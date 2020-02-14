Akşam Postası / 14 Şubat 2020

1- Başsavcılık, Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin Kuzu’ya inceleme başlattı

İstanbul başsavcılığının, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

2- İdlib’e yoğun sevkiyata devam

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen, obüs ve tankların da bulunduğu 100’den fazla araçlık konvoy İdlib’e ulaştı.

Reklam

3- Özgür Gündem davası: Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve Bilge Aykut’a beraat

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan yazı ve haberler nedeniyle gazetenin yayın danışma kurulu üyelerinin yargılandığı davada karar açıklandı.

4- Çin’de ‘corona’dan 1716 sağlık çalışanı etkilendi, altısı hayatını kaybetti

Çin’de yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) yol açtığı Covid-19 hastalığından etkilenen 1716 sağlık çalışanından altısı hayatını kaybetti.

5- Yardımcı pilot, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söyledi

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.

Reklam

6- Bahçelievler’de boş bina çöktü

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde boş bir bina çöktü.

7- AKP teşkilatı İBB binalarını ödeme yapmadan kullanmış

AKP’nin İstanbul teşkilatına bağlı Kartal ve Bahçelievler ilçe başkanlıklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait taşınmazları uzun süredir ödeme yapmadan kullandığı ortaya çıktı.

8- Çekicinin otomobili çekerken düşürdüğü kadının kızı bir de park cezası ödeyecek

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, çekicinin otomobilden düşürdüğü 85 yaşındaki kadının kızı yanlış park etme nedeniyle ceza ödeyecek.

9- ‘MİT krizi’nde iddianame hazır: Gülen dahil 34 sanığa ceza istemi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

10- İBB, Adalar’daki at ve fayton plakalarını satın almaya başladı

Adalar’da faytonların yasaklanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve fayton plakalarını satın almaya başladı.

11- AYM’den OHAL’de yasalaşan üç düzenlemeye iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasalaşan üç düzenlemenin iptaline karar verdi.

12- Antarktika’da penguenlerin sayısı hızla azalıyor

Antarktika’daki bilim insanları, çember sakallı penguenlerin sayısında son 50 yılda yüzde 60 azalma olduğunu tespit etti.

13- ‘Çok çalışıyor’ diye iş arkadaşlarını döverek öldürmüşler

İstanbul’un Maltepe ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında çalıştığı otelde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan ve aralık ayında hayatını kaybeden İbrahim Halil Kiraz’ı döverek öldürdükleri iddia edilen beş kişinin, Kiraz’ın otelde iş arkadaşı oldukları ve ‘çok çalıştığı’ için çıkan tartışma sonucu cinayeti işledikleri öğrenildi.

14- Kılıçdaroğlu: Ötekileştirilmeye hep beraber isyan etmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün Türkiye üretim sürecinden koparılan bir Türkiye’dir. İşsizliğin bu noktaya gelmesinin temel nedeni Türkiye’nin üretim sürecinden koparılmasıdır” diye konuştu.

15- Banksy’den ‘Sevgililer Günü’ne özel

‘Banksy’ adıyla tanınan Britanyalı sanatçı, sevgililer günü temalı bir çalışma yaptı.

16- Sivil Havacılık duyurdu: Atlasglobal’den iflas başvurusu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal’in iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

17- Merkez Bankası: Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.06’ya yükseldi

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.01’den yüzde 10.06’ya yükseldi.

18- Google’a 98 milyon liralık ‘rekabet’ cezası

Rekabet Kurumu, arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak internet alışveriş pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Google aleyhine para cezası kararı aldı.