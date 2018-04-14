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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 14 Nisan 2018

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1. Trump, Suriye’ye operasyonu başlattı

Fotoğraf: Reuters

Suriye’ye ABD öncülüğündeki saldırının başladığını, ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

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2. Dışişleri’nde her beş kariyer memurundan biri ‘FETÖ’cüymüş!

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ gerekçesiyle kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 20’si olan 461 memurun çıkartıldığını açıkladı.

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3. Sayı 13 oldu: Boğaziçili üç öğrenci daha tutuklandı

Fotoğraf: MA

Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmelerinin ardından hedef konan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden üçü daha tutuklanmış.

4. Diyarbakır’da Silvan Mücadele gazetesinin sahibi tutuklandı

Parlak (Fotoğraf: Evrensel)

Diyarbakır’da gazeteci Ferhat Parlak ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı.

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5. Isparta’da İYİ Parti’ye ‘gönlünü kaptıran’ dokuz MHP’liye ihraç talebi

Isparta’ın Eğirdir ilçesinde dokuz MHP üyesi, İYİ Parti’nin etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle partiden ihraç edilecek.

6. AKP sözcüsü iddialı: Partimizdeki ‘FETÖ’ temizliği tamamlandı

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP içerisindeki ‘FETÖ’ temizliğinin tamamlandığı söyledi: “17-25 Aralık 2013’ten sonra biz kendi içimizde mahalle başkanlarımıza varıncaya kadar, ilçe yönetimlerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, belediyelerimize varıncaya kadar çok titiz bir ayıklama gerçekleştirdik.”

7. Üç kentte IŞİD’e şafak baskınları: Yönetici dahil 20 gözaltı

Üç kentte düzenlenen operasyonlarda toplamda 20 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

8. Gazetecilerin savunulması için ‘basın avukatları ağı’ kuruluyor

Avukat Veysel Ok, gazetecilere savunma desteği verilmesi için Türkiye genelinde bir ‘basın avukatları ağı’ kurmayı hedeflediklerini söyledi. 

9. Beş yıllık inşaatta sona gelindi: Çamlıca Camii, iki ay sonra ibadete açılıyor

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un birçok noktasından görülebilen Üsküdar’daki Çamlıca Camii, 58 gün sonra ibadete açılacak.

10. Torunlar’daki iş cinayetinde tazminat ödendi diye hapis cezası paraya çevrilmiş

Fotoğraf: DHA

Torunlar Center’daki iş cinayetinde sanıklara verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi, ölen işçilerin ailelerine tazminat verilmesiyle gerekçelendirildi.

11. Kazım Koyuncu anmasına izin vermeyen rektöre: O Karadeniz’dir engellenemez

Fotoğraf: DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) bir grup öğrenci, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde yapmayı planladıkları anma programına rektörlük tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi.

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SON HABERLER

AKP sözcüsü iddialı: Partimizdeki ‘FETÖ’ temizliği tamamlandı

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP içerisindeki ‘FETÖ’ temizliğinin tamamlandığı söyledi: “17-25 Aralık 2013’ten sonra biz kendi içimizde mahalle başkanlarımıza varıncaya kadar, ilçe yönetimlerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, belediyelerimize varıncaya kadar çok titiz bir ayıklama gerçekleştirdik.”

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