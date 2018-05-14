Akşam Postası / 14 Mayıs 2018

1- ABD büyükelçiliği Kudüs’e taşındı: Protestolarda onlarca kişi katledildi
ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto gösterilerinde onlarca Filistinli hayatını kaybetti, bini aşkın Filistinli de yaralandı.
Katliamın gölgesinde: ABD’nin Kudüs büyükelçiliği açıldı
‘Seçilirsem Gazze’ye gideceğim’ diyen İnce: Washington’daki büyükelçiyi derhal çekin
Romanya, Çekya ve Macaristan’dan engel: AB, Trump’ın Kudüs hamlesini eleştirecekti
İnce’den Erdoğan’a: İsrail’e posta koyuyor gibi yapıp arka planda anlaşma
Erdoğan’dan ABD’ye kınama: Arabulucu rolünüzü kaybettiniz
2- Demirtaş’ın seçim manifestosu: Özgürce yaşanacak bir ülkenin sözünü veriyorum
‘Seçim manifestosu’nu açıklayan HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “Tek adamlığa son vermeye geliyorum” dedi.
Adaylık resmileşti: Demirtaş’ın avukatları tahliye için başvuru yapacak
3- Akşener’in vaatleri: Beş yılda milli gelirde ilk 10 , 2019 Ramazan’ında Suriye’de iftar
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in vaatleri: Ekonomide beş yıl içinde milli geliri en yüksek 10 ülke arasına girmek, 2019 Ramazan’ında Suriye’de iftar yapmak üzerine kurulu dış politika çizgisi, YÖK’ü kaldırmak ve halkın sahibi olduğu köprüler.
4- Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri belli oldu: İnce 1’inci, Erdoğan 3’üncü
Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
YSK başkanı: Sandık güvenliği zincirinin her halkasında partiler var
5- Akşener’in partisi Hakkari ve Bayburt’ta boş çekti: Milletvekili aday başvurusu yok
İYİ Parti için en çok milletvekili başvurusu Ankara’dan yapılırken, Hakkari ve Bayburt illerinden hiç başvuru çıkmadı.
6- ‘Af’ bekleyen Çakıcı’dan HDP liderine tehdit: Çok adam bayılttım, seni de bayıltırım
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısında adı geçen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı tehdit ederek talimat vermesi halinde cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını öne sürdü.
7- HDP’yi kapatmak isteyen Perinçek’e, yöneticilerinden: Yüzde 1 bile oyun yok
Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP’nin kapatılması için kolları sıvayacağını söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e, partisinin Diyarbakır, Batman ve Mardin il ve ilçe yönetimleri bayrak açtı.
8- MHP’li vekilden ülkücülere: Erdoğan’a oy vermeyin
MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, ülkücülere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vermeme çağrısında bulundu.
9- Meclis başkanı ‘şaşırttı’: Cumhuriyetçiyim
Zaman zaman Osmanlı’yı övüp cumhuriyet dönemine eleştiriler yönelten TBMM Başkanı İsmail Kahraman ‘cumhuriyetçi’ olduğunu öne sürdü.
10- ‘Bölünme’ye doktor işi ‘müdahale’: İÜ’nün iki parça logosu birleştirildi
İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) ayrılacak olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bölünme protestosu sürüyor.