne olur ne olmaz’ diye saklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiğini ve ‘FETÖ’nün bir numaralı ayağı olduğunu öne sürdü, “Darbeyi biliyordu, Marmaris’e , ‘Ne olur ne olmaz’ diye saklandı” dedi.

2- İBB, Kanal İstanbul’un imar planına itiraz etti

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesinin imar planlarına itiraz etti.

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3- Bakan, ‘Ayasofya’nın freskleri ne olacak’ sorusunu yanıtladı: Ne lazer ne ışık

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri namaz kılınırken fresklere ne olacağı sorusuydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sıklıkla gündeme getirilen ışık veya lazerle kapatmanın söz konusu olmadığını söyledi.

4- Anket: Toplumun yarısından fazlası ‘Maddi durumum geçen yıldan kötü’ diyor

Gezici Araştırma Şirketi’nin anketine katılanları çoğu, maddi durumlarının bir önceki yıla göre daha iyi olmadığını söyledi.

5- ‘Corona’ önlemleri | Çorum’da bir köy karantinaya alındı

Çorum’un Alaca ilçesindeki Haydar Köyü karantinaya alındı. Kaymakamlık, salgının kontrol altına alınması amacıyla 60 kişinin yaşadığı köyde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağını açıkladı. Giriş ve çıkışlara kapatılan köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

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6- Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti.

7- Gaziantep’te HDP’li il başkanı ve muhtarlar dahil 33 kişiye gözaltı kararı

Gaziantep’te PKK soruşturması kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

8- İstanbul’da vali yardımcıları değişti: Kamuda 427 yönetici için kararname

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle kamuda 427 yöneticinin görev yeri değiştirildi.