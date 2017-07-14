Akşam Postası / 14 Temmuz 2017

1- CHP karar değiştirdi: Meclis’teki 15 Temmuz törenine katılacak; HDP yok

Meclis’te yapılacak 15 Temmuz törenine iştirak etmeyeceğini açıklayan CHP, katılma kararı aldı. HDP ise etkinlikte yer almayacak.

2- Erdoğan’ın gördüğü Adalet Yürüyüşü: O kalabalık da ortada, topladıkları 170 bin kişi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘terör’ yakıştırması yaptığı Adalet Yürüyüşü’ne çok ortalama 500-1500 kişinin katıldığını öne sürüp, Adalet Mitingi’ne katılımın da 170 bin kişi olduğunu söyledi.

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3- CHP, darbe komisyonu raporuna yapılan eklemenin çıkarılmasını istedi

CHP, darbe komisyonu raporunda partiyle ilgili sonradan yapılan eklemenin çıkarılması talebiyle Meclis başkanlığına başvurdu.

4- Ek yapılan ‘darbe raporu’nda fatura CHP’ye: Muhalefet şerhi erken düşülmüş

Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyonun AKP’li başkan vekili Selçuk Özdağ, CHP’nin ‘FETÖ’yü cesaretlendirmek’le suçlandığı ‘ek yapılan’ darbe raporunun arkasında durdu.

5- ‘Kuş uçtu’: Yazar Sevan Nişanyan cezaevinden firar ettiğini bizzat duyurdu

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle hapiste bulunan yazar Sevan Nişanyan, firar ettiğini duyurdu.

6- Türk’ü hedef alan Erdoğan’dan bakana talimat: Göz hapsinde tutulmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan Kürt siyasetçi Ahmet Türk için yargıya talimat verdi: “Kontrollü göz hapsinde tutulmalı.”

7- Davaya ‘kahraman’ yazılı tişörtle gelen sanığa ‘hain’ yanıtı: Temsilen idam edildi

Darbe girişimi davasına ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle gelen sanık, yurttaşların temsili darağacına astığı ‘Traitor’ (Hain) yazılı tişörtle protesto edildi. Sanık, bugün duruşmaya üzerine yazı bulunmayan bir tişörtle getirildi.

8- Bakanlıktan ‘hero’ genelgesi: ‘Mesaj içeren’ giysiler cezaevlerinden toplatılacak

‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından astsubay Gökhan Güçlü’nün ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle duruşmaya gelmesi üzerine başlayan tartışma Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

9- Darbe girişimi | 15 Temmuz gecesi birinci köprüden yeni görüntüler

15 Temmuz gecesi birinci köprüde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

10- Gerekçe, OHAL Komisyonu: AİHM, KHK’lara ilişkin 12 bin 600 başvuruyu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yapılan işlemlere ilişkin başvurulardan 12 bin 600’ünü reddetti.

11- Erdoğan’dan ihraç edilen memurlara: Özel sektörde çalışsın, bize ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen memurlar için “Gitsin, özel sektörde çalışsın. Bize ne? Devlet mi besleyecek bunları?” dedi.

12- İncirlik’in ardından Konya: Türkiye, Alman vekillerin ziyaret iznini iptal etti

Türkiye, Konya’daki NATO üssü için Alman milletvekillerine verilen ziyaret iznini iptal etti.

13- Hollanda’dan alınan 86 milyon liralık çiçek sır oldu!

Türkiye, Hollanda’dan son yıllarda 86 milyon liralık çiçek ithal etti. Hangi belediyelerin ödeme yaptığını soran CHP’li vekile, “Bilgiler gizli ve sır” denilerek bilgi verilmedi.

14- HSK’dan kararname: 154 hakimin görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 154 hakimin görev yerini değiştirdi.

15- HDP’li Demirel’e ‘örgüt üyeliği’nden yedi yıl altı ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

16- Çoğu muhalif ve Kürt: Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu arttı

Darbe girişiminin ardından Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvuruları, 2017’nin ilk altı ayında arttı.

17- Kumpas soruşturması: Askerler ‘Atatürkçü, arızalı, Alevi, kazanılabilir’ diye fişlenmiş

‘Kumpas’ olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ‘Karargah Evleri soruşturması’nda TSK içindeki ‘FETÖ’ mensuplarının fişleme yaptığı bilgisine ulaşıldı.

18- ‘Bir yaşında iki cezaevi gören’ Miraz bebeğe doğum günü pastası yasak!

Annesiyle birlikte kaldığı cezaevinde bir yaşına giren Miraz adlı bebek için doğum günü pastası hazırlanmasına izin verilmedi.

19- Yeşillik olsun diye diktiği ağacı kestiler: Aldı sırtına, belediyeden hesap sordu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Melahat Peker, geçen yıl diktiği dut fidanı komşuların şikayeti üzerine belediye tarafından kesilince, fidanını sofra bezine sarıp belediyeden hesap sordu.

20- Gece kulübü, tepki çeken ’15 Temmuz Demokrasi Partisi’ni iptal etti: Çarpıtıldı

Konya ve Antalya’da iki şubesi bulunan bir gece kulübünün darbe girişiminin yıl dönümü için ’15 Temmuz Demokrasi Partisi’ düzenlemesi tepki çekti. Bunun üzerine etkinlik iptal edildi.

21- ‘PKK propagandası’: Kars’ta köy düğünlerine giden müzik grubu üyelerine gözaltı

Kars’ta köylerde müzik yapan bir grubun beş üyesi, PKK propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.