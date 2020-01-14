Akşam Postası / 14 Ocak 2020

1- Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ‘yıllardır ilk kez resmi olarak’ bir araya geldi.

2- İmamoğlu’ndan Soylu’ya Demirtaş yanıtı: Keşke erkek çeneleri az konuşsa

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında eşinin de bulunduğu kadınları HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın öykülerinin uyarlandığı tiyatro oyununu izlemesini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Bence bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine en büyük katkıyı kadınlar sağlayacak.”

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3- Libya barış görüşmelerinden ateşkes çıkmadı

Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Libya barış görüşmelerinde taraflar mesafe kat etse de başkent Trablus’ta dokuz aydır süren çatışmaları durduracak ateşkes kararına ulaşmayı başaramadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hafter’in ateşkesi imzalamadan Moskova’dan ayrıldığını duyurdu.

4- Kılıçdaroğlu: Eli silahlıyı hoca yapıyorsun, eli kalemliyi ‘Bildiri imzaladı’ diye atıyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barış bildirisini imzaladıkları için üniversiteden atılan akademisyenlerin mağduriyetinden bahsederken, “Elinde silah tutanı hoca yapıyorsunuz, elinde silahla Ankara Üniversitesi’ne yürüyen adamı hoca yapıyorsunuz” dedi.

5- İran’da düşürülen yolcu uçağıyla ilgili şüpheliler gözaltına alındı

İran’da Ukrayna’ya ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

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6- İzmir’de yedi cemevine ibadethane statüsü verildi

İzmir’de yedi cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak geçmesi kararlaştırıldı.

7- Sur belediyesinde HDP’li altı meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde altı HDP’li belediye meclisi üyesi görevden uzaklaştırıldı.

8- Altı F-16 pilotu ve dört jandarma komutanı dahil 176 askere ‘FETÖ’den yakalama kararı

İzmir merkezli 49 ilde ‘FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.

9- Kaçak yapı torba yasasından Ahlat’a külliye, sahillere millet bahçesi çıktı

AKP grubunun ‘kaçak yapıların önlenmesi’ amacıyla Meclis’e verdiği torba yasa teklifinde, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü kıyısına cumhurbaşkanlığı külliyesi yapılabilmesine ilişkin iptal ettiği madde tekrar önerildi. Teklif bu haliyle yasalaşırsa sahil kesimlerine ‘millet bahçesi’ yapılmasının da önü açılıyor.

10- Diyanet, TOKİ’nin konut satışlarında faizli işleme onay verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) sosyal konut projeleriyle ilgili bir soruya, bu projelerde ev satmak için kullandırılan kredilerin ‘faiz getirisi elde etmek amacı taşımadığı’ yönünde cevap verdi. Diyanet, söz konusu projeden yararlanmanın ‘caiz’ olduğunu söyledi.

11- Altı ay sonra grupta konuşan Bahçeli: Düşmemizi bekleyenler daha çok bekler

Sağlık sorunu nedeniyle altı aydır Meclis’te grup toplantısı düzenleyemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün ilk kez kürsüye çıktı. Sağlığı üzerinden spekülasyon yapanlara, “Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir” diye seslenen MHP lideri, “Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz” dedi.

12- İŞKUR: Kayıtlı işsizler aralık ayında yüzde 3.8 azaldı

Kayıtlı işsiz sayısı aralıkta, bir önceki aya göre yüzde 3.8 düşüşle 3 milyon 872 bin 211 kişiye geriledi.

13- Endoskopi sırasında ölüme neden olduğu öne sürülen anestezi ilacı Meclis’te

CHP İstanbul Milletvekili Murat Emir, Isparta Şehir Hastanesi’nde bir kişinin endoskopi çekilirken hayatını kaybetmesine, beş kişinin de yoğun bakıma alınmasına neden olduğu öne sürülen ve Sağlık Bakanlığı’nın il sağlık müdürlüklerine gönderdiği ‘çok acele’ damgalı yazıyla kullanımını sonlandırdığı ‘dormofol’ adlı anestezi ilacını Meclis gündemine taşıdı.

14- Sevgilisinin ayrılmak istemesini bahane etti, bıçaklayarak öldürdü

Zeki C. sevgilisi Deniz Gezginci’yi kendisinden ayrılmak istediğini bahane ederek defalarca bıçakladı. Gezginci hastanede hayatını kaybederken, Zeki C. durumunu öğrenmek için gittiği hastanede gözaltına alındı.

15- Tarsus Devlet Hastanesi’nde patlama: İkisi ağır beş yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Devlet Hastanesi’nin ısıtma ve soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ikisi ağır, beş işçi yaralandı.

16- Pakistan’da çığ felaketi: En az 67 kişi hayatını kaybetti

Pakistan-Hindistan sınırındaki Keşmir bölgesinde son 24 saatte en az 67 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

17- İstanbul’da hava kirliliği üst düzeyde: Asit yağmuru bekleniyor

İstanbul’da bugün yüksek basınçla birlikte hava kirliliği üst seviyelerde ölçüldü. Perşembe ve pazar günü asit yağmuru bekleniyor.

18- NASA: Avustralya’daki yangınların dumanı dünya etrafında en az bir tam çember oluşturacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Avustralya’da eylül ayından beri devam eden yangınlardan çıkan dumanın dünyanın etrafını en az bir kere dolaşmasının beklendiğini açıkladı.

19- Hakan Şükür ABD’de Uber şoförü oldu

Eski milli futbolcu Hakan Şükür’ün ABD’de Uber şoförlüğüne başladığı öğrenildi.

20- Taklit ve tağşiş yapılan 386 ürün açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gazlı içecekten, bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar taklit, laboratuvar sonucunda tağşiş (karıştırma) veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü listeledi.

21- ‘Terör’den tutuklanan Süryani rahip Bileçen hakkında tahliye kararı

‘Terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen’in tahliyesine karar verildi.