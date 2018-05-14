Akşam Postası / 14 Mayıs 2018

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1- ABD büyükelçiliği Kudüs’e taşındı: Protestolarda onlarca kişi katledildi

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto gösterilerinde onlarca Filistinli hayatını kaybetti, bini aşkın Filistinli de yaralandı.

2- Demirtaş’ın seçim manifestosu: Özgürce yaşanacak bir ülkenin sözünü veriyorum

‘Seçim manifestosu’nu açıklayan HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “Tek adamlığa son vermeye geliyorum” dedi.

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3- Akşener’in vaatleri: Beş yılda milli gelirde ilk 10 , 2019 Ramazan’ında Suriye’de iftar

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in vaatleri: Ekonomide beş yıl içinde milli geliri en yüksek 10 ülke arasına girmek, 2019 Ramazan’ında Suriye’de iftar yapmak üzerine kurulu dış politika çizgisi, YÖK’ü kaldırmak ve halkın sahibi olduğu köprüler.

4- Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri belli oldu: İnce 1’inci, Erdoğan 3’üncü

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

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5- Akşener’in partisi Hakkari ve Bayburt’ta boş çekti: Milletvekili aday başvurusu yok

İYİ Parti için en çok milletvekili başvurusu Ankara’dan yapılırken, Hakkari ve Bayburt illerinden hiç başvuru çıkmadı.

6- ‘Af’ bekleyen Çakıcı’dan HDP liderine tehdit: Çok adam bayılttım, seni de bayıltırım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısında adı geçen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı tehdit ederek talimat vermesi halinde cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını öne sürdü.

7- HDP’yi kapatmak isteyen Perinçek’e, yöneticilerinden: Yüzde 1 bile oyun yok

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP’nin kapatılması için kolları sıvayacağını söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e, partisinin Diyarbakır, Batman ve Mardin il ve ilçe yönetimleri bayrak açtı.

8- MHP’li vekilden ülkücülere: Erdoğan’a oy vermeyin

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, ülkücülere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vermeme çağrısında bulundu.

9- Meclis başkanı ‘şaşırttı’: Cumhuriyetçiyim

Zaman zaman Osmanlı’yı övüp cumhuriyet dönemine eleştiriler yönelten TBMM Başkanı İsmail Kahraman ‘cumhuriyetçi’ olduğunu öne sürdü.

10- ‘Bölünme’ye doktor işi ‘müdahale’: İÜ’nün iki parça logosu birleştirildi

İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) ayrılacak olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bölünme protestosu sürüyor.