Akşam Postası / 14 Haziran 2018

1. Oxford araştırmasına Türkiye ‘damga’ vurdu: Yalan haber ve otosansürde zirve

Oxford Üniversitesi’nin araştırmasında Türkiye’den katılımcıların yüzde 49’u ‘siyasi veya ticari sebeplerle tamamen uydurma haberler’le karşılaştığını, yüzde 40’ı haberlere güvenmediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 65’i ‘yetkililerle sorun yaşamamak için internette siyasi görüşlerini açıkça ifade etme konusunda dikkatli düşündüğünü’ söyledi.

2. Demirtaş’tan Erdoğan’a: Adaylık için diploma lazım ama seninkini gören olmadı

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisinin aday olmasını yanlış bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘diploma’yla yanıt verdi.

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3. Erdoğan muhalefetin çizgisine geldi: Seçim sonrası ilk işimiz OHAL’i kaldırmak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da tekrar iş başına gelince ilk işlerinin olağanüstü hal uygulamasını kaldırmak olacağını açıkladı.

4. İnce’nin Yalova’da izin günü: Biraz dinlenmem lazım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting programına arefe günü nedeniyle ara vererek doğum yeri Yalova’nın Elmalık köyüne geldi.

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5. Malatya’da seçim çalışması yapan HDP’lilere demir sopalarla saldırı: Yedi yaralı var

Malatya’da seçim çalışması yürüten ve aralarında milletvekili adaylarının da bulunduğu HDP’li grup saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yedi kişi yaralandı.

6. Resmi açıklama: TSK ve ABD ordusu Menbiç planında anlaştı

Genelkurmay başkanlığı, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin ‘Menbiç Uygulama Planı’nda mutabık kaldığını duyurdu.

7. İstanbul’u geçti: İzmir’de konut metrekare fiyatı beş yılda iki katına çıktı

İzmir’de konut metrekare fiyat artışı, mart sonu itibariyle son 5 yılda yüzde 108.6 artarak İstanbul’u geçti.

8. ‘Otoyol kalitesi’ raporu: 30’uncu sıradaki Türkiye’nin puanı Ruanda’yla aynı

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) hazırladığı rapora göre, Türkiye dünyada en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke.

9. Denizde plastik değil balıklar yüzsün: Doğal Hayatı Koruma Vakfı’ndan atık kampanyası

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), plastik kullanımına karşı kampanyasına katılım çağrısı yaptı.

10. Bakan duyurdu: Üçüncü nükleer santral Trakya’ya, bu yıl detay açıklarız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu ve Sinop’un ardından üçüncü nükleer santralın Trakya’ya yapılacağını söyledi.

11. İntihar saldırısı eğitimi almışlar: İstanbul’da sekiz IŞİD şüphelisine gözaltı

İstanbul’da saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen sekiz IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

12. AB Türkiye’yle ilişkilerde ‘tedirgin edici gerileme’den kaygılı

Avrupa Birliği’nin ay sonunda düzenleyeceği zirvesinin sonuç taslağında, “Türkiye bir aday ve pek çok alanda önemli bir ortak” denirken ilişkilerde ‘tedirgin edici gerileme’den kaygı duyulduğu belirtildi.

13. Bodrumlu balıkçı Phainos’un 1800 yıllık villasından kalıntılar bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki inşaat kazısında Roma döneminden kalma villa kalıntısı ve mozaikler bulundu.

14. Burası Sakarya: Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunu kesip ormana attılar!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru bir köpek gördü. Veterinere götürülen köpek ilk tedavisinin ardından İstanbul’da bir kliniğe gönderildi.