Akşam Postası / 14 Haziran 2019

1- Dünya diken üstünde: ABD destroyer gönderdi, İran suçlamayı reddetti

Fotoğraf: Reuters

Dünya petrol trafiğinin önemli bölümünün aktığı Umman Körfezi’nde petrol tankerlerininin saldırıya uğramasıyla ilgili ABD İran’ı suçlayıp bölgeye savaş gemisi gönderirken Tahran iddiayı kesin bir dille reddetti.

2- Pentagon’dan bu kez sıcak mesaj: İlişkilerimiz F-35’ten ibaret değil

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye ile ilişkilere çok değer verdiklerini belirterek “İlişkilerimiz çok katmanlıdır, F-35 programından ibaret değildir” dedi.

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3- Döviz haberi yapan iki gazeteci ve haberi paylaşan 36 kişiye hapis istemiyle dava

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ekonominin genel gidişatı ve liranın değer kaybetmesiyle ilgili gelişmeler hakkında haber yapan iki gazeteci ve sosyal medyada görüş bildiren toplam 36 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

4- Yeni Akit haber müdürü Murat Alan’a saldırı

Fotoğraf: Twitter

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görevli generallere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Yeni Akit’in haber müdürü Murat Alan, cami çıkışında bir grup tarafından darp edildi.

5- Katarlılar 4.6 milyar lirayı Türkiye’den çekmemiş, Finansbank değer kaybetmiş

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Katarlı yatırımcıların 2019’un ilk beş ayında Borsa İstanbul’daki 4.6 milyar liralık yatırımını çektiğine yönelik haberin doğru olmadığını, piyasada oluşan bu algının büyük oranda Katarlı yatırımcıların elinde bulunan QNB Finansbank hisselerindeki düşüşten kaynaklandığını açıkladı.

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6- AKP oylarıyla: Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin araştırma önergesi reddedildi

Fotoğraf: DHA

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

7- Yeni Zelanda’da 51 kişiyi öldüren Tarrant tüm suçlamaları reddetti

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik, 15 Mart’ta düzenlediği saldırılarda 51 kişiyi öldüren ve 40 kişiyi yaralayan Brenton Tarrant, kendisine iddia makamı tarafından yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

8- Abe, Trump’ın isteği üzerine İran’dan ABD’li mahkumları bırakmasını istemiş

ABD-İran gerilimi Umman Körfezi’nde yaşananlarla birlikte tırmanmaya devam ederken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, Tahran ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine İran liderlerinden ABD’li mahkumları serbest bırakmasını istediği öne sürüldü.

9- YSK topu HSK’nın sahasına bıraktı: İlçe seçim hakimlerine 39 gün sonra inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) suç duyurusu üzerine İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı.

10- Albayrak ‘Tek hane’ demişti: ‘Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15.85

Merkez Bankası’nın (MB) haziran beklenti anketinde, yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anketteki yüzde 16.68’den yüzde 15.85’e geriledi.

11- El öptüren bakan eşi dertli: Eşim çok kızdı, sabaha kadar ağladım, yanımda durmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, el öptürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşması nedeniyle eşinin kendisine çok kızdığını söyledi.

12- Dünyanın en büyük devlet fonu fosil yakıtlardan çıkıp yenilenebilire giriyor

Norveç’in 1 trilyon dolar değerindeki Hükümet Emeklilik Fonu, fosil yakıtlara yatırdığı milyarlarca doları geri çekip güneş ve rüzgar enerjisi pazarına giriyor. 20 milyar dolar yenilenebilir enerji projelerine aktarılacak.