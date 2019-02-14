Akşam Postası / 14 Şubat 2019

1. Putin ve Ruhani’den Erdoğan’a: İdlib’de militanlara müsamaha gösterilmemeli
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den uyarı geldi. İki lider de İdlib’de militanlara müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.
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2. ‘Çaresiz değiliz PKK var’ diyen HDP’li Nadir Yıldırım’a soruşturma
Twitter hesabından “Çaresiz değiliz PKK var” diye yazan eski HDP Van milletvekili Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.
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3. ABD Patriotlar için yarına kadar mühlet verdi; Türkiye ise S-400 anlaşmasına ‘sadık’
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemler almasına ilişkin anlaşmanın imzalandığını ve ödemenin büyük bölümünün yapıldığını belirterek anlaşmaya ‘sadık kalınacağını’ belirtti.
4. İlaçlara yüzde 26’lık zamdan sonra depolardan ilaç akışı durma noktasına geldi
Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 19 Şubat’tan itibaren kullanılacak yeni avro değerinin dün açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini ve eczacıların depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını duyurdu.
5. Emniyet: Kaşıkçı’nın cesedi parçalanıp yakılmış olabilir
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra parçalanmış cesedinin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.
6. Tutuklu ETHA muhabiri Demirci şartlı tahliye edildi
Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Alman vatandaşı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci şartlı tahliye edildi.
7. Türkiye evlenme oranında Avrupa ülkelerini solladı
Türkiye, 2017 yılında her bin kişilik nüfusa karşılık gelen evlenme sayısında 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden 26’sını geçti.
8. Kartal’da çöken bina: İki tutuklama, iki adli kontrol
İstanbu’un Kartal ilçesinde 6 Şubat’ta çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’na dair soruşturmada iki kişi tutuklandı
9. İŞKUR kayıtlı işsiz sayısını açıkladı: 3 milyon 775 bin
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açıklanan veriye göre Ocak 2018 itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi.
10. Nokta kondu: Eski AKP’li bakan Şahin İYİ Parti adayı
İYİ Parti, eski AKP’li içişleri bakanı İdris Naim Şahin’i Ordu belediye başkanlığına aday gösterme kararı aldı.
11. Sanayi üretiminde 10 yılın en sert düşüşü: Yüzde 9.8
Aralık ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9.8 azaldı.