Akşam Postası / 14 Ocak 2018

1- ‘Afrin operasyonu’nun eli kulağında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırında PYD’nin kontrol ettiği Suriye’nin Afrin bölgesine önümüzdeki günlerde operasyon yapılacağını ilan etti.

2- Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik ‘Sınır Koruma Gücü’ kuruluyor

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik ‘Sınır Koruma Gücü’ kuracağını duyurdu.

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3- İşçilerin ‘atılması’ sonrası: Cengiz İnşaat’ın Murgul ve Cerattepe işletmeleri kapandı

Cengiz İnşaat’a bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Artvin Murgul ve Cerattepe’deki maden işletmelerinde iş bırakma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı işçiler işten atıldı, yöneticilerin görevlerine son verildi. Firma yazısında iki işletmeyi kapatma kararı aldığını kaydederek, iki tesisin açılmasına yeni bir yönetimin göreve başlamasından sonra karar verileceğini belirtti.

4- Hakkari’deki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’de PKK’lıların üs bölgesine saldırması sonucunda bir asker hayatını kaybetti.

5- Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: ‘AKP faşizmini yok edeceğiz’

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul 36’ncı Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi.

6- Faciaya ramak kala: Trabzon’da pistten çıkan uçak son anda kurtuldu

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. Uçağın denize düşmeden son anda toprağa saplandığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

7- ‘Allah razı olsun, kızlarımızın başını örttü ya…’: Erdoğan AKP’lilerin dualarını istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’lilere hitap ederken cumhurbaşkanı ve başbakan olarak kızların başını örttükleri için hayır dualarını istedi.

8- Avrasya Tüneli’ndeki yol kontrolünde bir kişi vurularak öldürüldü

Avrasya Tüneli’ndeki polis denetim noktasında bir kişi vurularak öldürüldü.

9- HDP’de düğüm 22 Ocak’ta çözülecek: Taban Demirtaş’ın ikna edilmesini istiyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın partisinin 3’üncü Olağan Kongresi’nde aday olmayacağını açıklamasından sonra yerine kimin aday olacağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. HDP’nin 8 ilde yaptığı bölge konferanslarından sonra 22 Ocak’ta yapacağı MYK toplantısında hem Demirtaş hem de eş genel başkanlık konusunun konuşulacağı belirtildi.

10- Başkan Tuna’dan emlak rantının uçuşa geçtiği semt için kötü haber: Öldü

Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AVM’ler ve yüksek binaların son yıllarda yoğunlaştığı, emlak rantının zirve yaptığı Çukurambar semti için ‘öldü’ benzetmesini yaptı.

11- İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Tüm tarikatlar MİT denetiminde, İslam’a zarar veriyorlar

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Türkiye’deki bütün tarikatların MİT’in denetiminde olduğunu öne sürdü.