Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Akşam Postası / 14 Temmuz 2017

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

1- CHP karar değiştirdi: Meclis’teki 15 Temmuz törenine katılacak; HDP yok

Meclis’te yapılacak 15 Temmuz törenine iştirak etmeyeceğini açıklayan CHP, katılma kararı aldı. HDP ise etkinlikte yer almayacak.

2- Erdoğan’ın gördüğü Adalet Yürüyüşü: O kalabalık da ortada, topladıkları 170 bin kişi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘terör’ yakıştırması yaptığı Adalet Yürüyüşü’ne çok ortalama 500-1500 kişinin katıldığını öne sürüp, Adalet Mitingi’ne katılımın da 170 bin kişi olduğunu söyledi.

Reklam

3- CHP, darbe komisyonu raporuna yapılan eklemenin çıkarılmasını istedi

CHP, darbe komisyonu raporunda partiyle ilgili sonradan yapılan eklemenin çıkarılması talebiyle Meclis başkanlığına başvurdu.

4- Ek yapılan ‘darbe raporu’nda fatura CHP’ye: Muhalefet şerhi erken düşülmüş

Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyonun AKP’li başkan vekili Selçuk Özdağ, CHP’nin ‘FETÖ’yü cesaretlendirmek’le suçlandığı ‘ek yapılan’ darbe raporunun arkasında durdu.

5- ‘Kuş uçtu’: Yazar Sevan Nişanyan cezaevinden firar ettiğini bizzat duyurdu

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle hapiste bulunan yazar Sevan Nişanyan, firar ettiğini duyurdu.

6- Türk’ü hedef alan Erdoğan’dan bakana talimat: Göz hapsinde tutulmalı

Fotoğraf: Dihaber

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan Kürt siyasetçi Ahmet Türk için yargıya talimat verdi: “Kontrollü göz hapsinde tutulmalı.”

7- Davaya ‘kahraman’ yazılı tişörtle gelen sanığa ‘hain’ yanıtı: Temsilen idam edildi

Fotoğraf: Reuters

Darbe girişimi davasına ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle gelen sanık, yurttaşların temsili darağacına astığı ‘Traitor’ (Hain) yazılı tişörtle protesto edildi. Sanık, bugün duruşmaya üzerine yazı bulunmayan bir tişörtle getirildi.

8- Bakanlıktan ‘hero’ genelgesi: ‘Mesaj içeren’ giysiler cezaevlerinden toplatılacak

Fotoğraf: Reuters

‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından astsubay Gökhan Güçlü’nün ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle duruşmaya gelmesi üzerine başlayan tartışma Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

9- Darbe girişimi | 15 Temmuz gecesi birinci köprüden yeni görüntüler

15 Temmuz gecesi birinci köprüde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

 

10- Gerekçe, OHAL Komisyonu: AİHM, KHK’lara ilişkin 12 bin 600 başvuruyu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yapılan işlemlere ilişkin başvurulardan 12 bin 600’ünü reddetti.

11- Erdoğan’dan ihraç edilen memurlara: Özel sektörde çalışsın, bize ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen memurlar için “Gitsin, özel sektörde çalışsın. Bize ne? Devlet mi besleyecek bunları?” dedi.

12- İncirlik’in ardından Konya: Türkiye, Alman vekillerin ziyaret iznini iptal etti

Türkiye, Konya’daki NATO üssü için Alman milletvekillerine verilen ziyaret iznini iptal etti.

13- Hollanda’dan alınan 86 milyon liralık çiçek sır oldu!

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Hollanda’dan son yıllarda 86 milyon liralık çiçek ithal etti. Hangi belediyelerin ödeme yaptığını soran CHP’li vekile, “Bilgiler gizli ve sır” denilerek bilgi verilmedi.

14- HSK’dan kararname: 154 hakimin görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 154 hakimin görev yerini değiştirdi.

15- HDP’li Demirel’e ‘örgüt üyeliği’nden yedi yıl altı ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

16- Çoğu muhalif ve Kürt: Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu arttı

Darbe girişiminin ardından Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvuruları, 2017’nin ilk altı ayında arttı.

17- Kumpas soruşturması: Askerler ‘Atatürkçü, arızalı, Alevi, kazanılabilir’ diye fişlenmiş

‘Kumpas’ olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ‘Karargah Evleri soruşturması’nda TSK içindeki ‘FETÖ’ mensuplarının fişleme yaptığı bilgisine ulaşıldı.

18- ‘Bir yaşında iki cezaevi gören’ Miraz bebeğe doğum günü pastası yasak!

Annesiyle birlikte kaldığı cezaevinde bir yaşına giren Miraz adlı bebek için doğum günü pastası hazırlanmasına izin verilmedi.

19- Yeşillik olsun diye diktiği ağacı kestiler: Aldı sırtına, belediyeden hesap sordu

Fotoğraf: DHA

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Melahat Peker, geçen yıl diktiği dut fidanı komşuların şikayeti üzerine belediye tarafından kesilince, fidanını sofra bezine sarıp belediyeden hesap sordu.

20- Gece kulübü, tepki çeken ’15 Temmuz Demokrasi Partisi’ni iptal etti: Çarpıtıldı

Konya ve Antalya’da iki şubesi bulunan bir gece kulübünün darbe girişiminin yıl dönümü için ’15 Temmuz Demokrasi Partisi’ düzenlemesi tepki çekti. Bunun üzerine etkinlik iptal edildi.

21- ‘PKK propagandası’: Kars’ta köy düğünlerine giden müzik grubu üyelerine gözaltı

Kars’ta köylerde müzik yapan bir grubun beş üyesi, PKK propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.


Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

Akşam Postası / 14 Temmuz 2017

1- CHP karar değiştirdi: Meclis’teki 15 Temmuz törenine katılacak; HDP yok

Meclis’te yapılacak 15 Temmuz törenine iştirak etmeyeceğini açıklayan CHP, katılma kararı aldı. HDP ise etkinlikte yer almayacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...