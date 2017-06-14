Akşam Postası / 14 Haziran 2017

1- CHP’li vekil Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklandı

MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla yargılanan eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. Berberoğlu adliyede tutuklandı.

2- Gazeteci Oğuz Güven’e tahliye kararı

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven’e 30 günlük tutukluluğunun ardından tahliye kararı çıktı.

3- ‘FETÖ’den yargılanan BM yargıcına önce hapis cezası, sonra tahliye kararı

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla hapis cezası verilen Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

4- Londra’da 24 katlı binada yangın: Altı kişi hayatını kaybetti, sayı artabilir

Terör saldırılarıyla sarsılan Britanya’nın başkenti Londra’nın batısında 24 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere en az altı kişi hayatını kaybetti, 74 kişi hastaneye kaldırıldı.

5- Ankara’da bir iş yerinde patlama: İki kişi yaşamını yitirdi, üç yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Serhat Mahallesi’nde gerçekleşen patlamada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

6- Almanya, gazeteci Yücel’den vazgeçmiyor: Geri adım atmayız, serbest bırakın

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth, Türkiye’de hapiste bulunan Türk ve Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılması için Almanya’nın tekrar talepte bulunduğunu belirtti.

7- AA’nın ölçümüne göre Suriye’nin beşte birinden fazlası YPG’nin elinde

Suriye topraklarının yüzde 23’ünün YPG’nin elinde bulunduğu bildirildi.

8- IŞİD davasında 12 tahliye

Meclis ve AKP binası çevresinde keşif yapıldığı tespitinin de yer aldığı IŞİD davasında 12 kişi için tahliye kararı verildi.

9- Bale ve opera izlemeye gidenlerin sayısı yüzde 20 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre opera ve balelerde seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 19,1 azalarak 272 bin 578 oldu.