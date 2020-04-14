Akşam Postası / 14 Nisan 2020

1- Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1403’e yükseldi; 4 bin 62 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 24 saatte 107 can kaybı daha oldu. Ölenlerin sayısı 1403’e yükseldi. 4 bin 62 yeni vaka var. Toplam vaka sayısı 65 bin 111. 33 bin 70 kişiye daha test yapıldı. Toplamda 443 bin 626’ya ulaşıldı. Entübe hasta sayısı 1087. 1809 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavileri sürüyor. Son 24 saatte 842 kişi iyileşti. İyileşenlerin sayısı 4 bin 799’a yükseldi.

2- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 1533 artışla 23 bin 649’a çıktı

Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 1533 artışla 23 bin 649’a yükseldi.

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3- IMF: Türkiye yüzde 5 daralacak, iki yıllık enflasyon tahmini yüzde 12

Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını etkisiyle Türkiye’ye dair 2020 tahminini yüzde 3.3 büyümeden yüzde 3 daralmaya düşürürken Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 5 daralacağını öngördü.

4- 15 maddelik ‘corona’ paketi Meclis’te: Ücretsiz izne çıkarılanlara ayda 1177 lira

Covid-19 salgınında ekonomiye ilişkin tedbirleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi yardım ve işyeri su faturası ödemelerinin üç ay ertelenmesi gibi maddeler yer alıyor.

5- ‘Corona’ önlemleri | Virüsün atık sulardaki varlığı araştırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, corona virüsünün su ile atık sulardaki varlığının araştırılacağını, bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini duyurdu.

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6- CHP’li Özkoç: İnfaz yasasını AYM’ye götüreceğiz

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, infaz yasasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı.

7- DSÖ: ‘Corona’da henüz zirveyi görmedik; 12 aydan önce aşı beklemeyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip corona virüsü vaka sayısının İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa’nın bazı bölgelerinde yavaşladığını ancak Britanya ve Türkiye’de vaka sayılarının halen arttığını açıkladı.

8- Diyanet: Sağlıklı bireylerin oruç tutması virüsün yayılmasında risk oluşturmuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı sağlıklı bireylerin oruç tutmasının Covid-19’un yayılması bakımından risk oluşturmadığına yönelik bir açıklama yayınladı.

9- ‘Millet bahçesi’ yapılmak istenen Salda Gölü’ne iş makineleri girdi

Çevre düzenleme ve millet bahçesi projesi kapsamına alınan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne iş makineleri girdi.

10- BTP Genel Başkanı Haydar Baş ‘corona’ tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), dört gündür Trabzon’da Covid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.