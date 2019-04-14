Akşam Postası / 14 Nisan 2019

1. Erdoğan’dan partisine: YSK ne karar verirse kabul edeceğiz, her olasılığa hazır olun

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarına itiraz ettikleri İstanbul seçimleri için “Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor” dediği öğrenildi.

2. Yer ‘tarım ülkesi’ Türkiye, müjde soğan: Haftaya taze mahsul geliyor, fiyat düşecek

Fotoğraf: DHA

Kış aylarında soğanın yok sattığı ve fiyatı el yakan Türkiye’ye halcilerden müjde geldi: Yeni mahsul soğanlar haftaya piyasaya çıkacak, fiyat düşebilir.

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3. Yeni havalimanına ulaşım sıkıntısı Sabiha Gökçen’e yaradı: Yolcu sayısı yüzde 20 arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı kullanan dış hatlar yolcu sayısı 2019’un ilk üç ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 2 milyon 960 bine yükseldi.

4. İktisatçı Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez bu sabah sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş Twitter hesabından Sönmez’in serbest bırakıldığını duyurdu.

5. Facebook, WhatsApp ve Instagram dünya genelinde çöktü

Facebook, WhatsApp ve Instagram bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. Üç uygulamaya girmeye çalışanlar bir süre için mesaj gönderip alamadı.

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6. Vatandaş tebligatsız kesilen köprü geçiş cezalarınının affedilmesini istiyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtikleri için kesilen binlerce liralık cezalarla karşı karşıya kalan ticari araç sahipleri bu durumdan haberdar olmadıkları ve tebligat gönderilmediğini söyleyerek, Yenikapı Miting Alanı’nda eylem yaptı. Sahip oldukları araçlardan bile yüksek cezalarla karşılan vatandaşlar yetkililerden cezaların affedilmesini istedi.

7. Tütün tüketiminde rekor: Bir yılda 118.5 milyar sigara içildi

Türk Toraks Derneği Çevre ve Akciğer Çalışma Grubu tütün tüketiminde geçen yıl rekor kırıldığını, kişi başına 1400 sigara düştüğünü bildirdi.

8. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisini su bastı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisini etkili olan dolu yağışının ardından su bastı.

