Akşam Postası / 14 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 55 can daha aldı: 1635 yeni vaka var, 2 bin 315 kişi iyileşti

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 4 bin 7’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1635 yeni vakayla 144 bin 749’a çıktı.

2- ‘Corona’ önlemleri | 53 günde 2 milyona yakın seyahat izni talebi

İçişleri Bakanlığı: “Vefa Sosyal Destek Grupları 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı. Vefa iletişim sistemi üzerinden 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, 806 bin 767’si onaylandı.”

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3- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 428 artışla 33 bin 614’e yükseldi

Can kaybı 428 artışla 33 bin 614’e yükseldi. Vaka sayısı 233 bin 151 oldu.

4- Merkez Bankası’nın rezervleri 8 Mayıs’ta yaklaşık 2 milyar dolar eridi

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervleri 8 Mayıs itibariyle bir önceki haftaya göre 1.97 milyar dolar düşüşle 26.02 milyar dolara düştü.

5- Araştırma: Doktorların yarısından çoğu salgının mevsimsel olduğunu düşünüyor

Araştırmaya göre doktorların yüzde 54’ü Covid-19 salgınının mevsimsel grip gibi olduğunu düşünürken, en çok kendilerinden ziyade yakınlarına virüsü bulaştırmaktan endişe duyuyor.