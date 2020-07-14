Akşam Postası / 14 Temmuz 2020

1- Kılıçdaroğlu: Erdoğan darbeyi biliyordu Marmaris’e, ‘Ne olur ne olmaz’ diye saklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiğini ve ‘FETÖ’nün bir numaralı ayağı olduğunu öne sürdü, “Darbeyi biliyordu, Marmaris’e , ‘Ne olur ne olmaz’ diye saklandı” dedi.
Kılıçdaroğlu, ‘Man Adası’ davasında yeniden tazminata mahkum edildi
2- İBB, Kanal İstanbul’un imar planına itiraz etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesinin imar planlarına itiraz etti.
DEVA Partisi’nden İBB’ye haciz yorumu: Hükümet rövanşist yaklaşmamalı
3- Bakan, ‘Ayasofya’nın freskleri ne olacak’ sorusunu yanıtladı: Ne lazer ne ışık
Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri namaz kılınırken fresklere ne olacağı sorusuydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sıklıkla gündeme getirilen ışık veya lazerle kapatmanın söz konusu olmadığını söyledi.
Miçotakis’ten Ayasofya yorumu: Bu dar görüşlü uygulamaya yanıt vereceğiz
Diyanet: Ayasofya’yı ziyaret edenler cami adabına riayet etmeli
4- Anket: Toplumun yarısından fazlası ‘Maddi durumum geçen yıldan kötü’ diyor
Gezici Araştırma Şirketi’nin anketine katılanları çoğu, maddi durumlarının bir önceki yıla göre daha iyi olmadığını söyledi.
Konut satışlarında haziranda düşük faiz ve kampanyaların etkisiyle rekor kırıldı
5- ‘Corona’ önlemleri | Çorum’da bir köy karantinaya alındı
Çorum’un Alaca ilçesindeki Haydar Köyü karantinaya alındı. Kaymakamlık, salgının kontrol altına alınması amacıyla 60 kişinin yaşadığı köyde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağını açıkladı. Giriş ve çıkışlara kapatılan köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.
Profesör: ‘Corona’nın ardından KKKA vakaları da arttı
6- Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti.
7- Gaziantep’te HDP’li il başkanı ve muhtarlar dahil 33 kişiye gözaltı kararı
Gaziantep’te PKK soruşturması kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
HDP’li başkanı gözaltına alınan Diyadin Belediyesi’ne kayyım
8- İstanbul’da vali yardımcıları değişti: Kamuda 427 yönetici için kararname
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle kamuda 427 yöneticinin görev yeri değiştirildi.