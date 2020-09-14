Akşam Postası / 14 Eylül 2020

1- Son 24 saat: 1716 yeni vaka, 63 can kaybı; 1225 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1716 corona virüsü tanısı kondu; 63 kişi hayatını kaybetti, 1225 kişi iyileşti.

2- İstanbul’da da ‘corona’ düzenlemesi geliyor: ‘Mesai saatleri dört gruba bölünsün’

İstanbul’da vaililik sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu azaltmak için mesai saatlerinin yeniden belirlenerek zaman dilimlerine bölünmesi için çalışma yapıyor.

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3- İstanbul Tabip Odası’ndan eylem: Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, tükeniyoruz

İstanbul Tabip Odası planladıkları eylem haftası kapsamında yarın “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, tükeniyoruz” çağrısıyla temsili bir yürüyüş düzenleneceğini duyurdu.

4- Doktorlar: Düğüne, taziyeye gidip virüs kapanlar ağlayarak, ‘Pişmanım’ diyor

Haziranda başlayan normalleşme sürecinde, tüm uyarılara rağmen Türkiye’nin dört bir yanından kuralların, kısıtlamaların ihlal edildiği düğün, asker uğurlaması, taziye evi ve buralardan yayılan vaka haberleri geldi. Gelmeye de devam ediyor.

5- Serinlemek için maskeyi ıslatanlara uyarı: ‘Yapmayın; etkinliği azaltıyor’

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, serinlemek için maskeyi ıslatanları uyardı: “Etkinliğini azaltıyor.”

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6- Profesör Özlü: Bakanlığa göre semptomsuz geçirenler vaka sayısının 10 katı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Sağlık Bakanlığı’nın tespitlerine göre asemptomatik olarak geçirenlerin sayısı, vaka sayısının yaklaşık 10 katı” dedi.

7- Covid-19 nedeniyle ölen tıp öğrencisi Merve’nin adı üniversitesindeki parkta yaşatılacak

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan’ın adı, üniversitesinin yerleşkesinde inşa edilecek parkta yaşatılacak.

8- Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: Bir personel hayatını kaybetti

Suriye’nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir personel hayatını kaybetti, bir personel de yaralandı.

9- Ipsos araştırması: 10 kişiden dokuzu sokağa çıkma yasağını destekliyor

Ipsos’un araştırmasına göre çoğunluk (yüzde 87) sokağa çıkma yasağı uygulamasını destekliyor.

10- Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için çekildi; AB’den yaptırım beklemiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri tartışma konusu olan Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı’na bakım ve ikmal için çekildiğini belirterek, Avrupa Birliği’nin 24-25 Eylül’deki toplantısında Türkiye’ye yaptırım kararı beklemediğini ifade etti.

11- Moody’s not indirince Türk tahvilleri değer kaybetti

Türkiye’nin dolar cinsi devlet tahvilleri Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından değer kaybetti.

12- Gelir İdaresi: Özel okul ücretlerinde KDV farkı veliye geri ödenecek

Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Eylül itibariyle yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV’nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş verdi.

13- İğrenç Yemekler Müzesi’nde midesine güvenenlerin gezeceği sergi: Dışkı şarabı, balina testisi birası…

İsveç’teki İğrenç Yemekler Müzesi’nin yeni alkol sergisi, ziyaretçilerine tuvalette fermente edilmiş şaraptan dışkıyla tütsülenmiş balina testisi birasına birbirinden ‘iğrenç’ içecekler sunuyor.