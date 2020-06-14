Akşam Postası / 14 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1562 kişiye ‘corona’ tanısı, 15 can kaybı; 1330 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1562 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 15 kişi hayatını kaybetti, 1330 kişi iyileşti.
2- Demirtaş: ‘Demokrasi yürüyüşü’ 82 milyona çağrıdır, kutuplaştırılamaz
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘demokrasi yürüyüşü‘ne ilişkin “HDP’nin bu etkinliği, 82 milyon olarak el ele verme çağrısıdır. Bu açıdan, hiç kimse bu etkinliği kutuplaştırma ve gerginlik malzemesi yapmamalıdır” mesajını paylaştı.
Başak Demirtaş’ı tehdit eden kişi gözaltında
Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş’la telefonda görüştü
3- Erdoğan: İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’12’inci Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nda “İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır” dedi.
Öztrak’tan Erdoğan’a gönderme: Bilim Kurulu yerine Gönül Kurulu’nu dinliyolar
Erdoğan: İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir
4- Uzmanlar: ‘Corona’ vakalarında bir ay öncesine döndük; güvende değiliz
Covid-19 salgınında ‘normalleşme’ sürecinde artan vaka sayılarıyla ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, ‘hastalığın ciddiyetiyle ilgili toplumdaki algının yüksek tutulması gerektiğini’ söyleyerek, ‘eski günlere dönmüş gibi davranılamayacağını’ ifade etti.
Araştırma: Esnafın dörtte üçü ‘corona’nın gidişatından endişeli
‘Corona’ önlemleri | Zonguldak’ta bir köy karantinaya alındı
Sağlık bakanı: Yakın temaslar nedeniyle ani ve çoğunlukla lokal artışlar var
5- ‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 8 milyona yaklaştı
Dünya genelinde vaka sayısı 7.9 milyonu bulurken, 432 bin kişi hayatını kaybetti, 4 milyon 57 bin kişi iyileşti.
Ukrayna başbakan yardımcısı ‘corona’ya yakalandı
6- Bingöl’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7- Türkiye Ermenileri patriği: Ayasofya ibadete açılsın, Hıristiyanlara da alan tahsis edilsin
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ayasofya’nın tüm dinler için ibadete açılmasını talep etti.