Akşam Postası / 14 Kasım 2017

1- Bağımsızlıktan çark: KBY, referandumu yok sayan mahkeme kararına ‘saygılı’

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), Irak yargısının, bağımsızlık referandumunu yok hükmünde sayan kararına saygı duyacağını açıkladı.

2- AKP’den ‘desteğini sunan’ Bahçeli’ye: ‘Seçim ittifakı’ yorumu için erken

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’ye cumhurbaşkanlığı seçiminde destek verecekleri yönündeki açıklamasının ‘seçim ittifakı’ olarak yorumlanması için erken olduğunu söyledi.

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3- Konya belediyesine göre Rakka’daki logolu kamyon fotoğrafında montaj ihtimali var

Konya belediyesi, Rakka’da çekilen bir fotoğrafta kamyonun üzerindeki belediye logosunun fotomontaj olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

4- Depremde en az 530 kişi hayatını kaybetti: İran arama çalışmalarını bitirdi

İran, ülkede 530 kişinin can verdiği depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını bitirdi.

Halepçe depreminde ölenler için ‘Gebersinler’ dediği öne sürülen Acıbadem çalışanı işten çıkarıldı.

5- AKP’li vekil ne ima etti?: Bu gazetecilere, akademisyenlere yaşam hakkı vermezler

AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada HDP’nin raporunda görüş bildiren akademisyen ve gazeteciler için, “Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede bırakın hapishaneyi yaşam hakkı bile vermezler” dedi.

6- Rosatom başkanı: Akkuyu için 2023 iddialı bir hedef

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2023 yılına yetişmesinin iddialı bir hedef olduğunu, bu hedefe ulaşmanın yolunun Türkiye ile Rusya arasında iyi koordinasyondan geçtiğini söyledi.

7- AKP’nin son anketi: MHP ve HDP barajın üzerinde, AKP yüzde 50.2

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ellerindeki son ankete göre, partilerinin oyunun yüzde 50.2 olduğunu söyledi.

8- BBC araştırdı: IŞİD’lilerin 10 kamyon silahla Rakka’dan ayrılmasına izin verilmiş

BBC’nin ‘Rakka’nın kirli sırları‘ başlıklı haber araştırması, 250 IŞİD militanının ABD ve YPG’nin ortak operasyonuyla ele geçirilen Rakka’dan güvenli şekilde çıkışlarına izin verildiği ortaya koydu. Militanların bazıları Türkiye’ye geçmiş.

9- İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Yılmaz: 1930’ların büyüme modeline döneceğiz

İYİ Parti kurucularından eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz, cari açığa dayalı büyüme sisteminin değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, nihai hedeflerinin 1930’ların büyüme modeline geçmek olduğunu kaydetti.

10- Akar’ın yaveri ‘Öksüz’le görüşme’ ifadesini yalanladı: Bana bir şeyler içirildi

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın emir subayı olarak görev yapan sanık Levent Türkkan, savunmasında önceki ifadelerini reddederek, “Her şey hayal aleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum” dedi.

11- Bir kez daha: İdare mahkemesi zorunlu din dersine ‘Dur’ dedi

İdare mahkemesi, ortaokul öğrencisi çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasını isteyen ailenin talebini haklı buldu.

12- Sayan’ın ‘intihal’ iddiasına ‘Fi’nin yazarı Kohen’den tazminat davası: 2009’da başladım

‘Fi-Çi-Pi’ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, üçlemenin ilk cildi ‘Fi’nin kendi kitabı ‘Bağlanma Korkusu’yla aynı olduğunu öne süren oyuncu ve yazar Başak Sayan’a 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

13- Kulis: AKP içinde genel seçimleri erkene alma formülü konuşuluyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin ‘Yerel seçimleri erkene çekelim’ önerisinin tersine genel seçimleri erkene almayı düşündüğü öne sürüldü.

14- İstanbul Maratonu’nda polis Ali İsmail Korkmaz tişörtlerini zorla çıkartmış

Lise ve üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamak için İstanbul Maratonu’na katılan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) gönüllülerinin güvenlik güçleri tarafından alana alınmadığı, koşucuların üzerindeki ALİKEV tişörtlerinin zorla çıkartıldığı bildirildi.

15- Dört yıl sonra: Bakanlığın ‘Gezi doktorları’na açtığı dava reddedildi

Sağlık Bakanlığı’nın, Gezi eylemleri sırasında yaralananlara sağlık hizmeti verildiği gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası’nın yönetim kurulu ve onur kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açtığı dava reddedildi.

16- Medyada nefret söylemi en çok Yahudileri ve Suriyelileri hedef aldı

2017 yılının ikinci dört aylık döneminde yazılı basında toplam 2 bin 466 nefret söylemi tespit edildi.

17- ‘Yeni’ İstanbul: Türkiye’nin ilk ‘Havaray’ projesi iptal edildi

İstanbul’da Küçükçekmece-Sefaköy-Başakşehir arasına yapılacak ‘Havaray’ projesi iptal edildi.

18- Teknoloji dehası Elon Musk’tan yeni havalimanına enerji depolama tesisi projesi

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen teknoloji dehası Elon Musk’ın geçen yıl üçüncü havalimanı için bir proje sunduğu ortaya çıktı. Musk, İstanbul’a enerji depolama tesisi kurmak istiyor.

19- İmam hatipte öğretmenin dövdüğü öğrenci büfeye sığındı: Artık dayanamıyorum

Çorlu İmam Hatip Ortaokulu’nun müdür yardımcısı tarafından dövüldüğünü öne süren 13 yaşındaki öğrenci okulun yanındaki büfeye sığındı: “Artık dayanamıyorum. Polisi arar mısın?”

20- ‘Samara’ en sonunda Kredi Yurtlar il müdürü ve yurt müdürünü yedi!

Karaman’daki kız yurdunda üç öğrencinin korku filmi karakteri ‘Samara‘yı taklit ederek yaptığı şaka yüzünden yaşanan panik, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) il müdürü ve yurt müdürünün görevden alınmasına neden oldu.

21- Diş hekimi, Mersin’deki bombalı saldırıyı planlama suçlamasıyla tutuklandı

Mersin’de 17 polisin yaralandığı bombalı saldırıyı planladığı suçlamasıyla bir diş hekimi tutuklandı. Öğretmen olarak görev yapan karı-koca da tutuklananlar arasında.

21- İnsan hakları bir yana: Almanya, Suudi Arabistan ve Mısır’a silah satışını beşe katladı

‘Demokrasi ihlalleri’ni gerekçe göstererek Türkiye’ye silah satışını kısıtlayan Alman hükümeti, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Suudi Arabistan ve Mısır’a silah satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre beş katına çıkardı.

22- Köpekleri öldürülen çift, hayvan hakları yasası için kampanya başlattı

Sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, köpekleri Django ve Pamuk’un zehirlenerek öldürülmesinden sonra ‘hayvan haklarının gerçekten korunduğu bir yasa teklifinin kabul edilmesi için’ kampanya başlattı.

23- Tartışılan milli futbolcu Erol Alkan: Hoca 1’inci lige yükselmemi istiyor, inşallah yine çağrılırım

A Milli Takım aday kadrosunda nasıl yer aldığı tartışma konusu Erol Erdal Alkan, “Geleceğimi hoca belirleyecek. İnşallah yine çağrılırım” dedi.