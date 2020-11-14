Akşam Postası / 14 Kasım 2020

1. Erdoğan bir kez daha: Ekonomi, hukuk ve demokraside ‘yepyeni seferberlik’ başlatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomi, hukuk ve demokraside ‘yepyeni bir seferberlik’ başlatıldığını ifade etti.

2. İmamoğlu: İstanbul’da kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz, iki üç hafta kapanma şart

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu salgının çok ciddi boyutlara ulaştığını, İstanbul’da iki üç haftalık kapanmanın şart olduğunu söyledi.

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3. Osman Baydemir, beş yıl sonra açıkladı: HDP, Erdoğan’a koalisyon teklif etmiş

HDP’nin, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a birkaç alternatifli teklif ilettiği ortaya çıktı.

4. Prof. Ceyhan: Birçok yerde bir tane bile eksi 70 derecede dolap yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan BioNTech ve Pfizer’in geliştirdiği ‘corona‘ aşısının saklama koşullarına dikkat çekerek “Birçok yerde bir tane bile eksi 70 derecede dolap yok” dedi.

5. Soyer: 11 bin 168 aile evinden oldu

İzmir depreminin üzerinden geçen 15 günün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘şeffaf yönetim anlayışı gereği’ son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

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6. Suudi Arabistan, Türkiye’den hayvansal ürün ithalatını askıya alıyor

Suudi Arabistan, Türkiye’den et, süt, yumurta, bal ve balık ithalatını 15 Kasım 2020 itibariyle askıya alıyor.

7. Akşener: Oyumuz yüzde 14-15 bandında

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, partisinin oy oranının yüzde 14-15 bandında olduğunu söyledi.

8. Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turları ilklere sahne oldu

Fotoğraf: AA

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu.

9. Kiralık diploma pazarı: Şantiyeyi bile görmeyen mühendisler var…

İzmir depreminde çok sayıda binanın yıkılması Türkiye’de yürütülen mühendis-mimarlık hizmetini ve diploma kiralamalarını yeniden gündeme getirdi.

10. Trump: Nisana kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar ‘corona’ aşımız olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19’a karşı nisan ayına kadar tüm ABD’lilere yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı.

11. Yazar Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Ahmet Kekeç, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.