Akşam Postası / 14 Temmuz 2018

1- ‘Harun Yahya’ Mustafa Akyol mu?

Adnan Oktar’ın eski müritlerinden Emre Yaşar Ertüzün, Oktar’ın ‘Harun Yahya’ müstear adıyla yayınlanmış kitaplarının bazılarını yazar Mustafa Akyol’un kaleme aldığını öne sürdü.

2- Erdoğan’dan bedelli askerlik için kararname sinyali: O zaman daha erkene çekeriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili çalışmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yapacağını belirterek, “Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha erkene çekmiş oluruz” dedi.

Reklam

3- ‘Ak Saray’da Erdoğan’ı ziyaret eden CHP’li Kesici: Özel gündem yok, nezaket ziyareti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, ‘Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiğini aktaran Kesici, ‘Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip başarılar diledim. Bunun dışında özel bir gündemle yapılmış görüşme değildir” dedi.

4- Kılıçdaroğlu’ndan yıldönümü mesajı: 15 Temmuz destan, sorumlular hesap verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajda “15 Temmuz, yüce Meclis’in tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. ‘FETÖ’yü başımıza musallat eden siyasi sorumlular yargı önünde hesap vereceklerdir” dedi.

Reklam

5- Bahçeli’nin gündemi ‘af’: Meclis’e yasa teklifini sunacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi gündeme getirdiği ‘af’ önerisiyle ilgili “Meclis’te yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız titiz çalışmalarıyla yasa teklifini sunacaklardır” dedi.

6- ‘Bulanlar Hakkı Buldu’: TRT Diyanet’te güftesi Gülen’e ait ilahi yayınlandı

TRT Diyanet’te 22 Haziran’da yayınlanan ‘Tasavvuf Musikisi’programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu’nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. ‘Bulanlar Hakkı Buldu’ adli ilahinin güftesi ise Fethullah Gülen’e ait.

7- 300 bin TL ödülle arananlar listesindeydiler: İki Grup Yorum üyesi Fransa’ya iltica etti

İçişleri Bakanlığı’nın yakalanmasına yardım edecek kişiye 300 bin lira para ödülü verileceğini açıkladığı Grup Yorum’un iki üyesi Selma ve İnan Altın çifti, Fransa’ya iltica etti.

8- Adana’da Atatürk büstüne satırla saldıran adam ev hapsiyle serbest

Adana’nın Çukurova belediyesinin bahçesindeki Atatürk büstüne satırla saldıran Rıdvan K., ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

9- ‘Panama Belgeleri’: Eski Pakistan başbakanı Navaz Şerif ve kızı tutuklandı

‘Panama Belgeleri’nde adı geçen ve yolsuzluk suçlamalarıyla görevinden azledilen eski Pakistan başbakanı Navaş Şerif, kızıyla birlikte tutuklandı.