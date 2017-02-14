Akşam Postası / 14 Şubat 2017

1- Başbakan Yıldırım, ‘Hayır’cılar kokteyline IŞİD’i de ekledi

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK, ‘FETÖ’, DHKP-C’nin ardından IŞİD’in de ‘Hayır’ dediğini öne sürdü.

2- CHP kararını verdi: Anayasa teklifi AYM’ye götürülmeyecek, son sözü ‘millet’ söyleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma sunulacak anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmeyeceklerini açıkladı.

3- HDP’li Önder’den hodri meydan: Yedi cihan duysun, ‘Hayır’ı biz örgütleyeceğiz

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ‘başkanlık sistemi’ referandumuna ilişkin tutumları üzerinde dönen tartışmalara hodri meydan deyip, “Yedi cihan duysun, bu ‘Hayır’ı biz örgütleyeceğiz” dedi.

4- Rapor: TSK’nın önündeki tehlike IŞİD’le El Bab’da şehir savaşı

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediği El Bab’da çatışmaların şehir savaşına dönebileceği riskine dikkat çekildi. Ayrıca TSK’nın kentin hemen güneyinde bulunan Suriye hükümetini destekleyen güçlerle de karşılaşabileceği vurgulandı.

5- Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1 ‘Hayır,’ yüzde 48.9 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketine göre ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda halkın yüzde yüzde 51.1’i ‘Hayır,’ yüzde 48.9’u da ‘Evet’ oyu verecek.

6- Hatay’da PKK’lılarla çatışmada bir asker hayatını kaybetti

Hatay’da Amanos Dağı bölgesinde PKK’lılarla çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

7- Prof. Kaboğlu: Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi öğrettik, KHK her şeyi sıfırladı

Marmara Üniversitesi’nde KHK’yla ihraç edilen akademisyenlerle dayanışma eylemleri devam ediyor. Haydarpaşa Kampusü’nde yer alan Hukuk Fakültesi önünde konuşan ihraç edilen akademisyenlerden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi öğrettik. 7 Şubat akşamında yayımlanan KHK öğrettiğimiz bütün bilgileri sıfırladı” dedi.

8- Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

Yılbaşı gecesi İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlayıcısı yakalandı.

9- Atatürk Havalimanı saldırısı iddianamesi hazır: 45 kişiye 46 kez müebbet talebi

Geçen yıl Atatürk Havalimanı’nda 44 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili 45 şüpheli hakkında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

10- Emniyet duyurdu: 37 kentteki eş zamanlı PKK operasyonunda 834 gözaltı

PKK’ya yönelik iki gündür devam eden operasyonlarda toplamda 37 kentte 834 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

11- CHP’li Kadıgil’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten yedi yıla kadar hapsi istendi

CHP parti meclisi üyesi Sera Kadıgil hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ gerekçeleriyle yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

12- Guardian’dan okurlarına anket: Türkiye’de yaşamak nasıl hissettiriyor, bize anlatın

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, Türkiye’deki okurlarına gazetecilerin tutuklandığı, darbe girişiminin ardından on binlerce insanın tasfiye edildiği ve dolu dizgin referanduma gidildiği bir ülkede yaşamanın nasıl hissettirdiğini sorduğu bir anket yayınladı.

13- Hürriyet’ten referandum sansürü: Orhan Pamuk’un ‘Hayır’ dediği söyleşi yayınlanmadı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğine ‘Hayır’ oyu vereceğini söylediği söyleşi Hürriyet gazetesi tarafından ‘sansürlendi.’

14- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Şair Yılmaz Odabaşı beraat etti

Şair Yılmaz Odabaşı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada beraat etti.

15- HDP: Gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye çalıştıkları ‘Hayır’ın kendisidir

Halkların Demokratik Partisi (HDP), dün 25 kentte yapılan operasyonda gözaltına alınan 544 kişi arasında parti üye ve yöneticilerinin bulunduğunu bildirdi.

16- Gazeteci Hasan Cemal’e ‘örgüt propagandası’ndan bir yıl üç ay hapis cezası

Gazeteci Hasan Cemal’e ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir yıl üç ay hapis cezası verildi.

17- Dilbilimci Alpay’a ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla sekiz yıl hapis talebi

Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında Özgür Gündem’in bir günlüğüne genel yayın yönetmenliğini yapması nedeniyle ‘örgüt propagandası’ndan sekiz yıla kadar hapis cezası istendi.

18- Yazar Uyurkulak’a ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yedi buçuk yıla kadar hapis talebi

Yazar Murat Uyurkulak hakkında Özgür Gündem’in bir günlüğüne genel yayın yönetmenliğini yapması nedeniyle ‘örgüt propagandası’ndan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

19- Ahmet Şık’ın arkadaşlarından çağrı: Yeniden başlıyoruz, kumpas sürüyor

Tutuklu Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın gazeteci arkadaşları yarın görülecek OdaTv davasının karar duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi’ne çağrı yaptı.

20- Biliminsanlarından felaket senaryosu: Küresel ısınma insan neslini dünyadan silebilir

Biliminsanları giderek artan küresel ısınma nedeniyle insan türü dahil pek çok canlının yok olabileceği uyarısında bulundu.

21- Kadıköy’de iş cinayeti: Metro inşaatında iş makinasının çarpması sonucu bir işçi hayatını kaybetti

Kadıköy’de yapımı devam eden Dudullu-Bostancı metro inşaatında bir işçi hayatını kaybetti.

22- Oyuncu Erdal Tosun’un ölümüne neden olan şoföre tahliye kararı

Trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Erdal Tosun’un ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklanan Nihat Şaki’nin tahliyesine karar verildi.

23- Patronların yargılanmadığı Torun Center davasında 22.5 yıla kadar hapis istemi

Mecidiyeköy’de Torun Center inşaatında 10 işçinin asansörün boşluğa düşmesiyle can verdiği faciaya ilişkin davada savcılık dokuz sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan ayrı ayrı üç yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

24- Dokuz yıl sonra: Konya’daki yurt faciasında üç sanığa toplam 25 yıl hapis

Konya’nın Taşkent ilçesinde dokuz yıl önce 17 öğrenciyle bir eğitmenin can verdiği patlamayla ilgili dokuz yıldır süren dava bugün sonuçlandı: 11 sanıktan üçüne toplam 25 yıl hapis cezası verildi.

25- İstismar sanığına verilen ceza ‘nüfuzunu kötüye kullandığı’ gerekçesiyle artırıldı

Bursa’da 15 yaş altı dokuz kız çocuğunu istismarla suçlanan minibüs şoförünün cezası, nüfuzunu kötüye kullandığı gerekçesiyle artırılarak 80 yıl üç ay yedi gün hapis cezasına yükseltildi.

26- Trump’ın ekibinden ilk fire: Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti

ABD’de geçen ay başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti.

27- Teşbihte hata olmuştu: Playboy dergisi çıplaklığı geri getiriyor

Playboy dergisi, geçen yıl aldığı karardan vazgeçtiğini ve çıplaklığı geri getireceğini duyurdu.