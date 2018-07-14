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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 14 Temmuz 2018

1- ‘Harun Yahya’ Mustafa Akyol mu?

Adnan Oktar’ın eski müritlerinden Emre Yaşar Ertüzün, Oktar’ın ‘Harun Yahya’ müstear adıyla yayınlanmış kitaplarının bazılarını yazar Mustafa Akyol’un kaleme aldığını öne sürdü.

Erdoğan’ın kuzeni Cem Küçük’ü mü işaret etti?: ‘Reis’çi kriptolar da yanacak

Son durum: Oktar’ın 86 şirket, iki vakıf, bir derneğine kayyım; 182 gözaltı

Oktar uçar yazı kalır: Kitapları hala Meclis kütüphanesi ve imam hatiplerde

2- Erdoğan’dan bedelli askerlik için kararname sinyali: O zaman daha erkene çekeriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili çalışmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yapacağını belirterek, “Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha erkene çekmiş oluruz” dedi.

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Bedelli askerlik için bir sinyal daha: Ya Meclis kararı ya kararname

3- ‘Ak Saray’da Erdoğan’ı ziyaret eden CHP’li Kesici: Özel gündem yok, nezaket ziyareti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, ‘Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiğini aktaran Kesici, ‘Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip başarılar diledim. Bunun dışında özel bir gündemle yapılmış görüşme değildir” dedi.

4- Kılıçdaroğlu’ndan yıldönümü mesajı: 15 Temmuz destan, sorumlular hesap verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajda “15 Temmuz, yüce Meclis’in tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. ‘FETÖ’yü başımıza musallat eden siyasi sorumlular yargı önünde hesap vereceklerdir” dedi.

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5- Bahçeli’nin gündemi ‘af’: Meclis’e yasa teklifini sunacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi gündeme getirdiği ‘af’ önerisiyle ilgili “Meclis’te yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız titiz çalışmalarıyla yasa teklifini sunacaklardır” dedi.

6- ‘Bulanlar Hakkı Buldu’: TRT Diyanet’te güftesi Gülen’e ait ilahi yayınlandı

TRT Diyanet’te 22 Haziran’da yayınlanan ‘Tasavvuf Musikisi’programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu’nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. ‘Bulanlar Hakkı Buldu’ adli ilahinin güftesi ise Fethullah Gülen’e ait.

7- 300 bin TL ödülle arananlar listesindeydiler: İki Grup Yorum üyesi Fransa’ya iltica etti

İçişleri Bakanlığı’nın yakalanmasına yardım edecek kişiye 300 bin lira para ödülü verileceğini açıkladığı Grup Yorum’un iki üyesi Selma ve İnan Altın çifti, Fransa’ya iltica etti.

8- Adana’da Atatürk büstüne satırla saldıran adam ev hapsiyle serbest

Adana’nın Çukurova belediyesinin bahçesindeki Atatürk büstüne satırla saldıran Rıdvan K., ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

9- ‘Panama Belgeleri’: Eski Pakistan başbakanı Navaz Şerif ve kızı tutuklandı

‘Panama Belgeleri’nde adı geçen ve yolsuzluk suçlamalarıyla görevinden azledilen eski Pakistan başbakanı Navaş Şerif, kızıyla birlikte tutuklandı.

SON HABERLER

Yolcu ‘Arkandaki genç kızlarla kaza yaparsın’ dedi, halk otobüsü karakola çekildi

Kocaeli’de halk otobüsüne binen Mehmet T., mini etekli kadınla ilgili şoföre “Sen bu arkandaki genç kızlarla kaza yaparsın. Böyle olmaz” dedi ve otobüsü karakolun önüne çekmesini istedi.

Yolcularla birlikte Mehmet T.’ye tepki gösteren sürücü, otobüsü polis merkezinin önüne götürdü. Mehmet T.’yi dinleyen polis, “Buna biz karışamayız” derken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

RTÜK ‘ferman’ı: Kırmızıgül’ün filmi Osmanlı yöneticilerini aşağılıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği, Osmanlı döneminde geçen ‘Vezir Parmağı’ adlı komedi filmini yayınlayan Star TV’ye ceza verdi. Gerekçe: “Film, Anadolu kadınını erkeksiz kaldığında isterik gösteriyor; Osmanlı’daki devlet kadrolarını temsil eden kişilere karşı mizah sınırlarını aşan yaklaşım sergileniyor.”

Son durum: Oktar’ın 86 şirket, iki vakıf, bir derneğine kayyım; 182 gözaltı

  ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 182’ye yükseldi. Oktar’a ait 86 şirket, iki vakıf ve bir derneğe kayyım atandı. Geçen çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Oktar liderliğindeki ‘suç örgütü’ne ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin […]

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