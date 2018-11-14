Akşam Postası / 14 Kasım 2018

1- Erdoğan ‘Talimat verecek’ demişti: Yetkiliye göre Trump’ın Halkbank davasına etkisi yok

ABD’li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürmekte olan Halkbank soruşturmasında savcılara etki etmesinin mümkün olmadığını söylerken, Hazine Bakanlığı’nın yürüttüğü diğer soruşturmaya müdahil olabileceğini ima etti.

2- AP’ye sunulacak Türkiye raporu hazır: Müzakereler resmen askıya alınmalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, parlamentoya sunacağı Türkiye raporunu açıkladı.

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3- ABD’li yetkili: YPG’yle ilişkimiz geçici

ABD’li üst düzey bir yetkili, YPG’yle ilişkisinin geçici, taktiksel ve eylem odaklı olduğunu söyledi.

4- Optimar anketi: Karasızlar dağıtılmadan AKP yüzde 39,6, CHP 21,4

Optimar Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oyu yüzde 39,6, CHP’nin ise yüzde 21,4. İYİ Parti ve HDP ise kafa kafaya.

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5- AKP, Erbaş’ın arkasında durdu: Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk düşmanı görüşleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu 10 Kasım arifesinde ziyaret etmesi nedeniyle istifası istenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek çıktı.

6- TOBB başkanı, oda yöneticilerine siyaseti kolaylaştıran teklife karşı: Geri çekilsin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilmemeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifinin doğru bulmadığını açıkladı.

7- Çiftçi ezildi: Ürünlerine yüzde 16 zam var ama ÜFE 45, TÜFE 25

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım-ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.02 arttı.

8- AKSA Türkiye’de kar edemedi: Manisa’daki doğalgaz santralini yurt dışına taşıyor

AKSA Türkiye’de kar edemedi: Manisa’daki doğalgaz santralini yurt dışına taşıyor.

9-‘ İşsizim’ diyen adamdan Meclis’te intihar girişimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir kişi intihar girişiminde bulundu.

10- Yavuz Bingöl’ün derneğinden okullara on binlerce bağlama, binlerce piyano

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında imzalanan protokole göre ülke genelindeki okullara yaklaşık 85 bin bağlama ve 3 bin piyano dağıtılabilir. Projenin maliyeti henüz açıklanmadı.

11- Gazze anlaşması bakan götürdü: İsrailli bakan erken seçim çağrısı yapıp istifa etti

Aşırı sağcı İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Hamas ile ateşkesi gerekçe göstererek istifa ederken erken seçim çağrısı yaptı. Altı partili koalisyondan oluşan Başbakan Benyamin Netanyahu’nun hükümeti zorda.

12- SGK, 62 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Kalp, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçların da arasında bulunduğu 62 ilaç geri ödeme listesine alındı.

13- Poşetler 2019’da 25 kuruş: Bakan yüzde 90 tasarruf bekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir kişinin yılda ortalama 440 plastik poşet kullandığını belirterek poşetlerin gelecek yıldan itibaren 25 kuruş olacağını duyurdu.

14- Bir taksici anlattı: Turist bekliyoruz, taksimetre hilesi var, sabıkalılar da işte

Taksi şoförleri yolculardan daha fazla para kazanmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

15- Zaman’ın eski başyazarı Ali Ünal’a ‘FETÖ’den 19 buçuk yıl hapis

‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal’a ‘FETÖ’ davasından 19 buçuk yıl hapis cezası verildi.

16- Tarım bakanı göreve gelirken ‘son tercihine girmiş’: Tarım dışında hepsi aklımdan geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 24 Haziran seçimleri sonrası göreve geldiği süreci anlatırken “Tarım dışında bütün bakanlıklar aklımdan geçti” dedi.