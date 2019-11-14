Akşam Postası / 14 Kasım 2019

1- Almanya, gazetecileri ‘fişleyen’ SETA’nın mali kaynağını açıkladı: Albayrak ailesi

Alman hükümeti, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’na (SETA) yönelik bir soru önergesine yanıtında, iktidar yanlısı vakfın mali kaynağını Albayrak ailesi olarak açıkladı.

2- Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan gözaltında

Giresun’da hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı.

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3- Graham, ABD Senatosu’ndaki ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını engelledi

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu’nda ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan tasarının oylanmasını engelledi.

4- Trump, Sabah yazarı Hilal Kaplan’a sordu: Gazeteci olduğuna, Türkiye için çalışmadığına emin misin?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrasındaki basın toplantısında söz alan Sabah yazarı Hilal Kaplan’a Trump, “Gazeteci olduğuna, Türkiye için çalışmadığına emin misin” diye sordu.

5- Aksaray’daki muhtar ‘otizmli öğrencileri uzaklaştırma’ vaadiyle oy istemiş

Aksaray’da otizmli öğrencilerin yuhalandığı Laleli Mahallesi’nde muhtar Şükrü Genç’in seçim döneminde otizmli çocukları okuldan uzaklaştırma vaadiyle oy istediği ortaya çıktı.

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6- Bakandan THK’ya: Bir yıl sırtımızdan indirdik diye aradan kafa çıkartıyorlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarının yangınlarda kullanılmamasıyla ilgili “Bir yıl sırtımızdan indirdik diye aradan kafa çıkartıyorlar” dedi.

7- Gaziantep’te HDP il eş başkanı dahil 52 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te ‘terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı’ iddia edilen şüphelilere yönelik olarak aralarında HDP’nin il ve ilçe başkanlıklarının da bulunduğu adreslere şafak vakti geniş çaplı operasyon düzenledi. HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç dahil 52 kişi gözaltına alındı.

8- ‘Define’ uğruna 12 bin yıllık Dipsiz Göl yok edildi

Fotoğraflar: DHA

Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’de ‘define’ söylentisi üzerine yasal izinle başlatılan kazıda herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

9- Gaziantep’teki okulda da öğrenciler Atatürk portresi önünde ‘secdeye varmış’

Gaziantep’te 10 Kasım etkinliklerinde, Atatürk’ün portresinin önünde ‘secdeye varan’ öğrencilerin fotoğrafları sosyal medyada tepki topladı; soruşturma başlatıldı.

10- Adnan Oktar’ın tapudaki ‘köstebeği’ varlıklı kişilerin kayıtlarını örgüte aktarmış

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda tutuklanan isimlerden S.Y., varlıklı kişilere yönelik sorgulama sonrası elde ettiği tapu bilgilerini örgüte vermekle suçlanıyor. Y.’nin, örgütün çok sayıda mal varlığı ele geçirdiği Cevat Babuna’nın öldüğü gün tapu kayıtlarını sorguladığı, müfettiş raporuyla ortaya çıktı.

11- ‘Öyle değil böyle’: Cinsel şiddetle nasıl mücadele edilir…

‘Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’, cinsel şiddeti besleyen, toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekmek, cinsel şiddete maruz bırakılanları suçlayan ve failleri aklayan algı ve pratikleri görünür kılmak ve bunlara karşı argümanlar üretmek için ‘Öyle Değil Böyle’ kampanyası başlattı.

12- İmamoğlu’nun iptal ettiği tesis için ‘bakanlık formülü’: Gerekirse biz yaparız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da büyükşehir belediyesi tarafından yapımı iptal edilen su arıtma tesisini ‘gerekirse’ bakanlık olarak yapacaklarını söyledi.

13- ‘ODTÜ Tüneli Projesi’ne yürütmeyi durdurma kararı: İmar mevzuatına aykırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetiminin 2017 yılında protokolünü imzaladığı ‘ODTÜ Tüneli Projesi’ hakkında yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

14- Halkevleri’nden İBB önünde su zammı eylemi: Aklınızdan çıkarın

Halkevleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının önünde İSKİ’nin su zammını protesto etti.

15- Günlerdir ‘tampon bölge’de bekleyen IŞİD’li ABD’ye gönderiliyor

Türkiye’nin sınırdışı ettiği, Yunanistan’ın kabul etmediği IŞİD militanının ABD’ye gönderilmesi için işlemlere başlandığı açıklandı.

16- Beyoğlu’nda ölü bulunan Le Mesurier’in eşine yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul’da bir sokakta ölü bulunan ‘Mayday Rescue’ adlı grubun kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber’e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

17- Der Spiegel: Yunanistan yasadışı yollarla Türkiye’ye 60 bin sığınmacı gönderdi

Alman dergisi Der Spiegel’in haberine göre Yunanistan 2017 ile 2018 arasında Türkiye’ye yasadışı yollarla 60 bin sığınmacı gönderdi.

18- Rapor: 30 şehir hastanesinin 25 yıllık maliyetiyle 800’den fazla hastane yapılabilir

CHP’nin raporuna göre şehir hastanelerinin 25 yılda kamuya getireceği yük 142.4 milyar doları (870 milyar lira) bulacak.

19- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Offshore’ haberini paylaşan gazeteci Polat’a beraat

Evrensel gazetesinin genel yayın yönetmeni Fatih Polat, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davasından beraat etti.