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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 14 Kasım 2020

1. Erdoğan bir kez daha: Ekonomi, hukuk ve demokraside ‘yepyeni seferberlik’ başlatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomi, hukuk ve demokraside ‘yepyeni bir seferberlik’ başlatıldığını ifade etti.

2. İmamoğlu: İstanbul’da kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz, iki üç hafta kapanma şart

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu salgının çok ciddi boyutlara ulaştığını, İstanbul’da iki üç haftalık kapanmanın şart olduğunu söyledi.

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3. Osman Baydemir, beş yıl sonra açıkladı: HDP, Erdoğan’a koalisyon teklif etmiş

HDP’nin, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a birkaç alternatifli teklif ilettiği ortaya çıktı.

4. Prof. Ceyhan: Birçok yerde bir tane bile eksi 70 derecede dolap yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan BioNTech ve Pfizer’in geliştirdiği ‘corona‘ aşısının saklama koşullarına dikkat çekerek “Birçok yerde bir tane bile eksi 70 derecede dolap yok” dedi.

5. Soyer: 11 bin 168 aile evinden oldu

İzmir depreminin üzerinden geçen 15 günün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘şeffaf yönetim anlayışı gereği’ son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

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6. Suudi Arabistan, Türkiye’den hayvansal ürün ithalatını askıya alıyor

Suudi Arabistan, Türkiye’den et, süt, yumurta, bal ve balık ithalatını 15 Kasım 2020 itibariyle askıya alıyor.

7. Akşener: Oyumuz yüzde 14-15 bandında

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, partisinin oy oranının yüzde 14-15 bandında olduğunu söyledi.

8. Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turları ilklere sahne oldu

Fotoğraf: AA

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu.

9. Kiralık diploma pazarı: Şantiyeyi bile görmeyen mühendisler var…

İzmir depreminde çok sayıda binanın yıkılması Türkiye’de yürütülen mühendis-mimarlık hizmetini ve diploma kiralamalarını yeniden gündeme getirdi.

10. Trump: Nisana kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar ‘corona’ aşımız olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19’a karşı nisan ayına kadar tüm ABD’lilere yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı.

11. Yazar Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Ahmet Kekeç, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Trump: Nisana kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar ‘corona’ aşımız olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19’a karşı nisan ayına kadar tüm ABD’lilere yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı, “Yönetim (seçimler) konusunda gelecekte ne olur bilmiyoruz, zaman gösterecektir. Ancak benim yönetimim ikinci bir karantina uygulamayacak” ifadesini kullandı.

Osman Baydemir, beş yıl sonra açıkladı: HDP, Erdoğan’a koalisyon teklif etmiş

HDP, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a şu teklifi iletmiş: Çözüm sürecinin devam etmesi şartıyla, AKP-CHP koalisyonuna veya AKP azınlık hükümetine destek veririz. Bunlar olmazsa hiçbir bakanlık pazarlığı yapmadan, yeni Anayasa ve çözüm süreci şartıyla, birlikte koalisyon kurabiliriz.

Prof. Ceyhan: Birçok yerde bir tane bile eksi 70 derecede dolap yok

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan BioNTech ile Pfizer’in geliştirdiği ‘corona’ aşısının saklama koşullarına dikkat çekerek “Birçok yerde bir tane bile eksi 70 derecede dolap yok” dedi.

Soyer: 11 bin 168 aile evinden oldu

İzmir depreminin üzerinden geçen 15 günün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘şeffaf yönetim anlayışı gereği’ son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Suça sürüklenen hakim ve savcılar…

Kısa Türkiye yargısı tarihinden görülmektedir ki suç soruşturması için oluşturulmuş konumlar bazı dönemlerde bizzat suçun taşıyıcısı haline gelmekte. Bu da Türkiye yargısının bir laneti ve trajedisi olsa gerek.

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