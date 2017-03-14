Akşam Postası / 14 Mart 2017

1- Hükümetin yaptırımları Erdoğan’ı ‘kesmedi’: Yapılacak daha çok şey var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanların referandum toplantılarına izin verilmemesiyle ilişkilerin gerildiği Hollanda’nın ‘bir özürle geçiştiremeyeceğini’ söyleyip yaptırımların artırılacağının sinyalini verdi.

2- Hollanda’dan Erdoğan’a Srebrenitsa yanıtı: İğrenç yalan

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biz Hollanda’yı ve Hollandalılar Srebrenitsa katliamından tanırız” demesini ‘iğrenç yalan’ diye niteledi.

3- Hollanda’ya ‘vız geldi’: Türkiye’nin yaptırımları tuhaf ama çok da kötü değil

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’nin ilan ettiği yaptırımları ‘tuhaf’ diye niteleyerek, “Çok da kötü değil” dedi.

4- Türkiye etkisi: Almanya’da bir eyalet yabancı politikacılara miting yasağı getirdi

Almanya’nın küçük eyaletlerinden Saarland, yabancı politikacaların kampanya yapmasını yasakladı.

5- BM, Türkiye-Hollanda krizi karşısında ‘sustu’: Konuya hakim değiliz

Birleşmiş Milletler (BM), Hollanda ile Türkiye arasındaki krizle ilgili bilgi sahibi olmadığını bildirdi.

6- Rotterdam belediye başkanı: Polise ‘Bakan Kaya’nın konvoyunu vurun’ dedim

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye Başkonsolosluğu’na girişinin engellenmesi esnasında polise bakanın aracını vurma emri verdiğini söyledi.

7- Hollanda’ya ekonomik yaptırım sinyali veren Kurtulmuş: Büyükelçimizi geri çekmeyeceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda’daki Türkiye büyükelçisinin şu aşamada geri çekilmeyeceğini açıkladı.

8- Bakan Çelik, Kati Piri’ye ‘laf attı’: Türkiye’de yağmur yağsa yorum yapardı, şimdi kayıp

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Hollanda ile diplomatik krizi neticesinde Türkiye’nin AB üyeliğinin tartışmaya açılmasını değerlendirirken, “‘Türkiye-AB ilişkileri sona erdi’ yaklaşımı erken ve yanlıştır” dedi.

9- Hollanda yarın seçime gidiyor: Başbakanın partisi birinci sırada, Wilders sürpriz yapabilir

Türkiye’ye gerginliğin yanısıra göç ve milliyetçiliğin siyasi gündemi işgal ettiği Hollanda’da yarın genel seçime gidiliyor.

10- Hollanda’yı ‘şiddetle’ kınayan Maliye Bakanı Ağbal: AB’yle ekonomik ilişkiler artacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı Avrupa ülkeleriyle gerilime karşın Avrupa Birliği’yle (AB) ekonomik ilişkilerin artacağını söyledi.

11- Dışişleri’nden AB’ye tepki: Açıklama basiretsiz, bizim için değer taşımıyor

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile Hollanda arasındaki krize yönelik yaptığı açıklamayı ‘basiretsiz’ diye niteleyerek, bir değer taşımadığını belirtti.

12- İsveç’ten Avrupa’ya ‘nazire’: Bizde düşünce özgürlüğü var, Türk politikacılar gelebilir

İsveç Başbakanı Stefan Löfven Türk politikacıların İsveç’te seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel bulunmadığını söyledi.

13- Avusturya da ‘kervanda’: Türk bakanlar kampanya için gelmeye kalkarsa engelleriz

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türk bakanların 16 Nisan’da yapılacak referandum için Avusturya’da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacağını söyledi.

14- Sekiz ayda 101 darbe girişimi davası

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sekiz ayda 101 dava açıldı.

15- CHP’li Erdoğdu: AKP’li belediye ‘Hayır’ TIR’ını engelledi, yöneticilerimiz darp edildi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Sirkeci Meydanı’na kampanya çalışması için girmek isteyen ‘Hayır’ TIR’ının AKP’li Fatih belediyesi görevlileri tarafından engellendiğini duyurdu.

16- ‘Halk gaza getiriliyor’ diyen Kılıçdaroğlu: Osmanlı’da bile bu kadar rencide olmadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda’yla krizi yorumlarken Türkiye’nin Osmanlı zamanında bile bu kadar rencide olmadığını söyledi.

17- HDP’den hükümete çağrı: Silahla arana mesafe koy, meydanlara gel

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Kürt illerindeki referandum kampanyasını silahla yürüttüğünü belirttiği hükümete ‘silahla arasına mesafe koyma’ çağrısı yaptı.

18- HDP’li Tan: Oyum ‘Hayır’dır, boykot şikedir

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 16 Nisan’da yapılacak ‘partili cumhurbaşkanlığı’na endeksli anaysa değişikliği referandumu için, “Tavrım açık ve nettir; ‘Hayır’ diyorum. Boykot şikedir, ‘Evet’ demektir” dedi.

19- Kızına altı yıl boyunca cinsel tacizde bulunmakla suçlanan baba serbest

Şu an 16 yaşındaki kızına altı yıl boyunca cinsel tacizde bulunmakla suçlanan baba 25 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

20- ‘Reis’i takip et, Varlık Fonu’nu bul: Körfez ülkeleri ve Rusya’da ortak arayışı

Ağustos ayında kurulup olağanüstü hal kararnameleri ve başbakanlık kararlarıyla birer birer dev kamu şirketlerini bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu’nda (TVF) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın dönemde ziyaret ettiği Körfez ülkeleri ve Rusya’nın ön plana çıkması bekleniyor.

21- Taşyapı’nın ‘imajı zedelenmiş’: Kadıköy belediye başkanı hakkında suç duyurusu

Kadıköy’deki parklara, camilere, kültür merkezlerine haciz gönderen Taşyapı bu kez de Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu hakkında ‘imajını zedelediği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

22- Kapadokya’da üç sıcak hava balonu sert iniş yaptı: 41 kişi yaralı

Kapadokya’da ters rüzgar nedeniyle üç hava sıcak balonu sert iniş yaptı, 41 kişi yaralandı.

23- Kilyos sahiline saçılan hafriyatın kaynağı belli oldu: 3’üncü havalimanı

Geçen hafta Kilyos sahilinde bulunan hafriyatın 3’üncü havalimanı inşaatından getirildiği ortaya çıktı.

24- ‘Muhalif’lerin boykotundan Türkiye’yi sorumlu tutan Suriye: Taahhütler yerine getirilmedi

Suriye hükümeti, ‘muhalif’ diye anılan silahlı grupların iç savaşın sonlandırılması için Astana’da yapılan görüşmeleri boykot etmesinden Türkiye’yi sorumlu tuttu.

25- Norveç’te ‘başörtüsü davası’nı kazanan kadın başını açtı: Bugün başörtüsünü savunacak durumda değilim

Norveç’te başörtüsü nedeniyle saçını boyamayı reddeden kuaföre dava açarak mahkum ettiren Malika Bayan, başörtüsünü çıkarttı: “Bugün başörtüsünü savunabilecek durumda değilim.”

26- İstanbul Film Festivali başlıyor, ‘Gandalf’ geliyor

İstanbul Film Festivali’nin 36’ncısı bu yıl 5-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 11 gün sürecek festival boyunca 21 bölümde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filmi gösterilecek. Festivalin onur konuğu ‘Yüzüklerin Efendisi’ndeki ‘Gandalf’ rolüyle hafızalara kazanan Sir Ian McKellen olacak.