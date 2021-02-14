Akşam Postası / 14 Şubat 2021

1. Kavala: Dava sürecim hukuksuzluk tiyatrosuna dönüştü

Fotoğraf: osmankavala.org

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tahliye kararına rağmen 1202 gündür tutuklu olan işadamı Osman Kavala “Dava süreci maalesef bir tiyatro halini aldı” dedi.

2. Kılıçdaroğlu esnaf için 30 milyar ‘buldu’: Uçulamayan alanlar, geçilemeyen yollar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın, ‘uçulamayan havaalanları, geçilemeyen yollar için taahhüt edilen 30 milyar liranın’ esnafa verilmesini, müteahhitlere yapılan ödemelerin ertelenmesini istedi.

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3. Ankara başsavcılığından Gara paylaşımlarına soruşturma

Ankara başsavcılığı, PKK kontrolündeki Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili sosyal medyada ‘provokatif’ paylaşımyapanlar hakkında soruşturma başlattı.

4. Bilim kurulu üyesi: Türkiye’ye has virüs mutasyonları var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye’ye has mutasyonların da olduğunu ancak henüz varyantların etkilerinin bilinmediğini söyledi.

5. Araştırma: 10 sağlıkçıdan yedisi en az bir kez şiddete maruz kaldı

Öz Sağlık-İş Sendikası’nın araştırmasında, sağlık çalışanlarının yüzde 67’sinin görevi esnasında en az bir kez şiddete maruz kaldığı sonucu çıktı.

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6. Avrasya Araştırma: İYİ Parti’nin oyu MHP’nin iki katı, ‘cumhur’ yüzde 41.6

Avrasya Araştırma Şirketi’nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 41.6. İYİ Parti’nin oy oranı ise MHP’nin neredeyse iki katı.

7. Araştırma: Egzersiz kansere karşı yarar sağlayabilir

Kansere yakalanmamak için düzenli egzersiz geçmişte olduğundan daha önemli bir hale geldi.

8. Pandemi günlerinde flört: ‘Aşk hayatı CV’sini geliştirme rehberi çıktı

‘Corona‘ sonrası dünyada yeni birileriyle tanışıp ilişkiye başlamanın tek yolu çöpçatanlık uygulamaları gibi görünüyor. Bu durumda ‘aşk hayatı CV’nizi geliştirmek hiç olmadığı kadar önemli.

9. Restoran ve kafeler için ‘ödül formülü’: Vakaların azaldığı yerlerde açılabilecek

Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının azaldığı illerde ‘ödül‘ olarak tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.

10. Kaçırılan denizciler Türkiye’de: ‘İstediğimiz yapılmazsa öldüreceğiz’ diye tehdit etmişler

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ gemisinden kaçırılan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri tarafından karşılandı.

11. İstanbul beyaza büründü

Fotoğraf: AA

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

12. Ebola, Gine’de 2016’dan beri ilk kez can aldı: Dört kişi hayatını kaybetti

Ebola, Afrika ülkesi Gine’de 2016’dan beri ilk kez can aldı. Sağlık Bakanlığı dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

13. Sevgililer Günü’nde eşine Instagram’da beğendiği kadın fotoğraflarını hediye eden kadın viral oldu

Fotoğraf: TikTok

Eşine Sevgililer Günü hediyesi olarak Instagram’da beğendiği kadınların fotoğraflarından çıktı alarak hazırladığı kutuyu hediye eden kadın viral oldu.