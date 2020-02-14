Akşam Postası / 14 Şubat 2020

1- Başsavcılık, Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin Kuzu’ya inceleme başlattı
İstanbul başsavcılığının, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattığı bildirildi.
2- İdlib’e yoğun sevkiyata devam
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen, obüs ve tankların da bulunduğu 100’den fazla araçlık konvoy İdlib’e ulaştı.
3- Özgür Gündem davası: Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve Bilge Aykut’a beraat
Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan yazı ve haberler nedeniyle gazetenin yayın danışma kurulu üyelerinin yargılandığı davada karar açıklandı.
4- Çin’de ‘corona’dan 1716 sağlık çalışanı etkilendi, altısı hayatını kaybetti
Çin’de yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) yol açtığı Covid-19 hastalığından etkilenen 1716 sağlık çalışanından altısı hayatını kaybetti.
‘Corona’ karantinası bitti, son testte de virüs çıkmadı
Rusya’da ‘corona’ karantinasından kaçan kadın kendini evine kilitledi
Kütahya Seramik yöneticisi: ‘Corona’ nedeniyle talepler Türkiye’ye kaydı
5- Yardımcı pilot, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söyledi
İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.
6- Bahçelievler’de boş bina çöktü
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde boş bir bina çöktü.
7- AKP teşkilatı İBB binalarını ödeme yapmadan kullanmış
AKP’nin İstanbul teşkilatına bağlı Kartal ve Bahçelievler ilçe başkanlıklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait taşınmazları uzun süredir ödeme yapmadan kullandığı ortaya çıktı.
8- Çekicinin otomobili çekerken düşürdüğü kadının kızı bir de park cezası ödeyecek
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, çekicinin otomobilden düşürdüğü 85 yaşındaki kadının kızı yanlış park etme nedeniyle ceza ödeyecek.
9- ‘MİT krizi’nde iddianame hazır: Gülen dahil 34 sanığa ceza istemi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
10- İBB, Adalar’daki at ve fayton plakalarını satın almaya başladı
Adalar’da faytonların yasaklanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve fayton plakalarını satın almaya başladı.
11- AYM’den OHAL’de yasalaşan üç düzenlemeye iptal
Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasalaşan üç düzenlemenin iptaline karar verdi.
12- Antarktika’da penguenlerin sayısı hızla azalıyor
Antarktika’daki bilim insanları, çember sakallı penguenlerin sayısında son 50 yılda yüzde 60 azalma olduğunu tespit etti.
13- ‘Çok çalışıyor’ diye iş arkadaşlarını döverek öldürmüşler
İstanbul’un Maltepe ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında çalıştığı otelde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan ve aralık ayında hayatını kaybeden İbrahim Halil Kiraz’ı döverek öldürdükleri iddia edilen beş kişinin, Kiraz’ın otelde iş arkadaşı oldukları ve ‘çok çalıştığı’ için çıkan tartışma sonucu cinayeti işledikleri öğrenildi.
14- Kılıçdaroğlu: Ötekileştirilmeye hep beraber isyan etmeliyiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün Türkiye üretim sürecinden koparılan bir Türkiye’dir. İşsizliğin bu noktaya gelmesinin temel nedeni Türkiye’nin üretim sürecinden koparılmasıdır” diye konuştu.
15- Banksy’den ‘Sevgililer Günü’ne özel
‘Banksy’ adıyla tanınan Britanyalı sanatçı, sevgililer günü temalı bir çalışma yaptı.
16- Sivil Havacılık duyurdu: Atlasglobal’den iflas başvurusu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal’in iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
17- Merkez Bankası: Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.06’ya yükseldi
Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.01’den yüzde 10.06’ya yükseldi.
Cari denge 2019’da 1.7 milyar dolar fazla verdi
Tarımda üretici fiyatları ocakta aylık yüzde 3.02; yıllık yüzde 10.41 arttı
Konut satışları bir ayda yarıya indi; ipotekli satışlar seviyesini korudu
Aralıkta 147 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı
18- Google’a 98 milyon liralık ‘rekabet’ cezası
Rekabet Kurumu, arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak internet alışveriş pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Google aleyhine para cezası kararı aldı.