Akşam Postası / 14 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1562 kişiye ‘corona’ tanısı, 15 can kaybı; 1330 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1562 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 15 kişi hayatını kaybetti, 1330 kişi iyileşti.

2- Demirtaş: ‘Demokrasi yürüyüşü’ 82 milyona çağrıdır, kutuplaştırılamaz

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘demokrasi yürüyüşü‘ne ilişkin “HDP’nin bu etkinliği, 82 milyon olarak el ele verme çağrısıdır. Bu açıdan, hiç kimse bu etkinliği kutuplaştırma ve gerginlik malzemesi yapmamalıdır” mesajını paylaştı.

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3- Erdoğan: İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’12’inci Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nda “İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır” dedi.

4- Uzmanlar: ‘Corona’ vakalarında bir ay öncesine döndük; güvende değiliz

Covid-19 salgınında ‘normalleşme’ sürecinde artan vaka sayılarıyla ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, ‘hastalığın ciddiyetiyle ilgili toplumdaki algının yüksek tutulması gerektiğini’ söyleyerek, ‘eski günlere dönmüş gibi davranılamayacağını’ ifade etti.

Fotoğraf: DHA

5- ‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Dünya genelinde vaka sayısı 7.9 milyonu bulurken, 432 bin kişi hayatını kaybetti, 4 milyon 57 bin kişi iyileşti.

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6- Bingöl’de 5.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7- Türkiye Ermenileri patriği: Ayasofya ibadete açılsın, Hıristiyanlara da alan tahsis edilsin

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ayasofya’nın tüm dinler için ibadete açılmasını talep etti.