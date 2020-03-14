Akşam Postası / 14 Mart 2020

1. Tüm hudut kapıları dokuz Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapatıldı

Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda’dan gelen yolculara bugün saat 08.00 itibariyle kapatıldı.

2. Bağdat uçağı Esenboğa’ya indi: 57 Türk karantinaya alındı

Türkiye’nin corona virüsü gerekçesiyle 29 Şubat’tan bu yana uçuşları durdurduğu Irak’tan İstanbul’a gelen uçağın inişine izin verilmedi. 57 Türk yurttaşın bulunduğu Irak Havayolları’na ait uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

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3. KKTC, Türkiye dahil tüm ülkelerden giriş ve çıkışları yasakladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgını nedeniyle 14 Mart’tan itibaren 1 Nisan’a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC’ye giriş ve çıkışlar yasakladı.

4. ‘Corona tatili’: Uzaktan eğitim simülasyonlarla anlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘corona tatili‘ sırasında uygulanacak uzaktan eğitimin simülasyonlarla anlatılacağını söyledi.

5. ‘Corona’ etkisi: İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 17 düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’de corona virüsüne rastlanmasının açıklanmasının ardından toplu taşıma kullanmaktan vazgeçenlerine oranının yüzde 17’ye çıktığını açıkladı.

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6. İran’da ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 611’e çıktı

İran’da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611’e yükseldi.

7. AKP MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

AKP’nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

8. İstanbul ‘Burhan Pazarlama’sını kaybetti

İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı ‘Burhan Pazarlama‘ lakaplı Burhan Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.