Akşam Postası / 14 Ocak 2021

1. Erdoğan Covid-19 aşısı oldu

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısı oldu.

2. Sinovac aşısı: Etkinliğine dair farklı sonuçların arkasında ne olabilir?

Fotoğraf: Reuters

Pfizer, AstraZeneca ve Moderna gibi firmaların ürettiği aşılara erişimi kısıtlı olan gelişmekte olan ülkeler, Covid-19 salgınını sona erdirmek için umutlarını Çin’in CoronaVac aşısına bağlarken, Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşıya dair Brezilya’da açıklanan yüzde 50’lik etkinlik verisi cevaptan çok sorulara yol açtı.

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3. Gergerlioğlu’ndan, ‘HDP kapatılsın’ diyen Bahçeli’ye: Kendi hallerine baksınlar

Fotoğraf: DHA

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen kapatma davası açmaması halinde dava açılması için partisinin başvuracağını söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi: “Kendi hallerine baksınlar.”

4. Araştırma: Covid-19 geçirmiş olmak en az beş ay boyunca aşı gibi koruma sağlıyor

Britanya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Birimi’nin (PHE) araştırması Covid-19 geçirildikten sonra kazanılan bağışıklığın en az beş ay boyunca aşıya benzer bir koruma sağladığını ortaya koydu.

5. HDP’den yeni ‘Kobani fezlekeleri’ne tepki

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, partinin kapatılmak istenmesi ve Kobani olayları nedeniyle yeni fezleke hazırlanmasına dair, “Partilerin yargılanma yeri sadece sandıktır” dedi.

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6. Bahçeli: Cumhur ittifakını bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhur ittifakını bozmayı ‘hiçbir şart altına aklının köşesinden geçirmeyeceğini’ belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çeşitli partilere yaptığı ziyaretlerden rahatsız olmadığını aktardı.

7. İstanbul’a yılın ilk karı düştü

Geçen haftaya kadar ‘kurak’ günler geçiren İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.

8. Aleyna Yurtkölesi’nin katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’ni boğarak öldüren Şayan Keyriyan, cezaevinde ölü bulundu. Keyriyan’ın kendini asarak intihar ettiği açıklandı.

9. 65+ Yaşlı Hakları Derneği: Valiliğin toptancı yasak kararı gözden geçirmeli

65+ Yaşlı Hakları Derneği, İstanbul’da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımının yasaklanmasına tepki gösterdi. Derneğin açıklamasında “İstanbul valiliğini, gerekçesi açıklanmayan bu toptancı yasak kararını gözden geçirip düzeltmeye çağırıyoruz” dendi.

10. Yedi göçmenin ölümünde sekiz kişiye dava: Tekne adı değiştirmek de ‘kurtarmadı’

Van Gölü’nde teknenin batmasının ardından yedi göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada sekiz kişiye 38 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11. ‘Evde Tek Başına’nın yıldızı da destek verdi: Trump filmden çıkarılsın

‘Evde Tek Başına‘ serisinin ikincisinde figüran olarak yer alan ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital yöntemlerle filmden çıkarılması için başlatılan kampanyaya filmin yıldızı Macaulay Culkin de destek verdi.

12. Attığı sabit sürücüyle çöpe giden Bitcoin’larının değeri 210 milyon sterlin: Belediyeden çöplükte arama için izin istiyor

Fotoğraf: BBC

Britanya’da, Bitcoin’larının kayıtlı olduğu sabit sürücüyü yanlışlıkla çöpe atan kişi belediyeden arama yapmak için izin istiyor. Sanal paraların bugünkü değeri 210 milyon sterlin (2.11 milyar lira).

13. ‘Hiçbir şey yapmayan adam’ kendini kiraya veriyor: Binlerce müşterisi var

Fotoğraf: Twitter

Yemek, içmek, basit tepkiler vermek gibi temel şeyler yapmak için kendini kiraya veren Japon adamın binlerce müşterisi var.