Akşam Postası / 14 Mart 2021

1. HDP’li vekil Berdan Öztürk’e terör soruşturması

Ankara başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlattı.

2. Aile hekimleri ‘karalar bağladı’: Hak kayıplarımız giderilene dek siyah giyeceğiz

Fotoğraf: DHA

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihine gönderme yaparak bu yıl ‘mücadele ruhuyla örtüşen’ bir bayram kutladıklarını söyledi. Dr. Özer Covid-19 nedeniyle verdikleri mücadeleyi vurgulayarak “Tek isteğimiz yıllar içinde süregelen hak ediş kayıplarımızın yerine konması” dedi.

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3. TESK başkanı: Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mart sonunda bitecek kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

4. Uykusuzluk salgını ‘coronasomnia’ ile mücadele ederken en sık yapılan 10 yanlış

Salgın dünyanın her yerinden insanlar için uykusuz geceler anlamına geliyor. Corona virüsü sonrası değişen düzen, uykuya dalmayı ya da deliksiz bir uyku çekmeyi zorlaştırdı. Uzmanlar ‘coronasomnia‘ denen uykusuzluk salgınıyla başa çıkmada yapılan yanlışları sıraladı.

5. ‘Sebepsiz zenginleşme’ymiş: 10 bin liralık ‘mobbing’ tazminatı fazla bulundu

Gazi Üniversitesi’nde görevli profesörün rektörlüğe karşı açtığı ‘mobbing’ davasında kazandığı 10 bin lira tazminat ‘sebepsiz zenginleşme’ye yol açacağı gerekçesiyle 3 bin liraya indirildi.

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6. Charlie Hebdo bu kez İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i hedef aldı

Tartışmalı kapaklarıyla gündeme gelen Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo bu kez İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i hedef aldı.