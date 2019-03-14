Akşam Postası / 14 Mart 2019

1. Mansur Yavaş davasında sürpriz gelişme: Şikayetçi Kesgin’in avukatı çekildi

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’tan şikayetçi olan işadamı Necmettin Kesgin’in avukatı Levent Ekmen, davadan çekildi.

2. ORC’nin İstanbul anketi: Küçükçekmece CHP’ye geçiyor, Şişli’de Sarıgül

ORC Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da 39 ilçenin 24’ünde ‘cumhur‘, 14’ünde ise ‘millet ittifakı‘ önde.

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3. Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7.3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 1 artarken, yıllık bazda yüzde 7.3 azaldı.

4. Tarım üretici fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 11.25 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (ÜFE) şubatta aylık yüzde 2.73 artarken, yıl başından bu yana tarım üretici fiyatları yüzde 11.25 yükseldi. Tarım ÜFE’de yıllık artış ise yüzde 25.79’u buldu.

5. Özel sektörün dış borcu 224 milyar dolar: Mayısta 8 milyar dolarlık ödeme var

Özel sektörün yurt dışından aldığı kredilerde bir yıl içinde yapılacak anapara geri ödemelerinin toplam 63.8 milyar dolar seviyesinde olduğu, mayıs ayında 8.2 milyar dolar ödeme yapılaması gerektiği bildirildi.

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6. Liradan kaçışta son nokta: Dolar hesapları 172 milyarla tarihi zirvede

Yurt içindeki banka müşterilerinin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 8 Mart ile biten haftada 834 milyon dolar artışla 171.8 milyar dolara yükselerek tarihi zirveye çıktı.

7. Erdoğan geçen seçim de vaadetmişti: Hemşirelere yine ek gösterge sözü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç meslek grubu için 3 bin 600 ek göstergenin yine seçim sonrasına kaldığını duyurdu. Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde dört meslek grubu için (polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri) aynı vaatte bulunmuş, ancak sadece öğretmenlerin ek göstergesi 3 bin 600’e çıkartılmıştı.

8. Demiryolunda yine sıkıntı: Ankara’da yük treni raydan çıktı

Ankara’nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı. Ölen ya da yaralanan olmazken hatta yaklaşık iki saat sefer yapılamadı.

9. İnternet sitesinden ucuz dolar satılan Halkbank’ın yöneticilerine takipsizlik

İnternet sitesi üzerinden hatalı kurdan döviz satılması üzerine Halkbank yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

10. Tanzimde ‘anında müdahale’ dönemi: Fiyat artınca devreye girecek

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Eğer bir üründe yine fahiş fiyat artışı yaşanırsa devreye girer ve o ürünü tanzime koyarız” dedi.

11. ABD’li yetkiliye göre ‘Fırat’ın doğusuna operasyon gereksiz’: Görüşme yok

ABD’li bir yetkili, Washington ile Ankara’nın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri bir operasyon düzenlemesi hakkında görüşme yürütmediğini ve Ankara’nın güvenlik kaygılarını gidermek için böyle bir operasyona ihtiyaç olmadığını ifade etti.

12. Bahçeli’den zor soru: Beka yenir mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meyve-sebzedeki fiyat artışının ‘beka sorunu‘yla ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunarak, “Beka yenir mi” diye sordu.

13. ‘Alibaba vergisi’ uygulamada: Çin’den gelen ürünlere ‘şüpheli paket’ ücreti

Gümrüklerde büyük kısmı Çinli e-ticaret sitelerinden gelen ürünlere ‘ek vergi‘ sayılabilecek bir uygulamaya başlandığı belirtildi.